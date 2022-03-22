2022/03/22,
經濟

馬來西亞不推動加密貨幣作為法定貨幣，但擬推動NFT和採礦活動合法化

馬來西亞不推動加密貨幣作為法定貨幣，但擬推動NFT和採礦活動合法化
Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

我們想讓你知道的是

馬來西亞政府在2021年禁止加密貨幣交易平台幣安的營運，並稱不承認加密貨幣作為法定交易貨幣的價值。不過日前通訊及多媒體部副部長扎希迪也說，希望合法化NFT與加密貨幣採礦活動，以增加年輕人對加密貨幣的接受度。

根據馬來西亞官方通訊社《馬新社》3月21日的報導，馬來西亞通訊及多媒體部建議將非同質化代幣（NFT）和網路採礦活動合法化，以幫助那些在該領域活躍的年輕一代。不過馬來西亞政府依舊維持早前的決定，不準備推動加密貨幣為法定貨幣。

馬來西亞通訊及多媒體部副部長拿督扎希迪再努阿比丁（Zahidi Zainul Abidin）在國會表示，該部將研究如何增加年輕人對數位資產的參與，因為這是金融的未來。

在馬來西亞，加密貨幣行業隸屬於國家銀行和證券委員會的職權範圍，扎希迪說「我們希望政府允許並使其合法化，這樣我們就可以增加年輕人對加密貨幣的接受度。」

也是國會議員的扎希迪，是21日在接受另一名在野國會議員賽依布拉欣 (Syed Ibrahim Syed Noh)， 質詢有關政府在越來越受年輕人歡迎的NFT平台交易的立場時作出上述回應。

根據《視界新聞》報導，扎希迪原是提議採用加密貨幣作為法定貨幣，但有關報導出來後，官方刪改了說法，因此《馬新社》的報導標題已改為「副部長提議將 NFT 和加密貨幣活動合法化」。

《視界新聞》指出，馬來西亞財政部甫於今年3月初，表示比特幣和以太坊等加密貨幣不適合作為支付手段或價值儲存手段，但也肯定它們仍有許多不同的用途，可作為投資的資產類別。

另一方面，早在去年7月30日，《路透社》報導馬來西亞證券委員會發布聲明，要求知名的加密貨幣交易平台（Binance），與執行長趙長鵬及其3個註冊實體（開曼群島、英國、立陶宛與新加坡）停止在馬來西亞的營運，禁止在該國提供幣安網站及手機應用程式服務，並禁止用戶訪問有關的Telgeram群組，以對幣案涉嫌違法經營的行為展開執法行動。

The Edge Markets》3月2日報導，幣安宣布和數位業務解決方案供應商Cuscapi，對馬來西亞的金融科技集團MX Global進行股權投資。幣安創始人趙長鵬表示，該集團看中馬來西亞在加密貨幣創新和區塊鏈社區的潛力。不過，儘管這項交易獲得了馬來西亞公司委員會的批准，但仍有待馬來西亞證劵委員會的同意。

AP_21320572274003
Photo Credit: AP/ 達志影像
幣安（Binance）創辦人趙長鵬

新聞來源：

延伸閱讀：

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：杜晉軒
核稿編輯：楊士範


猜你喜歡

Tags：

TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。