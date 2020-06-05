出道40年的潘越雲：人生下半場再讀研究所，主動學習的樂趣是前進的動力

文：陳怡如｜攝影：影巷26號｜內文圖片提供：潘越雲｜場地協力：紫藤廬

編按：迎來空巢期，是頓失生活重心的空虛？還是屬於自己的時間終於來了？對歌手潘越雲來說，肯定是後者。女兒離家念大學後，她同時錄取師大流行音樂產學應用碩士在職專班和文化大學音樂學系商業音樂碩士班榜首。今（2020）年初發行全新台語專輯《鏡》，即將在7月11日於台北國際會議中心舉辦經典・潘越雲2020巡迴演唱會」。

猶記得最初聽到〈桂花巷〉的感動，在1988那樣的年代，她把台語歌唱得雅緻深情，不帶一絲江湖味。那是潘越雲，以她的嗓音與唱腔，在50世代的閱聽經驗裡，刷下的一個獨特的存在。

人生就是設下目標 努力一步步靠近

出道40年，潘越雲精彩演繹了「歌者」角色。國台語雙攻的她，是滾石唱片第一位簽約藝人（驚人的天字第一號！），發行40多張專輯。兩年前她又多了一個身分，考上台師大流行音樂產學應用碩士在職專班，和董事長樂團主唱吳永吉成為同學。

重回校園生活，旁人佩服她的決心和毅力，其實這種「挑戰」對她來說並不陌生，「我常鞭策自己要不斷努力。」潘越雲說。

高中時，潘越雲很想學鋼琴但買不起，也負擔不起當年一小時800元的家教費。她竟想到一個好點子：去鋼琴店打工！同時也可以練琴。後來，她在西餐廳自彈自唱，有了收入後，如願以償買了一台鋼琴。即使她笑說，自己到現在琴還是彈不好，但至少透過鍵盤，滿足她寫歌的創作夢想。

擅長的與學生分享 自己也繼續學習

設下念研究所的目標，一是因為自己在大學兼課勾起進修欲望，二是因為女兒離家念書。

潘越雲曾幫林隆璇去文化大學音樂系代課，學生迴響不錯，系主任便邀她來教課。儘管審查門檻嚴格，繁複程度「好像在辦移民」，但這女子又展現了她「使命必達」的韌性，正式受聘於文化大學音樂學系兼任助理教授，五年來，有對主修學生一對一的流行音樂演唱技巧指導，也教大班選修課。

40年音樂之路，潘越雲積累了豐富的歌唱實踐經驗，能把這些在年月中淬煉而成的音樂理念與技藝，通過言傳身教與學生分享，潘越雲覺得是一件很有意義的事情。

為了鼓勵全勤的學生，潘越雲出資讓他們到專業錄音室錄製歌曲，這既是一堂生動的音樂實踐課程，又可以為每位學生保留一份專屬於自己的聲音紀念品。

教學相長，在向學生傳授知識的同時，潘越雲又通過攻讀碩士學位不斷增加自己的學術補養，在教與學的過程中體會到不同以往的人生樂趣。

歌后等級的她，演唱技巧沒話說，「但音樂學術理論是我需要補強的。」2018年，她先報考了文化大學音樂學系商業音樂碩士班，又報考了台灣師大流行音樂產學應用碩士在職專班。

為了考試，她花了大半年時間找她的樂手鑽研樂理，每天撥出至少兩小時學習。口試時，為了提升音樂品質，特別邀請她的音樂總監到考場彈琴伴奏。最後，不僅兩校都順利考取，而且文化大學音樂學系還是榜首！

律己甚嚴 挑戰來了就迎向前

考量週末上課較適合自己，潘越雲最後選擇了師大。同學裡最年輕的只有20幾歲，在課堂上，就連老師也喊她一聲「潘姐」。跟不同年紀的同學一起上課，潘越雲對自我的要求就是：準時出勤、上課認真。

每個週末整整兩天，從早上九點到下午六點，準時上下課。為了聽清楚老師上課內容，不僅坐第一排，而且要面對鋼琴的位子，才看得清楚老師彈琴的指法與和弦，在課程中，常常用手機拍攝記錄。

