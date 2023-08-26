913連署日逼近，郭台銘造勢動作加溫，朱立倫：善意溝通必可團結
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藍營地方人士指出，若郭台銘決定開始連署，再有包括屏東縣議長周典論、彰化縣議長謝典林、前雲林縣長張榮味、南投縣議長何勝豐等各地議長系統助攻，要達到超過29萬份的連署門檻，應不是難事。
（中央社）鴻海創辦人郭台銘近日動作頻頻，外傳9月可能會宣布獨立參選，進入連署作業。消息人士指出，各地挺郭勢力都尚未接到後續指令，但已有人開始自發性規畫連署點等事項，就等指令一下，便可開始作業。
對於是否會提出申請，郭辦僅表示，目前還在勤走基層，一切交給民意決定。至於郭台銘傳出已在板橋區承租房舍，預計將作為競選辦公室，但郭台銘受訪時表示，還沒決定競辦設哪裡，下禮拜就會知道。
依據中選會期程，9月13日至9月17日間受理申請為總統、副總統選舉被連署人，9月19日至11月2日展開連署，離郭台銘攤牌時間愈來愈近，他近日到各地造勢動作持續加溫，格外受到外界關注。
藍營人士分析：郭台銘連署過關不難
相關人士透露，目前郭台銘持續走訪全台各地，透過主流民意大聯盟系列座談造勢不斷，持續累積能量，也接觸友好的議長系統，壯大團隊聲勢，但是否獨立參選，郭陣營目前尚未有定論。
此外，由於進入連署階段，郭台銘就必須同時提出副手人選，目前有傳言鎖定的人選條件，為「南部」和「女性」。
藍營地方人士指出，若郭台銘決定開始連署，再有包括屏東縣議長周典論、彰化縣議長謝典林、前雲林縣長張榮味、南投縣議長何勝豐等各地議長系統助攻，要達到超過29萬份的連署門檻，應不是難事。
但消息人士說，各地力挺郭台銘的勢力，都尚未接到郭台銘是否要連署的指令，目前仍按兵不動，但已有支持郭台銘的地方人士，開始著手規畫前置作業，就等郭台銘的一聲令下，便可啟動。
消息人士也說，郭台銘持續走訪全台各地，8月底將會走完第一輪，預計9月會開始進行第二輪的走訪行程，但所剩時間已不多，是否獨立參選，答案應該很快就會揭曉。
藍營人士評估，郭台銘雖一步步走向獨立參選的道路，但從近日拋出有意與國民黨總統參選人侯友宜、民眾黨總統參選人柯文哲喝咖啡談合作，也可看出仍有意進行在野整合，不過現在的問題是，3人都不願擔任副手，要如何談整合。
這位藍營人士認為，若最後郭台銘走向獨立參選，投入連署後成功成為參選人，就算是後來非綠陣營真談合作且完成整合，郭台銘也無法退，因為《總統副總統選舉罷免法》第84條有防止搓圓仔湯條款，如此一來可說幾乎是保送民進黨總統參選人賴清德。
《中央社》報導，國民黨主席朱立倫今天出席活動接受媒體聯訪表示，展現善意溝通必定可以團結，這也是主流民意。朱立倫說，以正面與積極角度看待柯文哲、侯友宜、郭台銘3人的會面，且3人彼此也有溝通的管道，可通暢溝通。不管是兩兩見面或3人見面，相互溝通展現善意必定可以團結，這也是主流民意。過程中，每人都可釋放善意。
《TVBS》報導，根據《美麗島電子報》昨日公佈的最新民調，在總統大選部分，賴清德以41.7%的支持度穩居第一、柯文哲以21.3%居次、侯友宜則以17.7%暫列第3。《美麗島電子報》董事長吳子嘉分析，若戰況演變成「四腳督」的話，賴清德雖小幅下滑至39.1%，但由於鴻海創辦人郭台銘獲得12%支持度的關係，導致柯文哲與侯友宜的支持度，分別跌至17.7%、16.3%。由此可見，郭台銘近期的頻頻動作，已經害慘了柯文哲、侯友宜的選情，而他自己則是不動如山、支持度始終在10%左右徘徊。
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責任編輯：李秉芳
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2023 DevDays Asia亞太技術年會九月盛大登場！現在報名，沉浸探索AI轉型浪潮的關鍵技術與應用
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DevDays Asia四大議題：80+場主題議程，技術開發、營運應用全都包
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活動時間：9月11日（一）～9月13日（三）
活動地點：南港展覽館2館
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－高雄場－
活動時間：9月15日（五）
活動地點：高雄萬豪酒店
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