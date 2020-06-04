板橋擁有天下，而霧峰僅存悲壯：霧峰林家的百年悲壯奮鬥

文：令狐少俠（令狐少俠的講古教室）

日本海之水實通歐美，台灣海峽實為東西南北船舶往來之關門，同時世界思潮遲早必見匯合。〈台灣文化協會旨趣書〉

1921年4月20日，蔣渭水在台北發起舉行盛大的歡迎會，迎接自日本返台的霧峰林家林獻堂。儘管這次赴日的「台灣議會設置請願活動」遭到東京帝國議會以「不採納」擱置，但是林獻堂勇敢挑戰台灣總督府的獨斷權威，振奮台灣知識分子的自覺靈魂，開啟了長達近15年的非武裝抗爭活動。

然而就在台灣知識界沉浸在勇敢自覺的喜悅中，板橋林家林熊徵卻大力抨擊：「台灣與日本同屬一國家，怎麼可以有兩個議會呢？請願運動是破壞日台融和的離譜行為」，於是林熊徵敦促台灣總督府壓制請願活動。

原來在海洋勢力的分化下：板橋林家熱情地擁抱日本藍海；而霧峰林家卻仍然悲壯的抵抗。兩林家至此分道揚鑣，各屬不同的天下。

西元1864年，清同治3年，霧峰林文察以「福建陸路提督」的身分，英勇戰歿於萬松關，同治皇帝下詔，誥授威振將軍，謚剛猛，追封「太子少保」，賜「宮保第」匾額，此一匾額至今仍懸掛於「霧峰林宮保第園區」，為台灣僅存清代一品官宅。

霧峰林家第九代林俊明先生，站立匾額下方，雄姿英發、器宇軒昂對著參訪記者說道那段屬於自己林家的英雄豪壯。

要用多少血淚交織、要用多少生命的堆疊，方能換來那塊「宮保第」的無上榮耀？而正是這份悲淚，化為家族的凝聚，世世代代激勵著堅苦卓絕、奮勇剛毅的霧峰林家。

甲午割台，霧峰下厝林祖密流著先祖剽悍血液，斷然拒絕日軍的招降，不僅變賣自身的產業來資助祖國彼岸孫中山的護法運動；更進一步效法當年的先祖西征，自行招募軍隊，加入中國的革命軍戰局。

然而造化弄人，就如同先祖林文察戰死沙場，民國十四年林祖密亦被軍閥張毅圍捕身亡；虎父無犬子，二年後長子林正熊為報父仇，另組軍隊擊殺軍閥張毅於今廣州中山公園，林家之剽悍可見一斑。

而林祖密另一子林正亨，亦是將門儁傑，繼承林家戎馬衣缽，加入中國遠征軍赴緬作戰，在瘴癘瀰漫的熱帶叢林中與日軍英勇纏鬥，九死一生最終榮耀歸台。但是戰後林正亨思想開始左傾，加入台灣共黨團體，旋即為國民黨捕獲，於民國39年槍決於台北馬場町（今青年公園一帶）。

林家的悲壯，彷彿是宿命

從先祖林文察到被國民黨槍斃的林正亨，林家世世代代皆為祖國大陸馬革裹屍、捐軀沙場，堪稱一門英烈、大義精忠，其激昂慷慨不禁令人抆淚再三、悲戚哽咽。

然而林文察尚有戰功加持，冠冕著大清陸路提督的無上榮耀；但自台灣易手後成為孤臣的林家，不僅沒有戰功的榮耀，林正亨更是當作政治犯處決，終身背負匪諜的羞恥辱名，霧峰下厝林家就此落沒，只留下歷史的沉重喟嘆。

有別於下厝林家的悲壯激昂，頂厝林家在宗族長林獻堂的帶領下，透過體制內的憲政革新，走向非武裝的文化抗日運動。林獻堂雖轉為較溫和的改革路線，先祖們的剽悍、豪壯依舊在其血液裡流竄。

在台灣總督府的強力監督下，林獻堂竟可以台籍身分，聯合東京留日台生，直搗黃龍，直接殺進祖國日本的帝國議會請願，儘管後來功敗垂成，但是林獻堂的壯舉已掀起台灣波瀾壯闊的請願活動，前後長達14年、15次，成功創造國際輿論，把專橫的台灣總督府搞得灰頭土臉，霧峰林家的驍勇、頑強果然是名不虛傳。

1921年10月，蔣渭水主導「台灣文化協會」成立，奉林獻堂為協會總理。不同於下厝林家的大陸回歸，頂厝林獻堂已經清楚認知，海洋乃匯通西方文明、國家富強的必要途徑；而台灣位居東西南北船舶往來之關門，如何精進提升台灣文化，迎向世界，乃是日本殖民下的台灣最迫切之事。

