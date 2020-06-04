婁燁《頤和園》：自由、平等、愛還有死亡，每年六月四日我們都可以回味的電影

文：李佳軒

「無論自由相愛與否，人人死而平等，希望死亡不是你的終結，憧憬光明，就不會畏懼黑暗。」

婁燁《頤和園》裡用了這一段話作為結尾，活下來的人過得並不算好，記得太清楚的人過得太痛苦。分離、道別還有創傷，黑豹時期竇唯的歌聲響起《Don`t break my heart》。

自由、平等、愛還有死亡，這是一部從六四作為政治背景的愛情電影，女主角余虹的主觀日記貫穿整片，充滿了性和創傷，特別是面對這樣衝動後的日子，大部分的人不得不選擇了「遺忘」，或許不是真的忘了一切，而是那樣會過得比較好一些。我們選擇的日子裡，若總顯得太光芒四射，突然面對黑暗之際，好像就起不了身了。

Photo Credit: 《頤和園》

面對大歷史的一種觀點是，每一個平凡人在日常生活中做的每一個選擇，都是在寫下歷史的一部份。常常最不平凡的事蹟，都是出自於平凡人的一念之間。接著你從這一瞬間的決定裡，發現了宏大的自己是可以改變的。接著，人人會面對更多不同的選擇，有人留下來了、有人留在了歷史中。這是每年六月四日我們都可以回味的電影。

「凝視著鏡子裡自己的臉，這不是一張少女的臉，而更像是一張成熟女人的臉。錯綜的心願，早熟的感情，怠惰冷漠的情緒，全寫在臉上。一看自己這張臉，就想起旁邊的另一張臉，真希望鏡子裡同時會出現這樣的兩張臉。 」—〈余虹日記〉

傅柯（Michel Foucault）在《性意識史：第二卷使用之愉悅》延續了第一卷的議題，關注個體如何把關注的重心轉向放置於自己的身體上，如何肯定自己的慾望主體身份，並且建構與他人的關係，打造一個自己能為自身行動的倫理主體，如何在性意識的場域，時空與地點的背景，把自己形塑成倫體主體，對宗教、道德中作一種「支配—服從；使指—屈從；控制—馴服」等愉悅快感管理的態度，需要的正是「身體管理」的訓練概念。

既然《頤和園》從少女余虹的日記貫穿了整部電影，如同由對自己身體管理的作為出發，對身體的情感與性展演作為一種旅程意義：啟蒙—尋覓—目的—回程，性的正常／反常在情色影像作了自我意識呈現，同時叩問背後所代表的意涵。

Photo Credit: 《頤和園》

婁燁抒情地說了一段愛的不可能任務。始於1987年中國邊境圖門小鎮的女孩余虹收到北清大學入取通知，前往北京求學。她首先遇見了隔壁房的同學李緹，間接認識了男同學周偉並相戀相愛，伴隨著關係的分分合合與糾葛不清，她愛得瘋狂與深沉，這位渴望愛情的女孩追求自由又自毀了親密與愛的關係，兩年後1989年六四天安門事件爆發，大學生們上街頭之際他們的曖昧在混亂中分離，余虹在此時與激昂落寞的事件後回到了圖門，眾人離散。

隨著1990年柏林圍牆的倒塌，冷戰後的德國統一某種新世紀將來臨，1991年余紅離開圖們去往深圳，正是改革開放後的中國資本時代來到，1994年周偉與李緹到達柏林，在這樣和平的世界裡李緹卻跳樓自殺了，余虹和同事發生了性關係懷了孕又墮了胎，隔年周偉回到了重慶偶然間聯繫上了余虹，見面的二人沒有多說什麼，在藉口的沈默後，雙方錯過在公路上，電影結束在1995年。

婁燁在《頤和園》中正對的正是一種矛盾混淆的中國時期，面臨集權軍隊式鎮壓的社會主義中國共產黨、柏林圍牆倒塌後西方自由與解放邁向和平的世界，還有那改革開放急速渴望朝向對外資本化的中國⋯⋯。

