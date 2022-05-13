美國東協峰會於白宮召開，拜登拋1.5億美元投資東南亞吸引力有限
我們想讓你知道的是
美國總統拜登12日接待了來自東協9國的領導人，並承諾投入1.5億美元的資金協助東協多方面發展。雖然東協多國也對中國的影響表示擔憂，但美國有限的經濟激勵措施讓他們對於是否向美國靠攏抱持觀望態度。
文：德國之聲中文網（德新社、路透社）
美國總統拜登週四（5月12日）在與東南亞國家領導人的聚會上致詞，承諾為他們的基礎設施、安全、流行病防備和其他旨在對抗中國影響力的努力投入1.5億美元（約新台幣44.7億元）的資金。這個為期兩天的峰會12日以一場在白宮的晚宴揭開序幕。拜登在晚宴前與汶萊、印尼、柬埔寨、新加坡、泰國、寮國、越南、馬來西亞和菲律賓的代表在白宮南草坪上合影。
雖然俄烏戰爭是峰會日程的其中一個項目，但拜登政府希望透過投資承諾向東南亞國家表明，華盛頓仍然關注印太地區和中國帶來的長期挑戰，因為美國把中國視為主要競爭對手。
僅在去年11月，中國就承諾在三年內向東協國家提供15億美元（約新台幣447億元）的發展援助，以打擊COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情和促進經濟復甦。一位匿名的美國高級官員告訴路透社：「我們需要加強我們在東南亞的活動。我們不是要求各國在美國和中國之間做出選擇。不過，我們要清楚地表明，美國尋求更強大的關係。」
一位美國官員說，美國新的財政承諾包括4000萬美元（約新台幣11.9億元）的基礎設施投資，旨在幫助該地區的電力供應脫碳，6000萬美元（約新台幣17.9億元）的海上安全投資，以及約1500萬美元（約新台幣4.5億元）的衛生資金，以幫助檢測COVID-19病例和其他呼吸道大流行病。額外資金將幫助這些國家制定數位經濟和人工智能法律。
美國海岸警衛隊還將向該地區部署一艘船，幫助當地船隊應對華盛頓和該地區國家所稱的中國非法捕魚。路透社指出，比起中國跟東南亞國家深厚的關係和影響力，這些承諾還是顯得有些不足。
法新社指出，拜登正在制定更多的倡議，包括「重建更美好世界」基礎設施投資和印太經濟框架（IPEF）。但兩者目前都沒有最終定案。
這次峰會標誌著東協領導人首次團聚在白宮，也是他們自2016年以來第一次參與由美國總統主持的會議。
預計8位東協領導人將參加會談。緬甸領導人因去年的政變而被排除在外，菲律賓在選舉後處於過渡期，由其外交事務秘書代表出席了白宮會議。拜登在11日已與該國新任總統小馬可仕進行了交談。東協領導人12日還訪問了國會山莊，與國會領導人共進午餐。
對中國的關切
多數東南亞國家與美國一樣對中國有許多擔憂。中國對南中國海大片地區的主權聲張使其與越南和菲律賓呈現對立局面，而汶萊和馬來西亞也對南海部分地區提出了主權聲張。
然而，自美國前總統川普於2017年退出一項區域貿易協定以來，東南亞各國也因美國遲遲沒有詳細制定經濟往來計劃而備感沮喪。馬來西亞首相依斯邁沙比里（Ismail Sabri Yaakob）12日表示：「美國應該與東協採取更積極的貿易和投資議程，這將使美國在經濟和戰略上受益。」
日前，日本駐美大使透露，印太經濟框架將在拜登下周訪問日本和韓國時啟動。但有鑑於拜登對美國就業問題的關注，它目前並沒有提供亞洲國家渴望的擴大市場准入。
分析人士認為，即使東協國家與美國一樣對中國感到擔憂，但考慮到它們與北京的經濟關係和美國有限的經濟激勵措施，它們對於是否更堅定地向美國靠攏仍持謹慎態度。
柬埔寨首相洪森的顧問高金華告訴路透社，該國不會在華盛頓和北京之間「選邊站」，儘管美國在該國的投資正在成長。 11日，洪森在任期內首次訪問白宮之前，成為了一名扔鞋抗議者的目標。這位柬埔寨領導人因壓制異議人士而受到批評。