因此在林獻堂的大力金援下，「台灣文化協會」或演講、或辦報、或創作歌曲，一時全島洋溢台人自我耕耘的美麗歌聲：

這首台語吟唱的歌曲《咱台灣》，由同為協會的成員蔡培火填詞作曲，把當時台灣的文化精神表現的淋漓盡致。歌詞提到「大船小船的路站」，已呈現出台灣為海島國家的特色；「當時明朝鄭國姓，愛救國，建帝都」，台灣更是勇敢抵抗大清皇朝的歷史帝都，大有獨立於歷史中國之外的味道。

然而接下來200年的清朝統治，雖然經歷大大小小的民變與鎮壓，卻又是難以割捨的血緣樞紐，而如今再度易手，歸予日本殖民，台灣的祖國究竟是誰？

馬關條約迎來次年的乙未戰爭，台灣人民奮勇抵抗日軍的接收，死傷慘重；緊接著西來庵事件、霧社事件，犧牲慘烈的武裝抗日，規模等級不輸清朝統治下的民變。反抗、鎮壓、屠殺，宿命般的歷史循環不斷地在這塊美麗寶島上演；不過蔡培火卻可以跳過這段哀傷的宿命，因為他在專橫的帝國殖民中看到了希望。

蔡培火是受林獻堂資助留學東京的台籍學生。東京，這座亞洲當時最進步的城市，漫步在銀座街區，整齊的街道、乾淨的市容，電車、百貨公司等應有盡有，到了夜晚，點亮了路燈，絢麗的光影，彷彿讓人置身夢幻仙境之中。

這位曾經拖著長長辮子的台灣留學生，有如動畫電影「你的名字」中樸實小鎮的宮水三葉，靈魂交換到大廈林立、熱鬧繁華的東京男孩身上，巨大落差下的文化衝擊，讓蔡培火久久無法自已，原來凶殘的日本人可以是如此先進的進步文明。

台灣最早的電力設備源於巡撫劉銘傳時期，透過小型蒸氣燃媒發電機，點亮台北城的第一盞路燈，但苦於經費，僅勉強維持月餘便走入歷史。

進接著專橫的台灣總督府接手，開啟了台灣電力的輝煌年代：大正7年（1919），著手進行號稱亞洲第一、世界第七的日月潭發電廠建置作業；1939年竣工的北部火力發電（今八斗子小半島的頸部），為當時日本以外，亞洲最大最新的燃煤火力電廠。至此台灣本島的主要都市在夜裡早已是亮麗一片，這在大清統治時期是絕無可能之事，而如今，台灣做到了！

蔡培火所歌頌的「燭仔火，換電燈」講述的就是這項台灣「光明的驕傲」。

台灣已是東南海隅的進步島國，有沒有可能透過台灣串起中國與海洋日本的連結，進而帶動中國的文化進步？

「西近福建省，九州東北平」，蔡培火特地強調台灣是位於大陸與海洋日本的樞紐，往西是大陸福建，往東北是日本九州；而台灣人民懂漢文、習日語，把台灣當作是中國大陸的窗口，將海洋文明的先進介紹給中國，這不僅是種理想，而隨著日軍在中國戰場上的節節勝利，開始付之實踐成為可能。

懂得漢文的台灣人民進入到中國東北滿州國、上海擔任翻譯、經商，已是當時的流行趨勢：大家熟悉「倒在血泊裡的筆耕者」鍾理和，因為愛上同姓的表妹鍾台妹遭到家族反對，憤而帶著台妹遠赴中國東北工作。

國民黨大老連戰的爺爺連橫，其大女兒連夏甸也是隨著夫婿林伯奏前往中國上海工作，台大中文系著名學者林文月即為連夏甸之女，出生於上海日本租界。當連橫出賣靈魂寫下臭名遠播的《鴉片有益論》而遭全台唾棄時，中國上海亦是其避難的收容所。

如果覺得上述的例子還不夠，還有一個更精采：

台灣第一位醫學博士杜聰明，因為反對中國袁世凱的違法濫權，於是聯合其總督府醫學校（台大醫學院前身）學弟蔣渭水，遠赴北京，欲將霍亂病原投入水源，刺殺袁世凱，可惜水廠戒備森嚴，功敗垂成。

杜蔣兩人都是台灣最高階醫學校的知識分子，竟願意用其所學，投身於恐怖暗殺的行列，其行徑雖然瘋狂，但亦可窺見其拯救中國自信與激昂。

從上總總可知，儘管日本殖民台灣存在著種種不合理，但是知識份子卻是相當樂觀：台灣人民可以至日本留學，學習先進的東洋技術；亦可至中國發展，將先進的文明介紹回大陸；甚至密謀刺殺袁世凱，直接影響中國政局。

