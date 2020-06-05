6/7鬆綁日！雙鐵7日起恢復推車供應餐飲、大眾運輸維持社交距離免戴口罩

台灣今天零確診，連續54天沒有本土病例，中央流行疫情指揮中心記者會上，衛福部長陳時中再次強調力行防疫新生活的重要，並笑稱「像念經，每天都要說一次」。

疫情趨緩，自6月7日起，大眾運輸有一連串鬆綁管制措施，包含雙鐵恢復車上餐車服務、進入車廂後維持社交距離即可不戴口罩；台北市、新北市也宣布，同步中央鬆綁捷運、公車的口罩規定。

進站、上車前仍要戴口罩，車廂內保持社交距離免戴

《中央社》報導，交通部於周三傍晚宣布，7日起，民眾在大眾運輸工具或場站入口處，仍需量體溫、戴口罩，但進入車廂後，若能維持社交距離或有適當阻隔設施時，可以不戴口罩。

交通部也同意放寬雙鐵列車、及國內航線上的飲食管制，乘客在維持社交距離1.5公尺、或鄰座乘客有戴口罩時，可在車廂空間內飲食；飲食完畢後如無法維持社交距離，仍須戴上口罩。其他鬆綁措施包含：恢復雙鐵列車上的商品販售、國內航班可提供飲品、取消國道服務區人車流量管制。

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台灣高鐵、台鐵已於本月1日起，開放乘客在社交距離1.5公尺、或鄰座旅客有戴口罩的前提下，可享用餐飲。《中央社》報導，雙鐵今（5）日再宣布，7日起恢復列車上推車販售餐飲服務。

高鐵的自動販賣機、商務車廂熱飲與書報雜誌供應，也會在7日恢復，台鐵則恢復列車販售台鐵便當等商品。

此外，連續假期期間，台鐵新自強號開放銷售站票，每列以120人為限。高鐵亦可在連續假期販售自由座，除增加班次外，也將透過月台、穿堂層與閘門前等排隊人流，控管站位人數。

雙鐵都強調，旅客進站時仍須配合量測體溫、配戴口罩，進站後若可維持社交距離，才得不戴口罩。

北北基桃同步放寬

台北市副市長黃珊珊今（5）日宣布，7日起同步中央，放寬搭乘捷運、公車、計程車的口罩規定。《中央社》報導，黃珊珊指出，車廂車站內若能維持社交距離就免戴，但捷運進站、公車上車時仍要戴。

台北捷運則表示，進站處設紅外線儀器偵測體溫、發燒者拒載並送醫等規定不變。台北市公共運輸處則稱，持續要求站務人員和駕駛員量體溫、戴口罩；乘客若有感冒、發燒症狀，也應配戴口罩。

新北市長侯友宜亦表示，已與台北、新北、基隆、桃園達成共識，與中央同調，確實保持社交距離者可以不戴口罩，但仍嚴格規定進車站之前須量體溫、戴口罩。

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觀光區、郵局都鬆綁

觀光方面，交通部表示，先前對國家風景區及觀光遊樂園區的流量管制，7日起也全部取消。不過交通部也推出參考守則，例如餐飲業者「樂活防疫安心飲食」方案、飯店旅館安排2人1室、1人1床之房型為原則、活動以戶外景點為主等，供民眾和旅行社參考。

7日起，民眾進入郵局仍需量體溫、戴口罩，但進入後在可維持社交距離下，得不戴口罩；中華郵政恢復臨時郵局申請，郵差送件時不需再向收件人聲明「如有受傳染病防治法規範必須嚴守否則會觸法被罰」。

郵政博物館7樓圖書館及10樓對外租借空間、航港局因防疫而關閉的燈塔等，也都在7日重新開放。

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責任編輯：林宜萱

核稿編輯：楊士範