延伸閱讀：
© 2022年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：杜晉軒
核稿編輯：楊士範
Tags：
只能用糖果餅乾獎勵孩子？現代媽媽「Jamie榮幸」有聰明選擇，豐富孩子的飲食日常
我們想讓你知道的是
設計師媽媽Jamie榮幸為孩子準備的點心時間，選擇100%使用生乳的瑞穗調味乳，濃郁奶香、香甜好喝，能同時攝取鮮奶營養與滿足孩子喜好。
部落客兼專欄作家的「Jamie榮幸」，喜歡設計、單車、旅遊、美食烹飪，重視生活風格與各種生活小細節。設計師出身的她，自從兒子「小歐文」誕生後，對生活風格的講究也從個人穿搭選物延伸到母嬰育兒選品。
隨著小歐文逐漸長大，Jamie一直是依據孩子不同的成長歷程，「滾動式修正」調整育兒模式，其中最攸關孩子身心健康的，就是日常飲食營養。小歐文可以接觸的食物選擇愈來愈多、能挑嘴的也愈來愈多，Jamie如何運用她的設計師智慧，為孩子建立健康飲食習慣？
小孩很好養？Jamie榮幸最在乎的育兒食安
暖熱的午後，Jamie帶著小歐文到戶外散步，趁著孩子興奮地亂走亂跳，帶著純真好奇心觀察地上落葉時，媽媽也終於能喘口氣，與我們聊聊她的育兒方針。
「小歐文其實不太挑惕。」媽媽Jamie笑說，「他現在的飲食已經可以跟著大人一起吃了。基本上我們吃什麼，他就跟著吃什麼。」聊到孩子的飲食，沒想到Jamie採用的是全家人「一網打盡」的飲食方式。不過仔細一想，雖然說來容易、看似準備上方便許多，但也意味著父母親必須有良好的飲食習慣，才能讓孩子吃得健康營養。
幸運的是，小歐文有個設計師媽媽，善於在生活各個面向發揮選品精神的Jamie，看待日常飲食也自有一套她的設計原則：「除了好吃之外（尤其孩子要喜歡吃、願意吃），我會注重營養成分，盡可能選擇使用新鮮原料、貼近原型食物。」
為了貫徹這點，Jamie不只會細心研讀產品包裝上的營養標示，也會上網找品牌故事，瞭解產品製程，選擇可信任、有聲譽的產品，才敢讓心愛的家人吃進肚子裡。
幫助孩子培養正確飲食習慣，從良好的點心時間開始
雖然說小歐文不挑食，但日常點心時間，他還是有他的心頭好。「米餅搭配瑞穗鮮乳®，或是瑞穗調味乳，就是能讓他吃得非常開心的點心。」Jamie也進一步分享，如何聰明地選擇食物，兩全其美的兼顧營養價值與小孩喜歡。
「對小歐文來說，瑞穗調味乳有多種口味，是很新鮮有趣的體驗。而我覺得更重要的是，瑞穗調味乳是使用生乳調和的，不僅口感新鮮更能兼顧營養。所以我覺得適當地讓他喝一些調味乳，創造一個童年開心的回憶，其實也滿好的。」
瑞穗調味乳100%使用瑞穗鮮乳®優質生乳，嚴謹品質讓爸媽最放心
身為瑞穗鮮乳®的愛好者，Jamie對瑞穗的印象就是值得信賴可靠的「老字號」。除了一系列的乳品順口好喝，簡單自然且有識別度的包裝，也符合她「設計師之眼」的美學；更重要的是，品管製程嚴謹帶來的安心感，讓她願意讓瑞穗成為冰箱裡的必備品。
「瑞穗調味乳的存在，其實就是讓孩子的日常飲食在一定的營養基礎下，有更多豐富有趣的選擇；可以單喝，也可以混合鮮乳、加點麥片吃，或是讓孩子自己拿餅乾沾著吃。一點點的變化吃法，就能為孩子創造趣味、好玩、開心的飲食體驗。」
Jamie說，自己小時候也喜歡喝調味乳，那種微甜可口的味道，讓長大後的她再喝時，味覺記憶能自然而然喚起某個童年場景，而這樣的味覺聯想，是她願意讓小歐文也能擁有的珍貴體驗。
小歐文終於從散步冒險回來找媽媽了，玩得滿頭大汗的他，開心得合不攏嘴，期待著點心時間。Jamie讓孩子選了一罐冰涼的蘋果口味瑞穗調味乳，為他插上吸管。看著小歐文滿足的大口喝著，不只消暑，也補充熱量與活力。
或許在未來某一天，小歐文再次喝到蘋果口味的瑞穗調味乳時，會回想起這個暖熱的下午吧。