一名雇主對移工的告白：「Suma在我們家是非常重要的存在」

「你好！」身穿白襯衫，胸前掛著精緻的綠翡翠，聲音與面容頗有精神的阿嬤高興的擠在門前，隨著門縫全開，再往裡走一些，站在阿嬤身側，右手扶著門把，嘴上掛著燦爛笑容，則是替我們開門的，Suma。

踏進客廳，周遭的擺設呈現著氣派感，瓷瓶以及蘭花藏身在L型環繞的實木座椅後，後方的匾額寫著「壽比南山」、「壽翁楷模」等字樣，看的出阿嬤被家人的重視程度。

待阿嬤坐下以後，身穿一襲藍橘色的波米尼亞裙的藍小姐走了出來，開始介紹自己與這個家庭相識的過程。90歲的阿嬤有六個女兒以及兩個兒子，而阿嬤最小的兒子與藍小姐在英國讀書相識，隨後兩人在2003年搬回來台灣，當時的Suma也是藍小姐回國以後，遇到的第一位移工。

Photo Credit : One-Forty

我們需要他們的程度，遠比他們需要我們還要來的多

「在我們還沒回台灣前，我們家這幾十年一直都很需要請移工，從以前公公還在的時候，甚至是更之前，阿祖還在的時候，都很需要他們，移工在我們家是非常重要的存在。」

對藍小姐來說，平時忙於工作，加上兩個小孩都還處在最需要被關心與照顧的年紀，Suma能夠幫忙處理家務，以及陪伴阿嬤，對藍小姐來說分擔了許多的生活上的瑣事。

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他就像是神隊友一樣，我們非常幸運可以有Suma

正值齋戒的5月，每天兩點半起床的Suma，用完餐並且拜拜完後的第一個工作就是準備阿嬤的早餐。

這時我們轉頭問向阿嬤覺得Suma的飯煮得怎麼樣？可能因為聲音不夠大聲，阿嬤沒有多做反應，這時，Suma 熟練的將嘴巴靠在阿嬤的耳朵旁邊，大聲且慢慢的說：「阿嬤，你覺得我煮飯煮的怎麼樣？」

阿嬤因為年紀大，所以聽力不是很好，因此Suma會靠在阿嬤耳邊說話，儘管聲調不夠完整，但是七年來的默契，讓阿嬤聽見問題後，像是打開了話匣子一樣，開始稱讚Suma的好手藝。每當家庭有聚餐，常常會一起帶著他出去吃好料，而回到家中的 Suma就像是變魔術一樣，只要是他吃過的食物，就可以將嘴裡的味道，變成一盤盤家常菜，回到家裡的餐桌上。

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陪著阿嬤吃完早餐，接下來就是每天的例行公事，散步。從家旁邊的巷子鑽進去有座公園，這裡是Suma每天十點跟阿嬤的日常。那天，我們也跟著阿嬤與Suma一起出去走走，出門前Suma轉頭問了問阿嬤：「你今天要戴帽子，還是撐雨傘？」阿嬤想了想：「撐雨傘。」此時，Suma手中早已拿好了雨傘準備出門。

簡短的對話當中， 可以看到Suma與阿嬤間的相處模式，是屬於兩人的七年來的默契。

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移工如果有一技之長，那回到自己的家鄉，那也不枉他出來一趟

Suma回憶起與阿嬤見面的第一天，也是在這個客廳中。儘管是自己想出國工作的，但是第一次到這個家中的時候還是非常緊張，因為這裡完全沒有認識的人，環境與文化的差異也非常大，為了讓自己能夠更快的融入這裡的生活，Suma決定從與奶奶熟悉開始。

為了與奶奶有更多的交流，Suma開始想要學好中文，於是先在Youtube上尋找影片，也因此意外發現One-Forty的教學頻道。

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「他們如果有一技之長，那回到自己的家鄉，那也不枉他出來一趟。」

抱持著這樣的信念，支持Suma將中文視為自己一技之長的藍小姐，在認識One-Forty後，開始替Suma蒐集開課以及報名資訊，我們也在 2019 年年初的新生報名的相簿中，發現佇立在移工的隊伍當中，正準備幫Suma報名中文課的藍小姐。

對於Suma來說，能夠遇到如此支持自己的雇主，也是一件幸福的事。

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移工的到來，讓阿嬤的下半生有人陪伴

「Suma是這幾個移工當中，我們最喜歡的。可以看看他的笑容，儘管有時候他的工作的時間很長，強度很大，但他始終可以保持一個微笑，而且是很燦爛的微笑。」

藍小姐說著與Suma的相處沒有磨合期，只有從不熟，到越來越熟，從一開始的了解，到越來越喜愛。在提到Suma過幾年後，因為合約期限而必須離開台灣，阿嬤也爭著說話。

「我昨天才跟他說，不要回去啦！」接著轉頭對Suma說：「你如果走了，我一定會很難過，很想你。」

Suma的到來，緩解了阿嬤下半生的孤單，也減輕了藍小姐的家務負擔，Suma與這個家的關係，早已超越了移工與雇主，他們是彼此最好的隊友。

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One-Forty 成立以來，我們認識了上百位移工，寫了近百篇移工的生命故事。而今天，我們想以全新的視角，與你分享雇主眼裡的移工，是如何支持家庭的生活，是如何延續雇主的職涯，是如何與被照顧者產生深厚的感情。這些種種，讓移工不再只是移工，而是台灣人的好隊友。

現在，一起送出一份禮物給台灣人的好隊友，點這裡。

本文獲One-Forty授權刊登，原文在此。

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責任編輯：吳象元

核稿編輯：杜晉軒