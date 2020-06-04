中美緊張關係再升溫，美國商務部：對33家中國企業的制裁5日正式生效

今（6）日是六四天安門事件31週年，近期與中國關係緊張的美國，也宣布針對中國的措施，表示將在當地時間5日正式將33家迫害維族、協助解放軍的中國機構正式納入制裁黑名單。外媒也報導，中國最快5日將再把中央電視台（央視）與中國新聞社（中新社）等4家中國官媒列入「外國使團」名單，將對他們加大限制。

33家中國企業涉嫌迫害維族、為解放軍採購物資，5日將正式列入制裁黑名單

（中央社）美國商務部華盛頓時間3日表示，對於33家中國公司和機構的新經濟制裁，將於當地時間5日生效。這些企業或機構被控協助北京當局監控新疆維吾爾族等少數族裔，或與大規模毀滅性武器和中國軍方有關。

商務部上月已宣布將把這33家企業列入經濟制裁黑名單。

這項最新行動代表川普（港譯「特朗普」）政府打擊可能為解放軍採購所需物資的中國企業，並懲罰北京當局打壓以穆斯林為主的少數民族。

根據美國商務部網站所列黑名單，上榜單位包括公安部物證鑒定中心、研製超級電腦「天河二號」的北京計算科學研究中心、知名資安公司奇虎360，及知名臉部辨識開發商雲從科技等。

被制裁的公司還包括中國最知名的人工智慧公司東方網力，其子公司深網視界與監控新疆維吾爾族穆斯林行動有關。

《新頭殼》報導，對這33家企業的制裁5日若正式生效，這33家企業除非得到美國商務部的特別許可，否則將被禁止使用美國技術。

美國擬再新增4家國營媒體為「政治使團」

（中央社）消息來源指出，美國預料將另外認定至少4家中國國營媒體，比照為外交使節館，加強對他們在美國的限制，美方認為這些媒體被中國當局利用作為政治宣傳工具。

3名熟悉內情的消息來源告訴《路透社》，美國國務院這項措施最快5日公布。美國總統川普上月29日才針對北京加緊拑制香港的舉動，宣布對中國採取報復措施；如今此一行動，定將進一步升高美中緊張關係。

兩名消息來源在匿名情況下表示，被認定的媒體包括中國國營媒體央視，以及中國第2大國營通訊社中新社。

美國指稱，這些媒體受中國政府及中共統治者利用，廣作宣傳。

上述媒體將加入今年2月遭美方限制的5家中國媒體之列。這些媒體須向國務院登記所屬職員名單與在美資產，作法類似對大使館與外交使節團的規定。

據指出，國務院已在作業中，最快5日公布。

白宮與國務院並未回應置評要求，中國駐華府大使館也未作回應。

《路透社》報導，眾議院外交事務委員會首席共和黨議員麥可・麥考爾（Michael McCaul）表示：「這些是中共的宣傳機構，他們沒有報導新聞，而是傳遞危險訊息以增強共產黨的力量。」

《中央社》報導，今年2月18日，新華社、中國環球電視網、中國國際廣播電台、中國日報與美國海天發展5家媒體被美方列入「中國使團」，限制這些媒體在美國當地雇用的中國員工人數。而中國也在3月18日宣布，要求紐約時報（The New York Times）、華爾街日報（Wall Street Journal）及華盛頓郵報（The Washington Post）三家的記者，今後不得在中港澳地區從事新聞工作。

《路透社》報導，美國和中國近期關係緊張，因為川普持續抨擊中國對武漢肺炎疫情的方式，並批評中國公布香港國安法、侵害香港人權益。中國官方媒體近期則持續報導美國種族抗議示威，並強調川普曾威脅使用不對協助平息抗爭。

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責任編輯：李修慧

核稿編輯：楊士範