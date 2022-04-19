如何看印尼政壇盛傳修憲允總統連三任？是政敵的污衊，也是對佐科威清廉的肯定

要評斷一個國家是否先進，個人平均所得或國民生產總額只是其中一項指標。在一般平民百姓眼中，最重要的指標就是法治程度，例如人權、公平自由以及整個國家的法律運行機制是否公正不阿。反過來看，沒有法治的國家，也極不可能達到均富和民主自由的程度。法治，是一個國家讓人覺得信任和運行的基礎，即使實施極權的國家領導人，也知道法治的重要性，他們會把不當得來的金錢存在法治程度讓人信任的國家。最常見的就是瑞士、美國和新加坡，而這三個地區，領先全球的也正是這項因素。

身為全球人口第四大國的印尼，最出名的除了旅遊勝地峇里島之外，大概就是建國70餘年來累積下來的官僚主義和貪污文化。在2021年國際透明組織公佈的180個國家清廉排行中，印尼排行在第97名（同一排行，台灣第25，中國則為第66名。）。前六名分別為丹麥、芬蘭、紐西蘭、挪威、新加坡和瑞典。有獨無偶的，都是民主法治和平均所得高居全球排行前列的國家。

從政之前經商致富的印尼總統佐科威，是一個在商界和政界都很成功的印尼爪哇人。在經商過程中，他親身體驗到了貪污和官僚文化對國家的傷害，人民貧富差異巨大。例如印尼華人林紹良，靠著和蘇哈托的裙帶關係，可以成為全球華人首富十幾年，而且至今後代子孫一樣錦衣玉食。但產出華人首富的國家，卻也有著超過兩位數百分比的赤貧人數。

諷刺的是，許多致富的印尼人，還跟隨林紹良把錢存在新加坡，讓新加坡有了更多的資金來建設國家。當年和印尼起點幾乎一樣的新加坡，如今卻讓印尼看不到車尾燈。進了政界之後，佐科威理解到官字兩個口的威力，握有龐大預算和決定政策的權力，可以成為國家的助力，也可以成為阻力。但進了醬缸，能夠擋住誘惑的卻沒多少人，最後獲益的都是政客，犧牲的都是平民百姓。至今印尼人都會笑著說：「印尼沒有貧窮的政客，也沒有政客會被判刑。」可以想見法治程度的低下。

佐科威2014年上任時，接下的是一個虛有其表的爛攤子。在網路時代逐漸成為全球民主化和政治透明化的浪潮下，佐科威適逢其會，也利用這股力量，加強宣揚法治觀念。因為他知道，任何一個國家要進步，即使平均所得不斷提高，但在沒有法治的基礎下早晚會遇到瓶頸。若等遇到瓶頸再來處理法治文化，那難度絕對不可同日而語。

Photo Credit：AP/ 達志影像 2019年4月13日，印尼總統佐科威在雅加達Gelora Bung Karno體育場競選集會上與群眾打招呼。

因此，佐科威在上任之初就不斷強調，印尼的法律不能遇到有權力的人就變軟轉彎，讓民眾對司法失去信心，只能在網路上揶揄和抒發不滿。於是，他不斷宣揚法治觀念，一步一步建立起人民對司法的信心。至今，印尼司法系統已經將貪污的前國會議長和前部長，視法律如無物的宗教領袖和向來不可能進法院的富豪等判刑入獄；沒人敢碰的蘇哈托家族，現在也面臨司法調查及追稅；前總統的兒子也正面對漫長的貪污弊案調查；逃漏稅企業和個人則是被國家追稅和罰款。過去盛行的宗教身分或紅包脫身管道全部被佐科威政府用法律封死，不是坦然面對司法調查，就是一輩子流亡海外。

司法建立起來的堡壘無堅不摧，也滴水不漏，讓貪贓枉法集團恨之入骨，但卻又找不到反擊點，只能不斷製造謠言來打擊佐科威政府。謠言除了表示對現在印尼政府的不滿之外，也從來提不出更好的論點，只能用網軍散播謠言來蠱惑愚民。

佐科威的作法，來自他個人的經驗。從商和從政的經歷告訴他，唯有在法治基礎上站得住腳，自己才有可能受到最大的保護。政府官員敢向企業家勒索賄賂，不就是因為被官員抓到了違法的把柄？例如違反了勞基法或環保法，或商人想便宜行事的心態？而政治也是同樣的道理，想要順利的進行各項改革或推動國家進步，有法律的基礎才能減少最大的阻力。

對於要國家進步的佐科威，法治也是他亟欲改善的重大事項。除了政府電子化和透明化之外，他本身也要求宣佈的每一個政策都要有法律作為後盾。上任至今，沒有一項政策被人民提出不合法，每一項政策的宣佈，也都伴隨著國會通過的法律條文。即使媒體上看來爭議不斷的新勞動法，那也有著數百名國會議員背書通過的基礎。從上到下，由自己帶領人們守法和提倡法治概念，讓政府朝著守法，專業和讓民眾信任的方向前進。而佐科威本人更是遠離雅加達，長期在茂物總統府辦公，為的就是避免瓜田李下的嫌疑。他也是印尼目前為止唯一一個，上任之後財產沒有大幅增加的總統。

印尼建國以來首次面對這樣一個乾淨和重視自身名譽的總統，除了人民滿意度和支持度居高不下之外，最難受和無法適應的大概就是舊有的既得利益團體了。三月初突然傳出的佐科威延任或三任的消息，也的確佔據了頭版條，並且引起了社會廣泛的討論。可以理解的是，這麼高人氣的總統，突然傳出這樣的新聞，自然會引起一陣軒然大波，而且也真的如此。

Photo Credit: AP/達志影像 圖為2014年印尼總統大選中的佐科威支持者。

佐科威的「模稜兩可」 是在遵守法律

長期觀察佐科威的人其實並不相信他主觀的想要延任或連任，但民主思想逐漸深化的印尼民眾，也的確選擇了不相信任何政治人物，即使粉絲也紛紛表達反對的意見。因為政治人物從一開始的服務民眾，到後來受不了誘惑的例子實在太多。

面對印尼這麼一個資源豐富的國家，誰也不敢確定總統府裡面，那個最有權力的人是否依然堅持理想和保持初衷。即使佐科威的鐵粉和死忠支持者，也表示不同意任何總統，其中包含佐科威，延任或破壞憲政連三任。