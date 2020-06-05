外來者盜挖金礦、砍雨林、帶來武漢肺炎，巴西原住民面臨滅族危機

在歐美COVID-19（2019新型冠狀病毒疾病，簡稱武漢肺炎）疫情逐漸趨緩後，肆虐於俄羅斯和南美洲的疫情相較之下較乏人關注，更別說是偏遠地區的原住民部落。不過巴西一項研究指出，亞馬遜地區的原住民族群亞諾馬米（Yanomami）面臨病毒威脅，若不採取行動，將有滅族的危險。

《中央社》報導，亞諾馬米的領地位於巴西北部亞馬遜和羅賴馬（Roraima）2州，面積約等同於1個葡萄牙，約有2萬7398名亞諾馬米族和葉卡瓦納族人，居住於331個村落。

截至當地時間6月1日，領地內已有55例確診、3例死亡。

Photo Credit：AP / 達志影像 亞諾馬米族分布於巴西亞馬遜州和委內瑞拉邊境。

亞諾馬米的「零號病人」是誰？

綜合外媒報導，羅賴馬州烏里奎拉河（Rio Uraricoera）附近的瑞希貝村（Rehebe），一名15歲少年希里西納（Alvaney Xirixana）因瘧疾造成營養不良和貧血，並於3月中旬開始出現呼吸道症狀。

接下來的21天，他4度到當地醫療機構就診，直到4月3日再次住院才進行病毒檢測，確診感染武漢肺炎，3天後死亡，成為亞諾馬米族死於武漢肺炎的首例。他的父母、村內70多名族人和5名衛生人員等都被緊急隔離。

但是，希里西納並非「零號病人（patient zero）」。直到現在仍無法追蹤到他的感染源，巴西媒體根據當地過去曾流行的疾病傳播途徑推論，武漢肺炎病毒很可能是由非法採礦的盜採者帶入。

Photo Credit：Reuters / 達志影像 巴西環境保護執法者突擊非法採礦者據點。

巴西民間環保機構、社會環境研究所（Socio-Environmental Institute）指出，在疫情期間，仍有逾2萬名非法採礦者自由進出亞諾馬米領地，幾乎和亞諾馬米人口數差不多，將病毒帶入的機率極高。

巴西米納斯聯邦大學（Universidade Federal de Minas Gerais）社會環境研究所（ISA）和克魯茲基金會（Fiocruz）合作完成的研究指出，由於當地衛生體系脆弱，非法礦坑周邊的亞諾馬米族可能有5600人感染武漢肺炎，約佔族人人口40%。

覬覦森林、金礦，盜採者入侵原民領地

《紐約時報》指出，亞諾馬米族在1940年代首次與外界接觸後，經歷一波波致命流行病，特別是麻疹和流感。1970年代，巴西的獨裁軍政府在亞諾馬米領地開拓高速公路，擴張殖民範圍；自1980年代末起，盜採金礦者入侵亞諾馬米領地，帶來瘧疾、流感、肺結核和性病。

《衛報》採訪曾在亞諾馬米部落工作超過50年的義大利籍傳教士薩奎尼（Carlo Zaquini​），現年82歲的他曾目睹部落是如何在築路工人和盜採者入侵下崩毀，「就像開著推土機撞進玻璃工廠，一切都粉碎了。撞碎一切的是一次又一次的流行疾病。」

「有些我知道的村莊裡，麻疹就害死50%人口。如果武漢肺炎也帶來這樣的殺傷力，這將會是場大屠殺。」薩奎尼說。

Photo Credit：Reuters / 達志影像 亞諾馬米族領地經常遭遇非法人士濫伐、以及盜採金礦。

《CNN》指出，原住民維權人士發出警告，指總統波索納洛（Jair Bolsonaro）去年就職後，濫墾濫伐、非法採礦的活動加劇。巴西國家空間研究所（National Institute for Space Research）數據顯示，和去年4月相比，巴西雨林砍伐量增加64%；光是今年4月單月的雨林砍伐面積就達405.6平方公里，和美國首都華盛頓特區差不多大。

《德國之聲》更指出，趁著疫情期間，盜伐者增加了非法活動；約在3月底、4月初之際，巴西阿拉里博亞（Arariboia）原住民保留區一名領袖遭盜伐者槍殺。綠色和平組織表示，犯罪集團注意到疫情期間被究責的風險降低了，原住民領地內肯定會發生更多這類犯罪活動。

巴西原住民種族多元，一樣弱勢

亞諾馬米族不是唯一面臨危機的部族。

《紐約時報》指出，巴西境內約有90萬名原住民，有些地區幾乎已被政府拋棄，僅分發防疫說明書就置之不理，這些部落只能自行設法盡可能避免接觸外人。截至4月底，已知巴西至少有80多名原住民染疫、其中7人死亡。