人生下半場再進修，主動學習的樂趣，是引人往前的動力。當同齡朋友都在過退休生活，遊山玩水，潘越雲甘之如飴地形容，「我跟他們完全相反，每天在家裡寫課業報告。」才剛忙完專輯，即將開演唱會，她還大方揭露，今年7月將迎來畢業典禮，要製作一張自己創作的華語專輯，當作畢業成果。

若非聽她一件一件描述，實在很難想像，那歌聲柔情似水的女子，骨子裡硬得很，挑戰來了就迎向前，看起來卻還是那麼從容有餘裕。

享受一個人的時光 自由、簡單、快樂

潘越雲形容自己是謹慎的媽媽，女兒小時候的衣服都是由她手洗，一直以來，都是親自下廚做飯給女兒吃。她不應酬，生活只有三個重點：工作、小孩和家居。

女兒上大學住校後，潘越雲終於擁有屬於自己的時間。她坦承，第一個禮拜有點不習慣，「家裡很安靜，沒有一個對象讓我嘮叨。」第二個禮拜就馬上適應了，獨居生活讓她有更多時間做自己想做的事。

其實，潘越雲是有能力獨處的人。17歲那年父母過世，排行老么的她，哥哥、姊姊先後成家，就開始一個人生活了。「我喜歡孤獨，甚至是享受。」她覺得，孤獨不是負面的，是讓一個人沉靜下來思考很多事的時候。像是一整天待在家裡，種種花草，跟領養來的貓狗說話。

Photo Credit: 潘越雲提供 潘越雲在淡水經營一家老家具、異國收藏品的「雲璽典藏」。鏡子的反射、對照的Reflection意象，是她一直很喜歡的。

20多歲就開始迷戀老物件，有時院子裡茶花掉落，便拾起放到老碗盤上欣賞；或是打開冰箱，就著現有食材，再煎上一顆荷包蛋，就是一頓美味料理，「簡單生活也是一種幸福。」

自己和自己對話的沉靜時刻，就像專輯中為她量身打造的〈照鏡〉這首歌，歌詞正是她的最佳寫照：

「有時我照鏡／有時鏡照我／一个人就有一个人通做伴……一个人的日子／生活較開闊／一个人就有一个人的快活。」

不放縱自己 無論幾歲都要有女人味

出道40年，潘越雲曲風多變，對外型的要求則是數十年如一日的嚴格。她認為，「女人漂亮不漂亮很難界定，沒有一個標準。但，我做為女人，就是要有女人味。」

常被形容五官很有特色的潘越雲，喜歡畫上招牌紅唇和粗黑眼線，還有一頭濃密長髮，以及一身飄逸的長裙裝束。她自爆，連在女兒面前也堅持優雅，就算在家，也絕不穿得邋遢。

為了維持身形，每天舉啞鈴300下，上健身房跑兩公里，不吃消夜、不吃麻辣鍋，從年輕時就一直維持讓人驚歎的23腰，「我曾把以前的短裙，拿給念小學時的女兒穿，結果還要把扣子放鬆。」現在的她，仍維持著健康的體態，讓許多年輕女孩自歎不如。

面對歲月一直來，潘越雲直言：「不放縱自己，是我的生活態度」 既然無法阻止變老，她選擇用更積極面對，「歲月回不去，所以當下更要保有最好的狀態，繼續走下去。」

潘越雲走過許多女人關鍵的十年之「坎」，她認為，生命的質量不在於歲月的長短，而在於經過時間歷練後，心靈與思想維度的拓展與提升，讓女人光華奪目的不是外在之美，而是隨年輪不斷疊加的內涵智慧。她笑笑說，無論幾歲，都要當優雅的女人，在她的想像裡，就算以後80歲了，還是要畫上一向喜歡的紅唇和眼妝！

在人生道路上，潘越雲不斷充盈著自己，如今愈發豐盛從容，且歌且行，優雅向前。縱然時光流逝，她永遠是那位胭脂紅唇、黛眉幽深，眼波中流轉著埃及豔后風情的華美女郎。

本文經50+ FiftyPlus授權轉載，原文發表於此

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航