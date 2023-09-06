法務部公告第三波國家不法平復名單共545人，陳澄波、張七郎父子都在列

去年5月促進轉型正義委員會（促轉會）解散後，由多個部會承接原業務，其中威權統治時期「司法不法」及「行政不法」案件的平復工作由法務部接手。法務部今（6）日公告第三波平復國家不法行為共545件，包括二二八時期發生的八堵火車站事件、嘉義三二事件的受難者。平復名單包括八堵車站調車員王貴良、知名畫家陳澄波、制憲國大代表張七郎父子、傳藝金曲獎得主曾仲影等545人。

此次平復名單包括畫家陳澄波

法務部法制司副司長謝志明指出，平復威權統治時期司法不法及行政不法審查會由各方專家學者及政府機關代表組成，每月都進行1次審查，逐案確認受難者判決書、案卡、紀錄表，以及其所受不法裁判、處分或事實行為。截至今年8月，法務部已平復司法不法案件914件、行政不法案件701件，總計1615件。

法務部今公布第三波平復名單，共545件國家不法行為，包括223件司法不法及322件行政不法。謝志明指出，涉及上述案件的平復名單包括「嘉義三二事件」受難者知名畫家陳澄波、「八堵火車站事件」調車員王貴良、傳藝金曲獎得主曾仲影，以及花蓮醫師、制憲國大代表張七郎父子等人。

法務部調查指出，1947年3月發生的「八堵火車站事件」，源於國民黨軍人不買票與當地民眾衝突，有名士兵在衝突中溺斃。軍隊3月11日在八堵車站槍殺多人並帶走11名車站執勤員工，被押走人士至今下落不明，地方人士認為他們已在獅球嶺遭殺害。

1947年發生的「嘉義三二事件」，是二二八事件後，國民黨軍隊被民兵圍困水上機場，嘉義市「二二八事件處理委員會」推派代表前往水上機場協商，當時知名畫家陳澄波等12人被推為代表，但陳澄波等9人遭到拘捕，數天後被綁赴嘉義火車站槍斃示眾。

蔡清祥指出，法務部承接促轉會平復威權統治時代國家不法的業務，除了將名單公開刊登，也會函請相關機關撤銷政治受難者所受到的刑事判決或不法處分、塗銷其前科紀錄。法務部及內政部將在9月9日舉辦「平復國家不法暨頒發名譽回復證書聯合典禮」，邀請總統頒發名譽回復證書給受難者或其家屬，宣示政府對此事的重視，也希望不幸的歷史不再重演。

依據《促進轉型正義條例》規定，法務部應清查案件，分別依不同的補賠償法令依據，調閱相關檔案卷宗，逐案審視其判決書、紀錄表，確認受難者姓名後，將案件送由「平復威權統治時期司法不法及行政不法審查會」審查，經審議後確認不法，將平復名冊刊登在行政院公報。

拍謝少年分享轉型正義結合音樂創作

法務部今也邀請台語搖滾樂團「拍謝少年」到場分享創作歷程。拍謝少年向來關心轉型正義議題，曾推出〈出巡〉、〈佇世界安靜的時〉、〈時代看顧正義的人〉3首歌曲MV，喚醒大眾對歷史的記憶。

拍謝少年團員表示，轉型正義在台灣已經推動一段時間，應該沒有其他搖滾樂團以此為創作主題。近年韓國越來越多影視作品回應國家歷史與轉型正義，他們也希望透過創作，讓年輕樂迷能了解這塊土地的傷痛歷史。

〈出巡〉是一首描述台灣廟宇繞境文化的歌曲，拍謝少年邀請三牲獻藝加入電氣節奏，營造另類台味Cyberpunk風格。MV特別融入威權時代背景，請到高齡90歲的白色恐怖受難者蔡寬裕擔任男主角，加上不同天兵神將出巡加持，宛如一場繞境儀式。

〈佇世界安靜的時〉MV由導演洪靖安拍攝掌鏡，歌曲原先描述生活困頓稀微，等待光線照入裂縫中，MV則以畫家、白色恐怖受難者陳武鎮的畫作〈消失的家人〉做為發想靈感，重現一個家庭因白色恐怖，不管日常生活或是重要的家族大事，始終有人缺席。MV和國家人權博物館合作，包含舍房、面會室、餐廳都博物館取景，也讓歷史記憶還原度更高。

關於〈時代看顧正義的人〉MV，吉他手維尼表示，在2019年赴加拿大演出時，與幾位曾被列為黑名單的海外民主前輩們見面，深受啟發寫下這首歌曲，故事講述《王子》雜誌創辦人蔡焜霖的人經經歷。邀請也因書獲罪、被迫流亡台灣的香港銅鑼灣書店老闆林榮基主演，蔡焜霖也以90歲高齡參與拍攝。

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核稿編輯：邱宜君