《德國之聲》報導，巴西帕拉州聖塔倫（Santrem）一名波萊利族（Borari）的87歲婦女於3月死亡，葬禮盛大，有數百人參加。當地政府在10天之後才公布，該名婦女其實是死於武漢肺炎。

聖塔倫是當地商業中心，每年遊客約有3億人，也是帕拉州西部唯一有特殊病房的城市。然而，聖塔倫市立醫院和地區醫院的加護病床共僅約30床，而帕拉州西部人口達110萬，醫療量能明顯不足，一旦爆發社區感染，立刻就會超過負擔，也將壓縮其他病症救治。

巴西原住民社區的醫療人員和設備通常不足，有時患者自行就診，有時則是醫療人員前往部落：有醫療人員擔心，自己可能成為部落的感染源。巴西原住民社區中的首例確診者，其實是亞馬遜州一名原住民女性衛生官員，而她則是被當地另一名有旅遊史的醫生傳染。《半島電視台》引述當地媒體說法，這名女性官員約20多歲，是亞馬遜州的科卡馬（Kokama）族人。

Photo Credit：AP / 達志影像 巴西亞馬遜州馬納卡普魯（Manacapuru）地區衛生人員到民眾家採檢。

巴西醫療人員到部落，一待往往至少半個月，疫情期間可能延長到1個月，然後回到市區隔離2周。一名醫療團隊主管柯拉第（Marina Corradi）告訴《德國之聲》，她的組員對於政府這些安排感到相當困惑，「有些人要自掏腰包買口罩，因為那裡缺少個人防護用具；有些人則擔心自己可能無症狀，卻把病毒帶到村莊。」

全民健保，但也有階級不平等

《半島電視台》指出，巴西全民健保可為其2億名公民提供免費照護，但醫療資源分配嚴重不平衡，並非所有人都享受得到。巴西衛生政策研究所執行主任拉戈（Miguel Lago）指出，國內有過半人口居住在加護病床不足的地區，醫療資源在地理上、和社會階級上，都是不平等的。

在偏遠地區，居民主要依靠教會或慈善機構經營的醫院。巴西大型私人醫療集團聯合健康組織（UnitedHealth Group）資深副主席韋拉斯科（Joel Velasco）表示，病房入住率現在非常高，「所有加護病房的佔床率已達80%至85%，像里約（Rio）這樣的城市則高達90%，這代表其實已經沒有多餘床位，還有很多人在排隊。」

總統拒社交距離，要人民多祈禱

巴西政府面對武漢肺炎的處理，一直為人詬病。總統波索納洛（Jair Bolsonaro）堅稱，武漢肺炎只是一場「小流感」，沒有下令實施封城、強力反對社交距離措施，反倒呼籲巴西人「祈禱上帝幫忙」。波索納洛和美國總統川普一搭一唱，宣稱治療瘧疾的奎寧對武漢肺炎有效；巴西連續2任衛生部長拒絕為這種說法背書，分別於4月和5月辭職。

《半島電視台》報導，波索納洛5月底周末在巴西利亞騎著馬參加遊行，與支持者握手，忽視所有社交距離原則，被記者問到疫情時，他回答「抱歉，但你想要我拿它怎麼辦？」

Photo Credit：Reuters / 達志影像 巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）於5月底騎馬參加遊行。

據約翰霍普金斯大學醫學院數據，截至台灣時間6月4日下午6時，巴西有超過58萬人確診，為全球第2多，僅次於美國，比俄羅斯多出12萬人左右；死亡約3萬多例，即將取代義大利成為全球第3多。但是巴西已經急著要重開，疫情最嚴重的聖保羅市（Sao Paulo）本周一允許各商場恢復營運，計劃觀望15天，市長科瓦斯（Bruno Covas）表示，如果狀況惡化，可以再回到管制階段。

華盛頓大學健康指標與評估研究所（IHME）主任莫瑞（Christopher Murray）指出，巴西的疫情高峰期可能在7月中旬才會來臨，必須參照中國武漢、義大利、西班牙、紐約的封城禁足措施，否則死亡數至8月時很可能破12萬例。

《中央社》報導，根據巴西亞諾馬米族的傳說，致命疾病之所以出現，與人類對於地下金礦的貪婪有關，亞諾馬米族稱這些疾病為「夏瓦納」（xawara）。

傳說中，亞諾馬米的造物主歐嬤瑪（Omama）將夏瓦納埋在地底，當有人鑽地開採礦物、石油和天然氣時，夏瓦納就可以離開地底，在人類中傳播。現在，亞諾馬米部落的長老及巫師們，每天都在作法祈福，希望能減低疾病影響，「讓夏瓦納重新返回地底」。

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核稿編輯：黃筱歡