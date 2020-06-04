六四天安門事件的爆發除了改變兩岸，也改變了馬來西亞與中國的外交關係

1989年6月4日，中國爆發「天安門事件」後，以美國為首的西方國家對中國發起了經濟制裁，今日台灣社會回顧這段歷史的時候，也提到台灣不加入西方世界的圍堵，反而繼續西進，成了中國經濟復甦、技術實力成長的關鍵推手，而許多人忽略的是，除了台資外，在中共的僑務統戰下，各國的華商資本也是重要的力量。

中國的十年文革結束後，鄧小平提出「改革開放」，然而「天安門事件」爆發後所面對的西方國家經濟制裁，有可能會繼續讓中國經濟惡化。在此之際，西方世界的圍堵，正給予了各國華商機遇，以擴大對中國的投資，中共領導人江澤民與鄧小平為突破經濟困境，必然在僑務工作上爭取更多各國華人的支持，而本文所要探討的，就是馬來西亞華商資本在當中的作用。

華商進來，中國發大財

1989年6月23日至24日，「天安門事件」後，中共中央召開了中共十三屆四中全會，江澤民接任中共總書記。曾在中國國際化程度最高的直轄市上海擔任市委書記的江澤民清楚，欲發展經濟，外資是不可或缺的，而在中國被經濟制裁的時期，與中國有「民族情感」連接的海外華商，就成了中國求援的對象。

江澤民掌權後，在僑務工作上持續鄧小平在「改革開放」後所走的「以僑引資」、「以僑引智」路線，開放海外華商、華裔人才進來。江澤民於1989年12月舉行的第四次「全國歸國華僑代表大會」上就明言： 「僑務工作歷來是黨和國家的一項長期、重要的工作...廣大僑胞遍布世界五大洲，他們對於幫助世界人民了解中國，樹立社會主義中國的形象，可以起到積極 的作用。應當說，在新的歷史時期，僑務工作顯得越來越重要了」

近代移民海外的華裔，多來自中國南方沿海省份，因此中國在改革開放後在沿海成立的經濟特區，也是為吸引各國華僑華人與「僑鄉」的鏈接。

鄧小平在1992年展開南巡，在上海視察時提到，1980年中共中央設立四個經濟特區的主要原因之一，就是為了吸引海外華僑華人和港澳同胞前來投資：「那一年確定四個經濟特區，主要是從地理條件考慮，深圳毗鄰香港，珠海靠近澳門，汕頭是因為東南亞國家潮州人多，廈門是因為閩南人在外國經商的很多」；1993 年，鄧小平在上海與各界人士共迎新春佳節時，就强調了海外華僑華人在中國經濟的作用：「對中國來說，大發展的機遇並不多。中國與世界各國不同，有著自己獨特的機遇。比如，我們有幾千萬愛國同胞在海外，他們對祖國做出了很多貢獻。」

Photo Credit: AP / 達志影像 鄧小平

馬共投降，馬中關係進入新紀元

基本上江澤民在其任內承襲鄧小平改革開放的方針，在外交上走韜光養晦的路線，重修與周邊國家的關係，彌補天安門事件後所帶來的國際衝擊，而促進與馬來西亞的外交關係就是其中的目標。

儘管馬來西亞在1974年5月30日就已與中國建交，但因為中共還支持馬來亞共產黨（簡稱馬共）的活動，以及還有華人效忠的問題，因此當時馬中兩國關係並不熱絡，而馬國對中國的投資也是直至1984年才開始的，中國商務部記錄，當時馬商主要是在廣東、福建等沿海地區，投資橡膠、食品、化妝品、家具、飼料及機械製造等規模較小的加工行業。

雖然前馬國首相馬哈迪在1985年率團訪中後，兩國關係有所提升，但得到1989年12月馬共結束武裝抗爭、1991年蘇聯解體，以及東歐的劇變，世界共產陣營分崩離析後，才使得馬國政府減輕了對區域內共產主義的疑慮。而佔馬國人口約2成多的華人，也因馬中兩國關係的正常化，如馬國政府在1990 年正式取消對國人訪中的限制，馬國華人得以赴中探親、尋找商機，馬國華人社會與中國的關係才更為密切。

為使馬國在六四事件後重拾對中國的信心，江澤民任內兩國領袖多次互訪。先是中共總理李鵬在1990年訪馬，並在吉隆坡的記者會上再次呼籲華人效忠馬國（中共已在1980年推出單一國籍原則的《國籍法》）； 1991年馬國最高元首蘇丹阿茲蘭沙（Sultan Azlan Shah）訪中，隔年中國國家主席楊尚昆訪馬，而且是首位訪馬的中國國家主席；而江澤民和朱鎔基則分別在1994年和1999年訪馬，馬哈迪也在1999年訪中。值得一提的是，當時馬哈迪之所以訪中，是為了在政治外交上爭取當第三世界的代言人角色，因而與當時仍屬發展中國家的中國結盟，除為加強雙邊經貿關係，也為在國際行動上對西方國家說「不」，如馬哈迪在1996年8月應李鵬邀請訪中時，馬哈迪抨擊西方「新帝國主義」的罪惡（林若雩，2001 :110-111）。

