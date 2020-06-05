港人悼念六四遍地開花、萬人堅持到維園，支聯會：「抗爭到底，明年見」

六四事件31周年，今年警方首次反對維園舉行六四紀念活動，但過萬名港人仍然堅持到維園，全港多區都有市民聚集悼念。截至晚上十一時半，警方未主動介入在維園的活動，而在旺角則有人嘗試堵路，被便衣警制伏。

警方先前以防疫措施限制8人以上聚集為由，禁止支聯會今晚於維園集會。但有傳媒引述警方消息則指，若市民和平集會，今晚不會強硬執法。

至傍晚，有市民推開圍封球場的鐵馬，支聯會主席李卓人晚上率領多人直接走進維園。

《立場新聞》報導，香港眾志秘書長黃之鋒、常委羅冠聰、南區區議員袁嘉蔚、觀塘區議員梁凱晴、荃灣區議員岑敖暉、大專學界國際事務代表團前發言人張崑陽、以及曾經分別在《立場新聞》和 BBC 任職的何桂藍，都手持燭光現身維園。

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李卓人8時宣布晚會開始，現場播放六四紀念影片，其中有天安門母親對前來參加活動者的感謝，以及播出遭到中國政府逮捕的維權人士姓名與事蹟。時間來到設定的8時09分，現場民眾一齊默哀1分鐘。之後李卓人一如以往，用化寶桶焚燒「平反六四」悼念簽名冊。

李卓人又讀出大會宣言，重申「平反六四」、「追究屠城責任」、「結束一黨專政」、「建設民主中國」等立埸；他在大會上也批評北京方面制定「港版國安法」，損害香港的人權自由。

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此外，今晚的集會加入了「反送中」運動因素，不少人在儀式舉行期間高呼「五大訴求，缺一不可」和「時代革命，光復香港」等口號，聲量比「平反六四」的口號還要大。

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支聯會主席李卓人在悼念結束後被問到有關情況，就表示「香港係自由嘅」，強調所有市民都可以表達各自的訴求，「支聯會係悼念六四，但我哋絕對絕對唔會以言切割，因為所有人都應該有自由去表達自己的想法」。李卓人表示，會繼續秉持「兄弟爬山」的原則。

支聯會在8點45分左右就宣布活動結束，並且與民眾高喊「明年六四維園見」，期望明年能夠再度聚集。集會結束後，一批示威者沒有離開，多人高舉「光復旗」及港獨旗，在足球場內繞場和高叫「民族自強 香港獨立」等口號。人潮從維園往旺角、尖沙咀等各區聚集，人行道上都是手持燭光的人們，繼續高喊「反送中」口號。

中國人大決定在港推國安法，六四未來在港或成為禁忌。李卓人指以往30年來維園六四集會均和平進行，而第31年亦同樣和平。他指大會未有統計參與人數，因全港各地均有燭光，而維園內6個足球場內亦有燭光，又強調，香港人有悼念的自由，亦會繼續抗爭，又揚言支聯會明年會繼續舉行六四集會。

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多區也有全港多區都有團體悼念活動，在旺角、大角咀及屯門等地，都有人聚集，燃點燭光。

過百名市民晚上在旺角朗豪坊外悼念六四事件，一度有人在亞皆老街及砵蘭街交界用雜物堵路，有便衣警員制服至少兩人，並一度施放胡椒噴霧驅散人群。

《港台》報導，西營盤港鐵站外，大約300人參與，市民點起並高舉燭光。在沙田，數百人由港鐵大圍站沿城門河畔築成「燈鏈」，慢步至沙田中央公園，大部分人身穿黑衣，有人高叫口號，播放反修例及六四歌曲。

有市民表示，往年都在維園，就算將來實施「港區國安法」，他都不會害怕；有年輕人表示，往年甚少參與悼念，但今年意義重大，因為反修例事件令他感受到政權打壓。

另外，《立場新聞》報導，在觀塘也有逾百人到海濱公園點起燭光悼念，觀塘區議會主席蔡澤鴻亦在場派發蠟燭。18 歲的顏同學今年第 2 次參與六四燭光悼念，他表示是自去年三十周年時更深了解當年的「血腥屠殺」，對和平抗爭者受到坦克鎮壓、死於槍炮之下有很大感觸，於是決定參與悼念晚會。對於六四晚會今年首度被禁，他認為香港的自由程度愈來愈被剝削，又坦言害怕以後的香港再不容許六四悼念，但表示會繼續堅持，「如果香港仍有自由，我一定會繼續，但如果冇，就算犯法都會走出嚟」。

地區組織「天水圍連線」晚上於天水圍銀座舉行「毋忘六四放映會」，播放《5 月 35 日 庚子版》，現場約 200 多人參與。

網民號召在全港各區共同悼念「六四事件」31 週年。在荃灣西樓角公園，數以百計市民參與悼念會。

荃灣廣場外，亦有數以百計人士響應號召，點起燭光悼念六四，當中不乏父母帶同子女到來。至 8 時 09 分，市民為死難者默哀一分鐘，其後叫起「光復香港，時代革命」、「香港獨立，惟一出路」等反送中運動口號。

有網民和區議員號召在屯門共同悼念「六四事件」31 週年。在屯門輕鐵站橋底，現時已經有幾百人聚集。

除了悼念六四死難者外，現場出席者亦譴責本港出現的警暴行為。