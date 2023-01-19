2023/01/19,
國際

美國將儲放在以色列的軍火移交烏克蘭作戰，考驗納坦雅胡與普亭關係；智庫分析俄羅斯把難民「武器化」

美國將儲放在以色列的軍火移交烏克蘭作戰，考驗納坦雅胡與普亭關係；智庫分析俄羅斯把難民「武器化」
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儘管以色列曾對俄羅斯入侵烏克蘭予以譴責，但提供給基輔的援助卻僅限人道支援與保護性裝備。由於俄羅斯在敘利亞有駐軍，以色列為了要在敘利亞對當地可疑伊朗目標發動軍事攻擊，因此希望與莫斯科維持自2015年設立的協調熱線。此外，以色列也顧慮到俄國境內為數眾多猶太人的福祉。

美儲放在以色列軍火移交烏克蘭，考驗以俄關係

（中央社）《紐約時報》（New York Times）18日報導，美國正將儲放在以色列的軍火轉交給烏克蘭，以供對方用於對抗俄羅斯的戰爭。一名以色列官員已對《路透社》證實此消息。

根據《紐約時報》報導，華府這回決定將約30萬枚155毫米砲彈從以色列移往烏克蘭，其中約半數已運到歐洲，準備再送交給烏克蘭。

美國五角大廈將軍火儲放在以色列已有數十年歷史，目的為了供以色列戰時緊急之用，或可轉運給其他美國盟友。

《紐約時報》指出，美方在2022年做出這項決定。以色列軍方一名發言人告訴《路透社》，當時的以色列總理拉皮德（Yair Lapid）批准這起軍火移交。但美國行動並不需要獲得以方正式同意。

問及紐時的報導時，這名發言人僅表示：「在美方要求下，儲放在以色列的美國裝備已在數週前轉交給美國武裝部隊。」

對於2022年12月29日再度執政的以色列保守派總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）而言，在他任內已經或即將發生這樣的美方軍火移交，可能考驗他在先前擔任總理時與俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）建立的關係。

納坦雅胡曾提到要重新檢視以色列對俄烏戰爭的政策，但他仍未承諾要直接供應任何武器給基輔。他的前任、僅執政6個月的中間派總理拉皮德則積極表達對烏克蘭的支持。

美國駐以色列大使館並未立即對紐時的報導置評。烏克蘭駐以大使科爾尼丘克（Yevgen Korniychuk）接受電話訪問時告訴《路透社》，他「不知道」報導是否屬實。俄羅斯駐以大使館則拒絕置評。

儘管以色列曾對俄羅斯入侵烏克蘭予以譴責，但提供給基輔的援助卻僅限人道支援與保護性裝備。

由於俄羅斯在敘利亞有駐軍，以色列為了要在敘利亞對當地可疑伊朗目標發動軍事攻擊，因此希望與莫斯科維持自2015年設立的協調熱線。此外，以色列也顧慮到俄國境內為數眾多猶太人的福祉。

前以色列國防部高級官員艾佛里（David Ivry）告訴《路透社》，美國存放在以色列的軍火雖然由以方保管，但「美國人要移動它們，不需要獲得我們同意。這些是美國人的財產。」

智庫：歐盟將再湧進400萬烏克蘭人，俄把難民武器化

（中央社）有19個會員國的歐洲政府智庫國際移民政策發展中心估計，今年歐盟將有400萬烏克蘭人湧入，俄國也把北非、中東難民導入歐盟，「武器化」難民作法將為歐洲帶來極大挑戰。

位在奧地利的國際移民政策發展中心（International Centre for Migration Policy Development，簡稱ICMPD）今天發布新聞稿，預告將於下週發表的「2023年移民展望報告」兩大預測。

首先，因俄烏戰爭短期內看不到盡頭，該報告預測今年歐盟將出現第2波烏克蘭難民潮，估計短期內高達400萬烏克蘭人緊急湧入避難，考驗歐洲各政府的難民安置能力及政策抗壓力。

自俄國侵略以來，已有790萬名烏克蘭難民往西逃到歐洲，其中490萬人向歐盟的臨時保護機制登記，保護期至2024年3月，因此該中心預測，去年來到歐盟的烏克蘭難民會有更多人在今年投入歐洲就業市場，也就是作更長遠打算。

俄國政府也看準移民議題是歐洲社會的壓力鍋，試圖火上加油。國際移民政策發展中心的第2項預測就是，因俄國已宣布將增加從北非和中東飛往俄屬加里寧格勒（Kaliningrad）的航班，這將致使更多移民借道進入歐盟國家，取代目前北非移民常採取的地中海航行路線。

加里寧格勒是夾在立陶宛和波蘭之間的俄國飛地（exclave），距歐盟中心地區更近的波蘭首當其衝。

該報告也認為歐盟勞力短缺情況不會因經濟前景看淡而紓解，因此預期歐洲國家與第3國在引進合法移民上將有更多合作，包括發給短期工作簽證，例如去年部分歐盟國家就與印度和摩洛哥達成類似合作模式。

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責任編輯：翁世航
核稿編輯：羅元祺


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