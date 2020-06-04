【關鍵眼中盯】振興三倍券唯一做到的，就是蘇貞昌口中不斷說的「雨露均霑」

行政院推出「三倍券」的政策後，民間立刻出現「政策好複雜」的批評，也有人討論可不可以去Costco買完後退貨換現金，消基會甚至跳出來表示三倍券類似「禮券」依法不該訂使用期限，討論不完。

我覺得台灣常有個問題，就是討論公共政策時總會陷入枝微末節的糾結，卻看不到最關鍵的核心部分：「這個政策，原本是要解決什麼問題？」而這也是為什麼蘇貞昌以振興為名的政策，會被修到今天這種四不像、誰都不討好的樣貌。

原本用來「救災」的酷碰券，為何會演化成三倍券？

大家還記得「酷碰券」這三個字嗎？

這是行政院最早設計來「振興」的政策，講白了其實就是類似折價券的概念，針對受到疫情傷害最深的特定產業（例如藝文、旅遊、餐飲等等，當初說要討論但後來沒下文），在民眾消費由政府補助優惠。

從政策目的來看，酷碰券的設計其實非常合理——因為疫情使得許多產業變成「重災區」，運用政策讓民眾把錢投進重災區。在這樣的架構下，其實可以確保政府民眾投入的每一分力，都能進入疫情下最需要幫助的人的口袋。

當然這種政策也有問題，一方面，哪些產業屬於「重災區」需要很細膩的劃分，而且很難不得罪人；再來，當時的疫情時空背景之下，許多人擔心就算有折扣補助，民眾擔心疫情還是不敢出門消費，讓這樣的折價券有如白發。這些問題，其實都可以用時間心力凝聚共識然後解決，增加這個政策的功效。

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然而這個政策最後還是死掉了。為什麼？因為行政院「聽見了」在野黨和基層民眾的聲音：「我們要現金，為什麼那麼多行業可以領現金，我們不行？」

「發錢給每個人」很好呀，到底有什麼不應該的？

「發錢給每個人」從個體的口中說出乍聽合理，但若回到「政策目的」的出發點來看，就知道為什麼不該這樣做：今天政府想要達到的目標，是讓民眾投錢到「重災區」，只發錢而不訂規則，完全達不到這個功效，解決不了這個問題。

想像集集地震的時候，如果政府發錢給全台灣人叫大家多消費，說這樣可以讓集集受災戶免於經濟困境，你會覺得多麼荒謬。

原本這種鄉民式的吶喊只該被放在輿情報告的一個角落，可惜執政者以傾聽民意為名，不知道是希望可以增加整體支持度還是為了政治人物個人聲望，竟然也無視了「政策目標」這個重要事情，把「酷碰券」變成了「振興券」。

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名字裡面有振興，表示原意還是要「救災」，說要排除電商、買股票等使用，某方面而言也是「聚焦受災戶產業」的作法。

然而對比美國因為疫情造成全國性的失業和經濟危機，需要全民發放大筆「救命錢」，在疫情傷害相對小的台灣，讓民眾自由運用那三千元（或兩千元，或經濟部長說的4687元），政府投入的心力和資源，根本無法和原本設定的「救災」目的成正比。

到最後，三倍券唯一符合的價值，就是行政院長蘇貞昌口中不斷說的「雨露均霑」，大家都多少拿了一點錢，好開心。但這個領取的人不見得是「災民」，花用的對象不見得是「災區」的券，不管怎麼樣都不能算是振興券，政策執行過後，受創的產業仍然需要挹注。

如果政府是用「活絡後疫情時代的整體經濟」思維來發券倒也就罷，但最令人擔心的，就是政府想的好像還是「救災」，而且覺得發過三倍券，就已經救完災了。

能夠看透這一層，才會知道這一系列以「回應民意」而修改扭曲政策的行為，究竟是錯在哪裡。對比起來，為什麼政府為什麼不直接發兩千塊、有錢人會不會忘記花，真的都是枝微末節，甚至不足以放上檯面討論的事。

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回想馬英九2008年以689萬票當上總統，他手中被人喻為的「清一色好牌」之所以會打成相公，有一大部分就是妄想四面討好卻無法聚焦，反而造成一事無成而且四面得罪的政策思維。2020年獲得更大民意基礎連任的蔡英文政府，只想著讓民眾有些小確幸，讓網路鄉民主導自己的政策而進退失據的施政風格，也正走向類似的途徑。

蘇貞昌應該思考，雖然有錢領大家都很開心，但在疫情造成明確「災區」的現實下，雨露均霑究竟是幫到誰，到底是不是個好主意？

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核稿編輯：翁世航