馬哈迪的第一次任相（1981-2003）涵蓋了鄧小平與江澤民主政的時間，而此時期華人的效忠問題與共產主義已不再是馬中關係的障礙，如1996年在馬國召開的第二屆世界福建同鄉懇親大會上，主持開幕的馬哈迪讚揚祖籍閩南的華人「與世界其他角落的同鄉建立密切聯繫，將能協助突出馬來西亞的商業與投資機會」；接著在 2003年於馬國舉辦的第七屆世界華商大會上，致開幕辭的馬哈迪表示「雖然他們（海外華人）大多抗拒同化，但他們卻全力認同所居住的國家。他們的存在從未被中國利用爲侵略和殖民的藉口，這有別於其他一些國家的所作所爲。這些華人反而適應所在地的環境，爲促進這些國家的發展作出貢獻」。由此可見，馬國華商在天安門事件後大舉進入中國經商，也是得益於馬中兩國關係正常化的推力，以及中國極需外資的拉力所牽引著的。

另一方面，從馬哈迪出席過的世界福建同鄉懇親大會、世界華商大會，除可見馬國華人社會與中國的廣泛鏈接，還可見中共的僑務、統戰系統的積極經營。在許多諸如世界華人大會、華商大會，或是OO省世界同鄉懇請大會，或世界華文媒體論壇之類的活動，多是由中共的國務院僑務辦公室，及其相關組織所推動；除了國務院僑務辦公室有牽涉各國華僑華人的工作外，中共統戰部也是要角之一，不過2018年中共十九屆三中全會通過《深化黨和國家機構改革方案》後，國僑辦已被併入統戰部，但對外仍保留國僑辦的招牌。

因此在馬中關係大好，中國又極需僑外資的情況下，一向在馬國經濟活動中扮演重要角色的華人資本，在90年代就大舉到中國投資了，其作用除了促進中國的經濟建設，還有協助中資走向海外。例如，馬國華商在中國的投資相當多元化，產業涉及通訊、交通、加工、房地產、 娛樂、服務和金融業等領域，如郭氏兄弟集團（棕油、不動產）齊下有知名的香格里拉酒店集團（於香港註冊）、嘉里集團（於香港註冊），後者是美國可口可樂公司在中國生產可口可樂飲料的特許權公司，顯見當時馬國華商已在全球市場具有相當的競爭力；鐘廷森的金獅集團在中國各地設立工業園區及大量投資橡膠業及輪胎、機車製造業；楊忠禮集團在中國有投資電力事業、飯店事業。

值得注意的是，儘管鄧小平稱優先在沿海設立四個經濟特區，是為了爭取來自這些特區所在省份華僑或其後代前來投資，不過中國學者任貴祥的研究指出，其實馬國華商因顧忌投資中國大陸的敏感性，而有意識地先在北方及東部沿海地區投資，再向南方發展，而部分華商的資金是透過香港的分公司再轉投資到中國大陸，如郭鶴年的郭氏兄弟集團（2009：262-264）。

Photo Credit：Reuters/達志影像 「亞洲糖王」郭鶴年

由此可見，儘管90年代馬中關係漸入佳境，但華商心態是仍顧忌馬國敏感的族群政治的，因此1992年馬國華商在中國的投資額僅有2647萬美元，直到1996年才達到4.6億美元的高峰，成長了17 倍。不過，隔年卻發生了亞洲金融危機，馬國華商對中投資就開始往下拉，直到馬國在2000年以後經濟逐漸復元，對中的投資才開始回溫。

根據中國商務部2019年的報告，截至2018年底，馬國累計在中國投資項目6816個，實際投資金額77.9億美元，至於中國對馬國的投資，截至2018年底，中國對馬國直接投資存量達83.87億美元。明顯地，人口僅有三千多萬的馬國，儘管人口數比不上中國，但在與中國的相互投資比例上卻是相近的，可見馬國與中國經貿有著相當緊密關係的關係。

因此回顧天安門事件31年的發展，除了中國的政治改革沒改變外，卻改變了很多國家與中國的經濟關係，尤其中共訴諸「中華民族主義」下，吸納了台灣、香港、各國華商資本，在西方世界的制裁下保持了經濟的「可持續發展」。對比今日不可同日而語的中國，以及又再起的西方世界對中圍堵之勢，未來中國與周邊國家、台灣、各國華人關係會如何發展，可持續觀察下去。

參考文獻：

林若雩（2001）《馬哈迪主政下的馬來西亞：國家與社會關係（1981-2001）》。台北市：韋伯文化事業出版社。

任貴祥（2009）《海外華僑華人與中國改革開放》。北京市：中共黨史出版社。

延伸閱讀：

核稿編輯：吳象元