把婁燁使用情慾的性至於一種政治電影脈絡之下，卻發現了他與歐陸導演貝托魯奇（Bernardo Bertolucci）、帊索里尼（Pier Paolo Pasolini）或日本左翼的大島渚（shima Nagisa）、若松孝二（Wakamatsu Koji）不太相同之處在於，這些導演都是站在一種左翼陣線上直接去對抗來自右翼的納粹、法西斯、軍國主義。處在一個青春反叛又消落消極的端點，《頤和園》所開展與詮釋的觀點與時代正如同那禁忌與曖昧不明的中國，一個左右混亂沒有前例的時空。



電影開場即有一場性愛，是余虹與小鎮男友曉軍例行的生理活動，草率的帶過，似乎看不出在這小鎮有什麼激情。來到北清大學後的她形容遇上周偉的日記旁白「有一種東西，它會在某個夏天的夜晚像風一樣突然襲來，讓你措不及防，無法安寧，與你形影相隨，揮之不去，我不知道那是什麼，只能稱它為愛情。 」

Photo Credit: 《頤和園》

在此以追求愛情的她以為終於能擺脫在小鎮那樣枯燥無趣的性，渴望自由自在的她輕易即和周偉發生了性關係。他們最美好的時光就在頤和園湖面的小船中飄蕩，余虹的情感與世界是融為一體的，享受那樣的身體所帶來的滿足。

搖曳的水波，青春也正是如此，她即陷入愛情焦慮與關係中無法確定的周旋，她和周偉在大學宿舍陰暗窄仄的床鋪上淋漓作愛之後，赤裸二人以玻璃杯盛裝香菸的餘燼，感覺這個時刻將無止盡延續下去永不熄滅，卻又擔憂當下的逝去。

性愛如此粗礪寫實，在宿舍暗光中輕易而正視的手持攝影晃動，「性」作來召喚余虹的並非對愛情美好的想像而是當年記憶裡啟程的自己，懞懂、激昂，卻又失落，那光影又顯得如此不寫實，將寫實的身體幻化永恆的載體。

余紅獨自一人坐在乾涸的泳池沿畔書寫日記，深思慾望總是填不滿也掏不空，她質問愛情本身或存在意義到底為何？她突然感到不勝負荷而劇烈絞痛，一陣昏眩不支倒臥於彷彿就要死去：用性愛換來的愛情，竟成為相隔死亡一步之遙的痛楚。

「我要和你分手，因為我離不開你了。」

既想擁有這樣的男人，又想忠於自我痛楚的解脫。隨著她混亂的情緒。她願以自己性愛時的完全純然的靈魂，去換取周偉懂得她最善良與直接的那一面，卻又在坦然懦弱之際毫無物質防備。她教會了保守的室友冬冬怎樣自慰，帶著她到李緹房間好好地看著自己裸體的身子，去感覺，甚至讓初認識的外校男孩一同到宿舍與二人分別發生關係。

身體濫情的她似乎正控訴著對周偉感情裡的不忠與不安，余虹的身體是她靈魂的載體，身體的行動正是她與男人性愛，建立關係的聯繫、面對外界的方式，探量和測試他人與社會。和其他男性的創傷性愛任由自己的慾望流淌，她輾轉在不同的男人之間來確認自己是否還掛念著離開的周偉。

Photo Credit: 《頤和園》

六四事件後的多年，世界變了。大家各自經過了青春，余虹始終與不同男人發生關係，但卻也深刻知道物質上的保衛是那樣的辛苦，創傷性的她活過自醒的、過於掙扎、過於擔憂。深愛過的性讓她刺中恐懼，勇敢地前行讓她無法尋得出口，因為那樣模糊的背景彷彿幻想，正是這混亂時代裡對身體最直接的成長試煉，在那背景之下的「性愛」們，虛晃地和外面發生的一切應和，瀰漫浮躁的氣息。

身體的性對於余虹而言正是反射鏡面的自己，分裂成虛虛假假，到底需求慾望還是不要了慾望？；也是那個從來沒有擁有清晰背景的自己，好似都活在一個被矇在鼓裡自以為覺醒的個體性，啟蒙了有了自由？還是禁錮在更巨大的限制裡，是由內心而外的、是因為解放而認知的。

