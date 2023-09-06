法務部公告第三波國家不法平復名單共545人，陳澄波、張七郎父子都在列
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這次平復的名單包括八堵車站事件中的王貴良先生，以及在嘉義三二事件中遇難的知名畫家陳澄波先生等人，在花蓮地區首位西醫，同時也是當時制憲國大代表跟議會的議長張七郎先生父子等人，還有知名文化人、也是傳藝金曲獎的得主曾仲影先生。
去年5月促進轉型正義委員會（促轉會）解散後，由多個部會承接原業務，其中威權統治時期「司法不法」及「行政不法」案件的平復工作由法務部接手。法務部今（6）日公告第三波平復國家不法行為共545件，包括二二八時期發生的八堵火車站事件、嘉義三二事件的受難者。平復名單包括八堵車站調車員王貴良、知名畫家陳澄波、制憲國大代表張七郎父子、傳藝金曲獎得主曾仲影等545人。
此次平復名單包括畫家陳澄波
法務部法制司副司長謝志明指出，平復威權統治時期司法不法及行政不法審查會由各方專家學者及政府機關代表組成，每月都進行1次審查，逐案確認受難者判決書、案卡、紀錄表，以及其所受不法裁判、處分或事實行為。截至今年8月，法務部已平復司法不法案件914件、行政不法案件701件，總計1615件。
法務部今公布第三波平復名單，共545件國家不法行為，包括223件司法不法及322件行政不法。謝志明指出，涉及上述案件的平復名單包括「嘉義三二事件」受難者知名畫家陳澄波、「八堵火車站事件」調車員王貴良、傳藝金曲獎得主曾仲影，以及花蓮醫師、制憲國大代表張七郎父子等人。
法務部調查指出，1947年3月發生的「八堵火車站事件」，源於國民黨軍人不買票與當地民眾衝突，有名士兵在衝突中溺斃。軍隊3月11日在八堵車站槍殺多人並帶走11名車站執勤員工，被押走人士至今下落不明，地方人士認為他們已在獅球嶺遭殺害。
1947年發生的「嘉義三二事件」，是二二八事件後，國民黨軍隊被民兵圍困水上機場，嘉義市「二二八事件處理委員會」推派代表前往水上機場協商，當時知名畫家陳澄波等12人被推為代表，但陳澄波等9人遭到拘捕，數天後被綁赴嘉義火車站槍斃示眾。
蔡清祥指出，法務部承接促轉會平復威權統治時代國家不法的業務，除了將名單公開刊登，也會函請相關機關撤銷政治受難者所受到的刑事判決或不法處分、塗銷其前科紀錄。法務部及內政部將在9月9日舉辦「平復國家不法暨頒發名譽回復證書聯合典禮」，邀請總統頒發名譽回復證書給受難者或其家屬，宣示政府對此事的重視，也希望不幸的歷史不再重演。
依據《促進轉型正義條例》規定，法務部應清查案件，分別依不同的補賠償法令依據，調閱相關檔案卷宗，逐案審視其判決書、紀錄表，確認受難者姓名後，將案件送由「平復威權統治時期司法不法及行政不法審查會」審查，經審議後確認不法，將平復名冊刊登在行政院公報。
拍謝少年分享轉型正義結合音樂創作
法務部今也邀請台語搖滾樂團「拍謝少年」到場分享創作歷程。拍謝少年向來關心轉型正義議題，曾推出〈出巡〉、〈佇世界安靜的時〉、〈時代看顧正義的人〉3首歌曲MV，喚醒大眾對歷史的記憶。
拍謝少年團員表示，轉型正義在台灣已經推動一段時間，應該沒有其他搖滾樂團以此為創作主題。近年韓國越來越多影視作品回應國家歷史與轉型正義，他們也希望透過創作，讓年輕樂迷能了解這塊土地的傷痛歷史。
〈出巡〉是一首描述台灣廟宇繞境文化的歌曲，拍謝少年邀請三牲獻藝加入電氣節奏，營造另類台味Cyberpunk風格。MV特別融入威權時代背景，請到高齡90歲的白色恐怖受難者蔡寬裕擔任男主角，加上不同天兵神將出巡加持，宛如一場繞境儀式。
〈佇世界安靜的時〉MV由導演洪靖安拍攝掌鏡，歌曲原先描述生活困頓稀微，等待光線照入裂縫中，MV則以畫家、白色恐怖受難者陳武鎮的畫作〈消失的家人〉做為發想靈感，重現一個家庭因白色恐怖，不管日常生活或是重要的家族大事，始終有人缺席。MV和國家人權博物館合作，包含舍房、面會室、餐廳都博物館取景，也讓歷史記憶還原度更高。
關於〈時代看顧正義的人〉MV，吉他手維尼表示，在2019年赴加拿大演出時，與幾位曾被列為黑名單的海外民主前輩們見面，深受啟發寫下這首歌曲，故事講述《王子》雜誌創辦人蔡焜霖的人經經歷。邀請也因書獲罪、被迫流亡台灣的香港銅鑼灣書店老闆林榮基主演，蔡焜霖也以90歲高齡參與拍攝。
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核稿編輯：邱宜君
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VOLVO的綠色起源—別讓汽車的生產地，成為北極熊的墓地
