NBA回來啦！7/31復賽、不開放觀眾入場，轉播業者一定賺？

美國職籃NBA於當地時間4日下午在官網宣布，理事會已批准22支球隊恢復2019-20球季賽事，暫定7月31日開始進行例行賽。不過，比賽將閉門進行，不會開放觀眾入場。不過，轉播業者會否因此大賺，各界看法不一。

NBA官方公告指出，NBA球員工會（National Basketball Players Association）持續協力與公衛專家制定完備計劃，預防Covid-19（2019新型冠狀病毒疾病，簡稱武漢肺炎）帶來的風險。球賽之所以能夠恢復，也和迪士尼公司（Walt Disney Company）的幫助有關。

所有後續賽事都在奧蘭多

《ESPN》報導， 7月31日起，22支球隊將統一在佛州奧蘭多迪士尼世界的ESPN大世界體育園區（ESPN Wide World of Sports Complex）進行比賽。NBA在官網表示，迪士尼渡假村會提供整個賽季的比賽、練習和住宿場地。

各球隊預計於7月初開始在奧蘭多訓練，比賽採閉門進行，不開放觀眾進場。復賽的球隊包含東、西區聯盟的前8名，與第8名隊伍勝場數差距在6場以內的球隊，含紐奧良鵜鶘、波特蘭拓荒者、聖安東尼奧馬刺、沙加緬度國王、鳳凰城太陽、華盛頓巫師，也在復賽名單。

選秀樂透在8月，拓荒者有意見

22隊將先參加8場例行賽，8月展開季後賽，總冠軍賽預定最晚10月12日結束。NBA自3月11日停賽後，往常在5月進行的選秀樂透抽籤大會也暫緩，現將改在8月25日舉行。至於2020-2021年球季，暫定12月開打。

《ESPN》報導，NBA理事會以29票贊成、1票反對，通過這項計劃；投下唯一一張反對票的是拓荒者隊，該隊目前排名西區第9。拓荒者認為，復賽後的戰績也應列入例行賽紀錄，讓選秀樂透抽籤的順位能以全季戰績計算。

Photo Credit：AP / 達志影像 在3月10日太陽隊和拓荒者隊的比賽，球迷穿著防護衣去看球。

球迷只能在家，轉播業者嘗甜頭？

（中央社）受2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情影響，多項體育賽事在可預見的未來恐都需採閉門方式進行，但對於轉播業者是否會因此受益或受衝擊，專家看法分歧。

《法新社》報導，部分專家認為，電視轉播權價值將維持不變，甚至下跌。但有專家認為，轉播權價值將增加，因Google和亞馬遜（Amazon）等科技公司對這塊市場的興趣越來越濃。

電視轉播權現有價值不菲。美國國家廣播公司（NBC）已砸錢買斷美國地區到2032年的奧運轉播權，這項協議規模達77億5000萬美元（約新台幣2300億元）。

近期，英格蘭足球超級聯賽（Premier League）2019年至2022年的海外電視轉播權，據報增值35%至52億5000萬美元。但英超國內轉播權價值下跌。

現場沒球迷，比賽氣氛大不同

透過轉播觀看各項體育賽事的人數，可能比以往增加數以百萬計人，但歐洲廣播聯盟（EBU）負責體育事務的執行董事庫爾登（Stefan Kuerten）不認為轉播權價值會持續攀升。

庫爾登在瑞士與法新社通電話時說：「他們（電視）將處於有利位置，但價格是否會因此上漲？我對此持懷疑態度。」

庫爾登警告，觀眾會厭倦在沒有群眾作伴的情況下觀看賽事，體育場館裡沒有球迷，則電視轉播就無法維持下去。

「球場裡沒有任何球迷，電視也無法維繫美式足球或任何運動熱度。」庫爾登表示，「當群眾對比賽做出反應，那些情緒是會溢出電視螢幕的。如果缺少一項元素，比賽就會有不同的感覺，觀眾對於是否要維持和從前一樣的興致，也會有所遲疑。從我觀察一些閉門賽事（例如德甲）的經驗，我不得不說，有些東西不見了。」

但英國WPP集團創辦人索瑞爾（Martin Sorrell）說：「由於數位媒體商、平台和硬體公司進入（市場），轉播權（價值）將持續攀升。」

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責任編輯：林宜萱

核稿編輯：楊士範