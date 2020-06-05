【圖輯】佛洛伊德死後，「全美最宜居」的明尼亞波利斯變成什麼模樣？

2018年，位在美國中部的明尼蘇達州，獲選為全美最適合居住的州，尤其是該州首府明尼亞波利斯市，這裡醫療產業蓬勃、人口結構多元、大廈與公園共築出迷人的天際線。

然而，這座一直享有「進步」美名的城市，背後卻藏著不為人知的恐懼。這股恐懼，在5月25日的一位黑人之死，被徹底揭發出來。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

這位來自休士頓的黑人佛洛伊德（George Floyd），因為警察蕭文（Derek Michael Chauvin）在執法期間，用膝蓋跪壓在佛洛伊德的頸部超過八分鐘，最終導致他窒息而亡，整段經過被路人用手機拍下，震驚全美。

佛洛依德的死，讓這座城市陷入至今仍未平息的動亂中。

明尼亞波利斯的市議會由13名議員組成，其中有兩位黑人跨性別者。但即便如此，生活在這裡的黑人，還是會感覺到莫名的恐懼。

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來自賴比瑞亞的柯爾（Gus Cole），與白人妻子住在這裡，但他卻始終對警察抱持莫名的恐懼，不知道會不會在執法時讓他命喪黃泉。

雖然明尼蘇達被認為最適合居住，但這裡也有全美最嚴重的種族就業與收入差距，黑人自有住宅比例也低於白人。

佛洛伊德死後，明尼亞波利斯掀起種族歧視的激烈抗爭，抗爭行動也有不少白人參與，在衝撞過程中被逮捕的也不在少數。此外，警方還使用催淚彈、胡椒噴霧等工具面對群眾，許多群眾在路邊用牛奶清洗雙眼。

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抗議行動在28日達到高峰，憤怒的民眾衝進逮捕佛洛伊德的警察局，並放火燒掉整棟建築。許多店家也受到不明人士的襲擊，貨物被洗劫一空。

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在5月31日的下午，又發生意外的插曲。有一輛油罐車，以高速衝撞在明尼亞波利斯市中心的抗議群眾，由於路上都沒有車，所以群眾在很遠的地方就看到油罐車蹤跡，並未造成重大死傷。

但群情激憤的民眾，把駕駛拖出車痛打一頓，雖然初步調查顯示駕駛是單純失速，不過民眾的反應也顯示目前美國社會的高度對立與緊繃。

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而在佛洛伊德死亡的現場，人們聚集起來，為他建立一個臨時的紀念園區。許多人在此獻花、唱頌歌曲，以表達他們對佛洛伊德的心意。

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就在此時，佛洛伊德的弟弟泰倫斯（Terrence Floyd），在6月1日抵達這個紀念園區，戴著印有佛洛伊德照片的口罩，表達對哥哥的思念，並向現場的群眾發表演說。

這個演說，或許能成為一段被歷史記下的文字。

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泰倫斯拿著大聲公說：「我知道你們大家都很生氣；我懷疑你們大家的憤怒程度有達到我的一半；你們大家在做什麼？這完全沒有辦法讓我哥哥起死回生。」

「別再認為我們的聲音不重要，去投票吧，不只總統大選，政黨初選也要投，為眾人而投。自己要學，別等人家教你該投誰，自己去研究你投的候選人是什麼樣的人。」

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航