「自由表達實際上是一種快樂。」（詳見程青松 編（2010），《青年電影手冊》（第三輯），山東人民出版社，頁95，〈婁燁︰我的創作可以超越主流體制的存在〉。）

《頤和園》為什麼是一部禁片，因為政治、性或是身體？還是對每個人而言，因為禁制的涉入，我們更顯得追求自由的渴望，那樣珍貴、偉大卻平凡。

婁燁作為一名名副其實的中國人，成長於改革開放時期，經歷過經濟轉型陣痛，舊體制瓦解、新思潮蓬勃萌發，積極擺脫第五代導演的原鄉情懷與傳統大中國思維，不刻意掩飾背景的髒亂或人性的醜陋，將個人化的私有性更顯著的拍攝出來，生存與生命的慾望才是主體。

從早期因未送審就在國際影展曝光而被禁演的《蘇州河》（2000），到一開始以「畫面不清晰」遭中國廣電局擱置審查，在未過審情況下於坎城影展參賽，婁燁和製片耐安皆被處以五年不得參與電影製作的禁令。

即便如此，婁燁依然從法國取得資金，創作了同樣具有強烈性與情慾為主題的作品《春風沉醉的夜晚》（2009）、《花》（2010），前者論及丈夫外遇了男人的感情故事，更是挑戰了中國對於酷兒議題的禁忌，性的流動被婁燁處理得更熟練。在婁燁處於一名地下禁片導演的同時，中國不斷以「主旋律電影」的扶植與資金助益，試圖讓大眾娛樂化且工業的電影能連同中共統治意識型態相輔相成，扶植成為一脈合理的國家機器。

實際上因六四事件與性愛場面被禁演的《頤和園》，在此脈絡之下更顯得諷刺，境內的人民得看受官方審核標準的電影，而在國際上曝強度最高呈現中國的卻皆是這種電影。讓人該如何不去反思婁燁作為一名創作者的身份轉換，好似表面是一場純情愛情雙方錯過了遺憾，背後卻有各種百般不得其解的難堪。

婁燁訪談中說：「要我說，1989年是學生和政府談的一次戀愛，而這次戀愛談得特別轟轟烈烈、特別要命、特別頭疼。談完之後的10年根本沒辦法正常來談另一個戀愛，因為太難受了，誰都擺脫不了。」至今他仍周旋在現實與禁令的底線游移的中國導演。

Photo Credit: 《頤和園》

「戰爭中你流盡鮮血，和平中你寸步難行。」余虹在日記裡這樣哀悼。戀愛如風突如其來，又在激昂的步伐中忘了愛的本質。以情作一切的源頭與苦處，應和中國戲曲裡一種情關「情不知所起，一往而深，生者可以死，死可以生」那就像宇宙間原始動力，《牡丹亭》裡杜麗娘一往情深一輩子就萌發了這段情慾，為夢中情人得了相思病就死掉了，那麼撲朔迷離、那麼神魂顛倒。

若以一部「愛情電影」去形容，創傷迷失的余虹像是談了一場失敗的戀愛，努力地去追求愛神的眷顧，把身體之性展現無疑，尋覓一種慾望的目的、容身的安全感，或是一抹青睞的慰藉擁抱也罷，卻都只有去愛的感覺而沒有被愛的感覺，愛人、愛友、愛國到頭來還是一樣孤苦無依、孤立無援，旅程的回返落空，發現原來一切都是「愛自己」最重要，卻沒能來得及實現。

當我們尋覓出這些衝撞性的電影之際，情感和政治之間的關係正複雜而促使空缺的原因，兩者交織，似有若無的彌補：若我們過度地以歷史與社會背景為主體，那便忽略的私人性延展出的情感，但只從極度性慾的凝視做觀看，便又失去背後所能乘載與再現時代的力量。

Photo Credit: 《頤和園》

戰爭裡我們昂首前行，努力抓住並揮開所有窒礙難行的事情，當我們腦海中想起坦克車、槍枝與作為肉身的盾牌。那些事情是一種堅強的選擇，承受是身體的激昂裡不畏懼的自己。多年之後，長大後和平時代來臨，其實一點都不平順，那些混亂與創傷伴隨政治阻礙的愛情故事。

忘不了，活著是一件困難的事情。這是因為你擁有了太多愛與被愛之間快樂、痛苦的記憶。接著你面對一片漆黑、渴望平衡的內心擁有了很多缺陷。遺忘是一種方式，可是我們永遠都忘不了，寸步難行與得來不易的自由，還有紀念六月四日的日子裡。

責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航