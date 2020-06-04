俄國史上第2大漏油事件：北極圈內發電廠2萬噸油汙外洩，進入緊急狀態

（中央社）約2萬噸柴油自俄羅斯西伯利亞一處發電廠貯藏設施外洩、汙染水道，總統普亭（Vladimir Putin）當地時間3日下令進入緊急狀態。

《法新社》和《美聯社》報導，漏油事件發生在5月29日，莫斯科2900公里外、北極圈內的西伯利亞工業城市諾里爾斯克（Norilsk）附近一座發電廠的柴油流進不遠的安柏那亞河（Ambarnaya River）。

安柏那亞河提供水源給當地一個湖泊，而這個湖泊另一條河流的水源會進入生態十分脆弱的北極海。

Video from the area of environmental disaster in #Norilsk, Krasnoyarsk region, #Russia, where some 20,000 tons of oil products spilled into the rivers. Russia announced federal #emergency for the #disaster response:pic.twitter.com/dqXvj9aAC7 — Alex Kokcharov (@AlexKokcharov) June 3, 2020

事發2天才從社群媒體得知消息，普亭震怒

世界自然基金會（WWF）專家卡尼茲可夫（Alexei Knizhnikov）告訴《法新社》，就油量而言，這是俄國現代史上第2大漏油事件，僅次於1994年持續數月之久的西北地區科米（Komi）漏油事件。

由於事故發生後，相關當局並未通報，普亭3日在視訊會議中痛斥負責經營NTEK發電廠主管，「為什麼政府機關在事件發生後2天才知道此事？難道我們必須從社群媒體上知道這起緊急事故？」

普亭表示，他贊成透過宣布緊急狀態以投入更多資源來除汙，這麼做有其必要。俄羅斯調查委員會也已就環境問題重大違規展開3項刑事調查，並拘禁1名發電廠員工。

事態過大，想掩飾也掩飾不了

WWF的卡尼茲可夫表示，外洩油量十分龐大，「他們很難把消息壓下來」。他補充說，柴油比石油輕，蒸發機率比沉入河裡要高，但在「清理上的毒性更大」。

環境部長柯比爾金（Dmitry Kobylkin）表示，只有緊急事務部有能力處理除汙工作，「也許必須動用到軍隊」。

負責公司過去也曾凸槌，遭罰3萬

負責營運NTEK發電廠的俄國金屬業巨擘「諾里爾斯克鎳業公司」（Norilsk Nickel）表示，發生柴油外洩，是因過去30年來用來支撐的幾根柱子開始下沉，導致儲油槽受損。

這並非這家公司第一次凸槌，2016年時它坦承旗下一座工廠「過濾壩」內的汙染物流入當地河流，把河水染成血紅色。當時這家公司被罰不到1000美元（約新台幣3萬元）。

漏油事件可能與全球暖化有關

《CNBC》報導，諾里爾斯克鎳業公司透過官網表示 ，「漏油事故起因於是儲油槽位在地底的支柱突然下沉。」《CNN》也引述俄羅斯國家通訊社《塔斯社》（TASS）指出， 這突顯了氣候暖化、永凍層解凍對北極基礎設施和生態系統造成的威脅，在 西伯利亞北極圈地區，2020年是有紀錄以來 氣溫最高的一年，2020年1月～4月， 該地區的氣溫平均比正常值高出4攝氏度以上。

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責任編輯：李修慧

核稿編輯：黃筱歡