加上公衛專家後藤新平的努力，台灣許多嚴重傳染病獲得控制，台灣早已不是清領時期人人嫌惡的鬼島，「東洋瑞士穩當成」，而是可以成為人人稱羨的東洋瑞士。

林獻堂時代的台灣人，捨棄了歷史宿命的循環哀傷，憑藉著洋流的波浪，勇敢地迎向日本開化文明；同時亦迴游東南岸隅，串起台灣與大陸的連繫。換言之，在日本殖民統治的專橫下，可以用非暴力的手段，充滿自信地尋找屬於台灣人民的尊嚴與未來的願景。

如果專橫的日本軍部不要發動太平洋戰爭，如果大正時期可以繼續延續，那麼台灣必定可以成為耀眼的東洋瑞士，閃爍在美麗的東亞島弧。

只可惜歷史是沒有如果的。日本軍部還是魯莽地發動太平洋戰爭，美麗的寶島非但無法成為東洋的瑞士，更直接捲入戰爭當中，成為美軍轟炸的目標；而隨著南洋戰線的擴大，台籍日本兵也開始加入砲灰的行列。

為了應付南洋戰場，日本開始推行皇民化與奉公會運動，將台灣人民改造為以信仰天皇為中心，驅使青年加入皇軍，送上戰爭的祭壇。由林獻堂等人所領導、贊助的台灣自覺運動遭到強力的打壓與禁止；更有甚者，總督府要求林獻堂作為政令宣傳的重要幹部，並要求大力的金錢捐獻。

總督府透過一系列對於霧峰親族的打壓來逼林獻堂就範，迫於無奈，林獻堂只能被動地接受。沒想到這些被迫與日本合作的種種作為，竟成為國民政府來台後的漢奸指控。

Photo Credit: 林獻堂文物館 @ public domain 林獻堂像

盼來了祖國，又避祖國

領導民族運動對抗日本長達20年的林獻堂，在魂縈夢牽的「祖國」來了之後，卻被打成了漢奸，儘管透過多方奔走才得以脫身，但隨後又爆發228事件。

為了維護地方秩序，台灣仕紳組成「二二八事件處理委員會」，林獻堂眾望所歸，當選常務委員，名列第一。結果陳儀長官公署宣布該委員會為非法組織，開始搜捕成員，林獻堂多位好友被捕罹難，而林獻堂因事變之時保護時任財政處長的嚴家淦，才又幸免於難。

兩次重大的打擊，林獻堂已經對祖國不抱任何希望。

1949年9月，林獻堂因祖國的歸來，離開他最心愛的故鄉台灣；而收留他的，竟是他一輩子對抗的日本，歷史的荒謬，莫過於此。

林獻堂自署居處為「遁樓」，這無疑是最悲痛的自我放逐。同年國民黨在台推動「三七五減租」，擁有廣大田產的霧峰林家首當其衝，有人以為林獻堂避居日本，就是對當時進行的土地改革不滿，但這樣的指控也太看輕霧峰林家。

霧峰林家可以散盡家產，只為了援助祖國大陸孫中山的護法運動；霧峰林家可堅持不成立日本政府扶持的剝削企業，只為了支持台灣的民權運動。下厝、頂厝這霧峰兩支林家，流有先祖豪傑般的慷慨激昂，畢生堅持大義、任俠捐輸，豈會在乎區區的「三七五減租」？

板橋林家林熊徵創立的華南銀行，戰後同樣被國民黨充公，然而林熊徵卻續留台灣，那麼林獻堂離台的原因究竟是什麼？

埋頭人不見，豈是為逃名？祇恐渾荊棘，徒傷雪玉清

這是林獻堂名為《菜頭》的詩作。「菜頭」是「蘿蔔」的閩南語說法，全詩大意為：

蘿蔔的根部埋於土中，豈是為了獲得遁隱的名聲？ 原來只是擔心蘿蔔雪白的球根，會被地面上渾雜的荊棘給弄傷！

蘿蔔是林獻堂的自喻，全詩不難讀出他的擔慮。以他的個性續留台灣，肯定與國民黨發生齟齬，再加上他曾有「漢奸」與「二二八」的案底，若不流亡海外，接踵而來的白色恐怖，恐怕是難以置身事外，屆時可當真要「徒傷雪玉清」！

1956年9月8日，林獻堂客死異鄉，享壽74歲。

2014年台中霧峰「林家花園」古厝修復完成，在試營運階段，爆發林家管理權爭執的暴力事件，檢方偵辦之後，依傷害罪嫌起訴林義德兄弟。2008年6月，富比士公布出身板橋林家，時任華南金控董事長的林明成身價淨值12億美元，居是年台灣第20名。

兩林家，板橋依舊擁有天下，而霧峰僅存悲壯。

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責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航