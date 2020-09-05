被誤解的動物們：企鵝聰明又愛家，鬣犬淫亂且好色？

撰文：米爾斯基（Steve Mirsky）｜翻譯：周坤毅

大毒梟艾斯科巴（Pablo Escobar）在1993年被擊斃，但他留下的遺產永世長存。例如從他的私人動物園逃跑的幾隻河馬，目前有超過40隻後代在哥倫比亞自由徜徉。這是非洲以外最大的河馬族群。

來自英國倫敦的自然史製片人兼作家庫克（Lucy Cooke）2018年造訪美國紐約市，替她的新書《動物的真面目：嗑藥恍惚的樹懶、藍瘦香菇的河馬及其他野生動物不為人知的一面》宣傳時，提到這群綽號「古柯鹼河馬」的入侵者。

庫克列出了13種常遭人誤解的動物。她指出許多動物的壞名聲來自中世紀的文學作品，例如混雜了民間傳說與倫理道德的動物寓言。

舉例來說，鬣犬的負面形象起源於衛道人士指控牠們淫亂好色。直到思想開明的野外研究人員發現，體型較大的鬣犬其實是長著「類陰莖」的雌性。

另一方面，像人類一樣直立行走的企鵝具有緊密的家庭結構，讓保守派的評論員在看了2005年的紀錄片《企鵝寶貝：南極的旅程》後，讚美牠們是「展現基督家庭價值的模範」。但庫克說：「不幸的是，企鵝的腦容量很小，牠們會與任何會動或不會動的東西做愛，例如其他企鵝的屍體。」

樹懶的移動速度只比屍體快一點點。第一次見到這動物的西班牙人對牠們沒什麼好印象，庫克引用征服者歐威多（Oviedo）的評語：「這是世界上發現過最愚蠢的動物。」但他看到的其實是一具攤平在地上的標本。

庫克指出，儘管重力剝奪了那隻樹懶的尊嚴，然而在享受悠哉的樹棲生活時，樹懶可說是效率驚人的天才：牠們只需一雙強壯的手來鉤住並掛在樹上，因此和其他哺乳類相比，所需的肌肉顯著較少，消耗的能量也更少。

瀕臨滅絕的三趾樹懶（three-toed sloth）只住在巴拿馬外海的一座小島上。庫克寫道，據說牠們吃的樹葉含有類似鎮靜劑煩寧（Valium）的生物鹼，難怪牠們會像嗑過藥一樣恍恍惚惚。

說到嗑藥又想到艾斯科巴，他擁有袋鼠、斑馬、長頸鹿、犀牛等充滿異國情調的生物，再加上四隻脾氣暴躁的河馬：一隻綽號「老男人」（El Viejo）的公河馬與三隻母河馬。艾斯科巴被擊斃後，大部份動物都送到動物園與其他機構安置，但河馬太笨重了而難以搬動。

非洲的河馬得面臨乾旱、競爭與幼獸被捕食等挑戰，哥倫比亞的河馬卻有如身在天堂。那裡終年有雨，茂盛的草木讓牠們盡情大快朵頤，不必和同類競爭、也不必擔心掠食者，使得這群「古柯鹼河馬」數量暴增。

Photo Credit: 科學人雜誌

雄性激素過多的年輕公河馬會被善妒的「老男人」趕出族群，不過牠們很快就沿著庫克稱為「河馬高速公路」的哥倫比亞河流找到新家。但河馬的後宮文化迫使母河馬留在家裡，因此這些勇敢的探險家找不到女朋友，只能孤單地藍瘦香菇。

控制河馬數量的方法之一是撲殺這群入侵者，但許多喜愛河馬的哥倫比亞人反對這麼做，畢竟河馬的魅力可是吸引了蘋姬．史密斯（Jada Pinkett Smith）在電影《馬達加斯加》中替牠配音。但牠們其實很危險，被河馬衝撞就像被1973年款的凱迪拉克弗利伍德轎車，以時速50公里撞上一樣。

另一個方法是替牠們去勢。但河馬的睪丸藏在體內，用鑷子夾取時還會縮回去，因此去勢的過程漫長、昂貴而且風險很高。看樣子我們遲早會發現，數量持續增加的性飢渴河馬，在南美洲的河流中尋找真愛的代價有多高。

本文獲《科學人雜誌》、《科學人粉絲團》授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航