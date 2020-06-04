今年沒有維園燭光，我們可能面對的是棍棒、催淚彈、橡皮子彈以及暴力

文：黃之鋒、鄺頌晴

過去三十年間，香港的維多利亞公園每年都會亮起燭光，紀念那些「六四」殺戮中的逝者和受難者。然而，2020年，維園燭火有可能是最後一次為他們點亮。幾天前，中國剛剛宣佈，將直接為香港安插國安法；香港警方則拒絕批准我們一年一度的為殺戮受害者守夜集會活動。沒有了燭光的今年，我們有可能將面對棍棒、催淚彈、橡皮子彈以及暴力的警察。

我們並沒有生在殺戮的年代，但是參加維園等地的紀念六四活動，是我們成長經歷的一部分。我們瞭解了31年前的那場悲劇，知道了數千中國大學生以及市民被中國軍人所殺害，他們因為追尋自由民主而死。天安門事件一直都是一個需要吸取的教訓：中共是一個殘暴的獨裁政權，為了保衛自己的權力，會毫不猶豫地殺害本國公民。

即便在30年後的今天，天安門事件依然是中國歷史以及中國政治中最敏感的議題。北京竭盡全力地想從歷史中抹去這一筆，「六四」以及其他相關詞匯被阻擋在中國的網路高牆之外，紀念活動被禁止，歷史書中提及該事件的部分則遭到刪除，當年抗議運動的領袖及其家人不時被拘禁。要求北京承認當晚開槍在道德上是錯誤的呼籲，不論其來自國內還是國外，一概遭到北京的拒絕。中國還拒絕公開實際死亡人數的訴求。習近平以及其他中共高官未曾就那場鎮壓流露過悔意，反而對香港民主運動越發不滿。在新疆以及西藏，他們則動用壓迫手段。中共將呼籲基本人權的訴求視作對其統治的威脅。

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歷史上，香港曾經是中國異議人士的避風港。我們香港人面對一個越發強大的中國道出真相。一年一度的六四紀念活動則具有重要的象徵意義：依然有人記得1989年6月4日所發生的事情；依然有人不懼道出真相。儘管這些紀念活動本質上都是和平的，北京方面難以忍受不受其控制的香港人並未遺忘31年前的可怕行徑。

也許，今年將是我們最後一次公開談論六四事件。一旦國安法生效，提及六四事件也會成為司法檢控的目標。中國立法機關希望消弭我們為基本權利而鬥爭的任何努力，從而剝奪香港的自由和多樣性，只容得下對中共的絕對忠誠。可是我們沒有一絲一毫的這種絕對忠誠。1989年6月4日中共決定為了保住權力，而不惜一切代價武力鎮壓抗議者之時，就喪失了一切執政合法性。

推行國安法、禁止六四紀念活動，都是在企圖讓香港人噤聲。我們預計，警方將會驅散6月4日的任何集會。我們憂心忡忡，但卻依然不能拱手放棄我們的自由。也許袖手旁觀會是更容易的選項，但是我們還是將採取行動。這不僅僅是為了我們自己，也是因為我們單純地相信，這是正確的事情。我們有權利去牢記31年前的事，倘若我們放棄了，就會喪失牢記過去12個月間發生在香港的事情之權利。

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