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今年的夏季，地球高溫屢創紀錄，發燒中的地球顯現當前溫室效應現象已轉趨劇烈，聯合國秘書長更警告「沸騰時代」已經來臨。眾所周知，二氧化碳為造成地球暖化、溫室效應的主要殺手，抑制碳排已成為全球各國、各大企業刻不容緩、且正在積極進行的重要課題。尤其，是碳排放量大宗的汽車產業。
針對當前持續高燒的地球氣候現況，二十大工業國G20主要國家發出共同聲明，說明當前人類對於氣候變遷的措施不足，需要有更積極的手段，方能在2025年前減少溫室氣體排放，並在2035年前減少60%的排放至2019年水準。
民眾間同樣感受到氣候變遷的嚴重性。根據關鍵評論網於2021年所做的「永續價值白書」調查，台灣16歲至40歲、兼具網路原生世代與遭遇地球暖化的「暖世代」中，就有高達七成比例認為SDGs永續發展目標與台灣高度相關，更有78%暖世代民眾願意支持SDGs產品，而在17項SDGs指標中，暖世代民眾最關心的議題首重「氣候行動」。
除了你我感受到炙熱難耐以外，生物更是面臨前所未有的浩劫，如地表溫度提升感受最明顯的極地，常態的極光不再是安全指引漁夫回家的火把，對於北極熊而言再也不是安全的棲息地。
從工業之母下手，汽車與鋼鐵的減碳之路
碳排放大宗的汽車產業，當前透過從油轉電的驅動能力轉換，期望改善車輛運行過程的碳排總量，但若要如G20所聲明的「更積極手段」，則在車輛生產過程中就應做到碳排控制 。
無論動力系統如何，目前造車領域重點材料仍以鋼材為主，因此從製造鋼材的過程下手，降低冶鋼過程的碳排放，打造「零碳綠鋼」，成為汽車產業當前重要課題。
根據國際能源署數據顯示，負責打造汽車架構本體的鋼鐵業，每年排放二億六千萬噸二氧化碳，佔全球溫室氣體8%之多。雖然鋼鐵被稱為「工業之母」，但不可諱言的是，鋼鐵業也是污染之源。
為了替鋼鐵業續命，同時也讓地球得以退燒，全球各大鋼鐵大廠都在努力改善 冶鋼技術。來自德國、世界最強鋼鐵企業之一的蒂森克虜伯（ThyssenKrupp AG）公司，近年來積極轉變煉鋼的能量來源，投資近20億歐元以豎爐取代高爐，打造以氫氣為核心的零碳工業生產鏈，目標2045年完全以氫氣或天然氣煉鋼，而讓煤炭冶鋼技術走入歷史。
誕生於極圈，VOLVO對生態更有敬畏之心
因氣候暖化嚴重影響極圈生態，瑞典的鋼鐵廠、能源公司等也相繼投入綠鋼的生產製造。由瑞典鋼鐵製造商SSAB、歐洲第五大能源公司Vattenfall、瑞典國營礦產公司LKAB所合資成立的Hybrit公司，成功研發出「綠鋼」，其生產所需的技術，是以水與風力為主的再生能源所製造的綠氫，取代傳統煉鋼的還原劑—焦煤。製造過程中所產生的副產品水又可回收再製成氫氣，因此號稱世上最環保的鋼鐵。而首批綠鋼即率先提供給同為瑞典的汽車品牌VOLVO所使用，為瑞典的汽車工業打造出一條綠色生產鏈。同時，瑞典另一鋼鐵新創企業H2 Green Steel（H2GS），也預計於2024年開始生產綠鋼，並在2030年具備年產五百萬噸的產能。
作為瑞典最具代表性的汽車品牌VOLVO，率先使用Hybrit公司所研發的「綠鋼」，正是因其重新定義既有的VOLVO For Life品牌價值，期望由原先對於車內乘客安全的承諾，拓展到對車外生態與生物安全的守護，以地球永續生命為要，積極扭轉汽車工業所造成的生態破壞。
VOLVO充分瞭解，汽車從生產製造到報廢回收整體生命週期，使用的材料、運用的能源，甚至包含上下游供應商生產時造成的碳排也是抑制重點。因此VOLVO目標於2018到2025年間，將每輛車生命週期的二氧化碳排量減少40%。如何達成？首先針對原料與供應鏈部分，邀請合作的供應商配合降低排放量，除了上述製造車輛的主要材料鋼鐵以外，包含電池與組件生產、原料開採皆須配合控制碳足跡，甚至連公司內部的電腦、辦公傢俱等間接材料也需排放減量。VOLVO期望主要供應商在2025年實現氣候中和目標，並開發出循環性的材料使用方法。
此外，針對總營運與物流環節，如公司車輛、物流、商務、旅行、員工通勤、廢棄物與報廢車輛等部分，VOLVO也期望能減少25%碳排，並可於2025年將每輛生產的車輛排放量減少25%，更要在同年全球製造實現氣候中和。製造業務方面，VOLVO早從2008年就已開始努力，迄今已針對歐洲所有生產工廠採用水力發電，使用超過80%氣候中和電力。
藉由VOLVO For Life品牌價值的重新審視與思考，VOLVO不僅將生命的尊重從座艙內放大至全人類，更將碳排抑制從車輛行駛過程中，擴大到整體的車輛生命週期與公司營運個面向，如此營運方針不僅體現G20所迫切呼籲的積極作為，更呼應了暖世代所重視的氣候行動，也唯有如此，方能讓漁夫找到回家指引的極光，讓北極熊能再有安心的棲息之地。
※瞭解更多：
https://www.volvocartw.com/campaign/sustainability/sustainability.html