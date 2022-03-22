馬來西亞不推動加密貨幣作為法定貨幣，但擬推動NFT和採礦活動合法化

根據馬來西亞官方通訊社《馬新社》3月21日的報導，馬來西亞通訊及多媒體部建議將非同質化代幣（NFT）和網路採礦活動合法化，以幫助那些在該領域活躍的年輕一代。不過馬來西亞政府依舊維持早前的決定，不準備推動加密貨幣為法定貨幣。

馬來西亞通訊及多媒體部副部長拿督扎希迪再努阿比丁（Zahidi Zainul Abidin）在國會表示，該部將研究如何增加年輕人對數位資產的參與，因為這是金融的未來。

在馬來西亞，加密貨幣行業隸屬於國家銀行和證券委員會的職權範圍，扎希迪說「我們希望政府允許並使其合法化，這樣我們就可以增加年輕人對加密貨幣的接受度。」

也是國會議員的扎希迪，是21日在接受另一名在野國會議員賽依布拉欣 (Syed Ibrahim Syed Noh)， 質詢有關政府在越來越受年輕人歡迎的NFT平台交易的立場時作出上述回應。

根據《視界新聞》報導，扎希迪原是提議採用加密貨幣作為法定貨幣，但有關報導出來後，官方刪改了說法，因此《馬新社》的報導標題已改為「副部長提議將 NFT 和加密貨幣活動合法化」。

《視界新聞》指出，馬來西亞財政部甫於今年3月初，表示比特幣和以太坊等加密貨幣不適合作為支付手段或價值儲存手段，但也肯定它們仍有許多不同的用途，可作為投資的資產類別。

另一方面，早在去年7月30日，《路透社》報導馬來西亞證券委員會發布聲明，要求知名的加密貨幣交易平台（Binance），與執行長趙長鵬及其3個註冊實體（開曼群島、英國、立陶宛與新加坡）停止在馬來西亞的營運，禁止在該國提供幣安網站及手機應用程式服務，並禁止用戶訪問有關的Telgeram群組，以對幣案涉嫌違法經營的行為展開執法行動。

《The Edge Markets》3月2日報導，幣安宣布和數位業務解決方案供應商Cuscapi，對馬來西亞的金融科技集團MX Global進行股權投資。幣安創始人趙長鵬表示，該集團看中馬來西亞在加密貨幣創新和區塊鏈社區的潛力。不過，儘管這項交易獲得了馬來西亞公司委員會的批准，但仍有待馬來西亞證劵委員會的同意。

Photo Credit: AP/ 達志影像 幣安（Binance）創辦人趙長鵬

新聞來源：

延伸閱讀：

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：楊士範