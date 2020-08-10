傳統市場字型演化論：從手寫到卡點西德，逛市場和字型觀察

作者：見域CitiLens（文：陳瑋姿｜攝影：董昱、陳瑋姿）

舊城區的傳統市場歷史悠久，充滿活力也競爭激烈，有的攤商隨著時代汰換消逝了，有的店家依舊屹立不搖存活了下來。高低林立的招牌看板承載著各個年代的流行樣式與製作技術，錯落於嘈雜喧鬧的攤位走道間。跟著我們走訪幾處舊城區的傳統市場，從樣式不一的招牌看板窺探應用文字演進。

東門市場中正路入口的快安藥局，同時擁有不同年代風格／技術的招牌，細看樣式多元且大異其趣，可惜年代久遠，目前接手的老闆不太清楚當時確切的招牌製作故事。

展現師傅內力的手寫招牌

Photo Credit: 董昱、陳瑋姿 地點：東門市場／主題：萬勝行／年代：40年以上

手寫招牌約莫開始流行於5、60年代，通常是鐵片釘在木頭上，在歷史悠久的傳統市場、舊城區街弄巷道間還有機會見到。

走進東門市場，在一樓某轉角的南北雜貨店發現褪色的手寫招牌，楷體寫著「南北雜貨」，搭配著斗大隸書「萬勝行」，以及整齊劃一的阿拉伯數字電話號碼，看起來年代久遠的招牌依稀可見運筆痕跡，「寫的師傅已經過世了，這些字至少40幾年了，從我們搬來這裡就請師傅寫的留到現在。」「他兒子轉行沒有人接手繼續做啦。」「師傅除了寫看板（招牌）還會畫搬電影的圖（電影海報），現在找不到會寫這種字的人了啦。」70多歲的頭家娘說。

Photo Credit: 董昱、陳瑋姿 地點：中央市場外圍／主題：彩雲／年代：4、50年以上

黃字綠底加陰影，搭配些許裝飾，風格類似早期手繪電影看板。彩雲裁縫店目前二代接手，據說招牌是第一代老闆請師傅繪製，推估有4、50年以上歷史。

Photo Credit: 董昱、陳瑋姿 地點：中央市場外圍／主題：柯芳美香行／年代：60年以上

同條街的柯芳美香行，目前為第三代經營，二代曾請師傅在原招牌上重繪、補強，推估招牌有60年以上歷史，側拍可清楚看見當時招牌製作方式為鐵板加上木頭底。上頭的圓形logo雖褪色斑駁，仍可見巧思與畫功。

Photo Credit: 董昱、陳瑋姿

壓克力立體字

圖為東門市場老照片，其中「元盛銀樓」突起的壓克力立體字格外引人注目，該壓克力立體字招牌現已拆除。圓形「新豐」招牌字樣依循圓形外觀變化，是logo、包裝字樣設計常見手法。近年東門市場改建，許多新攤商進駐，市場裡可同時看見早期的手寫招牌和新穎鐵件、霓虹燈管等招牌並存。

Photo Credit: 小草 營業項目和元盛銀樓由右至左橫書，下排電話卻由左至右書寫。雖不符合現代人的閱讀習慣，卻流露復古趣味。

文史哲出版的《商用字彙》

早期看板招牌全賴師傅一個字、一個字手工繪製，雖然會臨摹書法字帖，仍相當考驗繪圖功力。1971年，劉元祥先生手寫的《商用字彙》問世，工整且大小統一的字體，被大量投影複製使用，迅速在大街小巷間蔓延開來。

80年代的卡點西德招牌

卡點西德搭配電腦切割技術，招牌樣式再度變革出有別於過往的樣貌。將卡點西德貼在中空楞板上，用金屬框固定，並在裡頭裝上燈泡或燈條，是現今常見的招牌製作方式。字體從早期字帖裡的楷體、隸書、行書，到電腦字型出現後的圓體、黑體都有。

Photo Credit: 董昱、陳瑋姿

精細手繪結合卡點西德割字的招牌

西門市場外圍新合昌蔘藥行騎樓上方的招牌，手繪細緻藥罐圖樣結合卡點西德鏤空字樣，製作方式較為少見。臨馬路的側面直式招牌，上頭「林」字樣已經模糊難以辨認，然而手繪痱子粉罐卻依然清晰可見。

Photo Credit: 董昱、陳瑋姿 手繪藥罐的趣味痕跡：卡點西德招牌就不多贅言了，然而仔細一看左右圖示，居然是手繪藥罐，舊城區的街道果然充滿驚喜。

Photo Credit: 董昱、陳瑋姿 招牌上早期電影看板風格的的手繪藥罐依然清晰可見。

摩登的行業就該搭配時髦的字體

傳統市場採買客群以婆婆媽媽占大宗，因此鎖定女性消費族群的產業如髮廊、服飾店、甚至內衣、珠寶配件攤，在傳統市常裡也經常可見。買菜時順手挑選一兩件新衣服，或順道到理髮店剪頭髮、燙頭髮，是菜籃族們的日常療癒。這類希望給人時髦摩登印象的產業，通常較容易發現別緻的招牌設計。

Photo Credit: 董昱、陳瑋姿 「太空梭」三個字中間都有星球在旋轉，穿上就帶你遨遊太空！前衛的企圖心表露無遺。

攤商老闆們的即興創作：生猛、活跳跳的手寫字

市場裡隨處可見手寫字，傳遞資訊為首要目標，有些整齊劃一，令人肅然起敬，有些看起來粗糙隨興，甚至有點獵奇。手寫字沒有框架包袱，因個人美感與字跡而大異其趣，多元、有機的手寫字體，是風城裡真實的生活切片。

Photo Credit: 小草 東門市場裡的手寫販售項目。

Photo Credit: 董昱、陳瑋姿 令人折服的手寫內力。

Photo Credit: 董昱、陳瑋姿 大佛存在老闆心中。

本篇文章出自《貢丸湯》Vol.21「市場Tone」

本文經《方格子》與見域CitiLens授權刊登，原文發表於此

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航