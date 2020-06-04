「逼網紅出櫃」不只網友氣炸，律師：「性生活」屬特種個資，《鏡週刊》確定觸法

《鏡週刊》昨（3）日報導網紅「瑋瑋」的在男同志交友軟體約炮，被質疑「逼同志出櫃」，掀起性別平權團體的憤怒，立委王婉諭、范雲都發文譴責。而律師也指出，「性生活」屬於「特種個資」，該媒體的行為確定觸犯《個資法》。

週刊報導網紅「黃氏兄弟」約炮細節，網紅哭著向家人出櫃

「黃氏兄弟」是訂閱超過百萬的知名Youtuber，由哥哥哲哲（黃雍哲）、與弟弟瑋瑋（黃挺瑋）組成。昨日《鏡週刊》報導，指出瑋瑋在男同志交友軟體上約炮，更貼出約炮的對話截圖，內容可見瑋瑋與約炮對象討論生殖器大小、能接受什麼尺度的性愛等內容。

報導刊出之後，瑋瑋昨晚拍攝題為「關於報導，我想跟家人說」的影片，表示不希望母親是看到報導後才得知自己的性向，因此在影片中邊哭邊打電話向媽媽出櫃。黃氏兄弟也透過臉書貼文表示：「這不是我期望公開的方式，如果可以的話，我也想要在完全準備好的情況下再親口告訴大家，希望大家能夠諒解。我相信除了我的私生活，還有許多更值得大家關注的公益議題。」該影片截至今日下午5:30，不到24小時，已經累計超過150萬次瀏覽。

網友發起抵制，《鏡週刊》緊急下架

《鏡週刊》也在昨日晚間下架該系列報導，並接連發布3篇道歉、下架啟示（第1篇、第2篇網友截圖、第3篇）。

不過，其中第2篇啟示全文寫道：「瑋瑋勇敢坦承自己的性向後，有媒體認為是本刊逼他出櫃，本刊在此聲明，約炮不分異同，同性戀愛評等，並無攻擊偉偉是同志一事，也未逼他出櫃，因為偉偉是人氣網紅，算是公眾人物，剛好對象是同性，並無詆毀同性戀者之意。」這番發言引起性別平權團體憤怒。

女性主義者、Queerology專欄作家V太太就在臉書貼文寫道：「鏡週刊這聲明的白話文就是：我們要攻擊的不是同志是約砲，如果是異性戀名人約砲我們也是會往死裡打的，只是『剛好』今天當事人是同志所以比較有話題性，於是成為我們的對象。」

時代力量立委王婉諭也在臉書表示：「為什麼我們的社會走到現在、甚至是到婚姻平權已經通過一週年後的今天，還有人必須為自己的性傾向道歉？」她指出「沒有一個人需要為自己的性傾向道歉。真正該道歉的，是那些拿著別人的私隱，換取名聲、利益的八卦報導以及截圖流傳者。」

民進黨立委范雲也發文說：「即使某週刊剛剛將針對黃氏兄弟的報導下架，我認為，該週刊的報導，仍然傷害了成年人的『性私密自主權與隱私權』。」她的貼文提到：「從婚姻平權到婚外性除刑罰，每一個行動皆是希望台灣社會能看見及尊重性／別的多元性及自主性。⋯⋯親密關係的民主化這條路，台灣才剛剛開始。」

從昨日晚上，臉書陸續出現抵制《鏡週刊》的hashtag和活動。截至今日下午5:30，在《鏡週刊》FB與該系列報導無關的貼文底下，都仍可以見到網友留言批評，或是攻擊週刊內部員工。

媒體獵奇報導同志性事，並非首例

由於這已經不是娛樂媒體第一次以獵奇角度，將同志性事當做報導的焦點，此事在同志社群引起廣泛批評。

同志諮詢熱線協會就列舉從1992年以來多起污名化同志的報導，包括：1992年《台視》潛入女同志酒吧偷拍；1998年《華視》以隱藏式攝影機偷拍女同志酒吧「音樂酒館」；2004年《三立新聞》用偷拍且極度扭曲的方式偷拍女同志伴侶；2011年8月《壹電視》的《一天壹蘋果》節目播出「同志天堂」，偷拍同志夜店G Star，影片字幕並打上「輕撫、狂抱、浪漫搖、亂摸、脫光光」等字眼。

到了2020年，《鏡週刊》仍出現針對同志性事的獵奇報導，同志諮詢熱線呼籲「大家不要轉發此新聞」。

彩虹平權大平台也在臉書批評：「同志在交友軟體上的個人訊息和生活被曝光在媒體上，成為茶餘飯後的八卦話題， 但個別同志的親密關係和交友活動，其實與社會公益並無直接相關，更何況是沒有不法或傷害到他人的情況。」

律師：「性生活」屬於特種個資，鏡週刊觸犯《個資法》

寰瀛法律事務所律師洪國勛接受《關鍵評論網》採訪表示，這次媒體公開瑋瑋的約炮對話，可能觸犯《個人資料保護法》（個資法）。

洪國勛說，個資法將個人資料分成「一般資料」及「特種資料」，一般資料只要符合它搜集的目的，原則上可以使用（比如百貨公司為了送貨，留下顧客的手機、姓名、地址）；但是「特種個資」是除非特殊情況，否則原則上「不得蒐集、處理或利用」，而「性生活」就屬於《個資法》第6條所規定的「特種個資」。因此媒體公布約炮對話的狀況，極有可能觸犯《個資法》第6條。

洪國勛說，至於將對話截圖提供給媒體的瑋瑋的聊天對象，因為是在瑋瑋知情的狀況下與他對話，除非能證明他「意圖營利」，或是能證明他「意圖損害他人權利」（比如跟黃氏兄弟有糾紛，故意把資訊買給媒體記者，造成名譽損害）否則很難以《個資法》41條處置。

瑋瑋的聊天對象，有可能觸犯的可能是《刑法》的「妨害秘密罪」，妨害秘密罪中規範「竊錄他人非公開之言論、談話」，爆料者將對話「截圖」的這個動作，可能被認定為符合符合妨害秘密罪中的竊錄，但洪國勛表示，「截圖」要構成妨害秘密「在實務上認定可能不容易。」

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核稿編輯：黃筱歡