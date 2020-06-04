授權軍警竊聽人民、扣留14天無需逮捕令，菲律賓眾院通過的反恐法案恐讓民主倒退

（中央社）菲律賓眾議院6月3日三讀通過爭議性高的反恐法案，法案授權政府竊聽嫌疑人、無需逮捕令可逮捕嫌犯，並在未經起訴下拘留嫌犯14天。反對人士質疑，這是杜特蒂當局擴權之舉。

ABS-CBN新聞網與菲律賓每日詢問報（Philippine Daily Inquirer）報導，眾議院今天在173票贊成、31票反對、29票棄權下通過反恐法案，等總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）簽署法案後即可生效。

菲國參議院2月通過這項法案。

有線電視新聞網菲律賓台（CNN Philippines）報導，這項法案賦予菲國軍警更大的監控權。任何揚言實施恐怖主義活動、提議從事這類活動或煽動他人實施恐怖主義活動者，可處12年有期徒刑。

協助恐怖主義活動或為恐怖組織招募人員者，可處無期徒刑。

法案還允許菲國軍警監控民眾，包括准許他們追蹤個人或組織，並對可能從事恐怖主義活動者進行竊聽和錄音。

法案通過前，亞洲人權發展論壇（FORUM-ASIA）2日聯合菲律賓人權倡議聯盟（PAHRA）、菲律賓政治犯救援工作小組（TFDP）等團體發表聲明，指一旦這項法律生效，菲律賓公民空間（civic space）和基本自由將遭到打擊，進一步削弱菲國人權。

聲明表示：「在杜特蒂政權下，我們看到（政府）從人權團體到記者和公眾，對公民社會的系統性恐嚇。反恐法案將制度化並導致權力濫用，這項法律將成為針對人民的武器。」

法案通過4小時內，立即廢止反恐法案（#JUNKTERRORBILLNOW）和罷免杜特蒂（#OustDuterte）主題標籤在推特衝上菲律賓話題排行榜前兩位。截至3日晚10時，超過60萬則推文討論「立即廢止反恐法案」。

一名網友將推特頭像改為手持「廢止反恐法案」標語的漫畫圖像並寫道：「我對正在菲律賓發生的事感到憤怒。我對政府如何優先考慮打擊我們的人權而非關注公民福利感到憤怒。我不會再沉默。」

還有網友貼出對法案投下贊成票的眾議員照片並寫道：「記下這些臉孔。確保下次選舉不要投給他們任何人。」

I am angry on what is happening in the Philippines. I am angry on how the government prioritizes this attack on our human rights than focusing on the welfare of its citizens.



I will be silent no more. #JunkTerrorBillNow #OustDuterteNow pic.twitter.com/89acYOrnkS — Raven (Commissions open!!!!) (@RhapsodyofRaven) June 3, 2020

無罪釋放不再獲得賠償

《詢問報》報導，該法案還尋求對海外可能參與恐怖組織的菲律賓國民建立管轄權，以確保外國恐怖分子不將菲律賓用作過境點，或作為培訓對其他國家做出襲擊的恐怖分子新兵的避風港。而法案中對於恐怖主義活動行為包括：

從事旨在對任何人造成死亡或嚴重人身傷害或危及生命的行為；

從事旨在對政府或公共設施，公共場所或私有財產造成廣泛損壞或破壞的行為；

從事旨在對關鍵基礎設施造成廣泛干擾，損壞或破壞的行為；

開發、製造、擁有、獲取、運輸、供應或使用武器、爆炸物或生化、核子、放射性或化學武器，釋放危險物質，或引起火災，洪水或爆炸。

此外，該法案也取消了過去任何被判無罪釋放的人，可從被扣留日數計算，獲得每日500,000披索（約新台幣296,957元）賠償金的規定。

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責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：楊士範