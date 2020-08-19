【大人學】你是巨嬰還是成熟大人？談被動型人格與主動型人格的差異

文：姚詩豪

最近看了幾篇文章，赫然發現「被動型人格」還真的是有點可怕的東西。

被動型人格者，在潛意識裡，不相信自己能夠主導自己的行為，傾向把自己所有行為的原因「外部化」。他們心中標準的OS就是：「我今天會這樣，都是OOO所造成的）。這可以造出很多句子，而且常見於日常生活中：

「因為我的父母都不鼓勵我，導致我現在缺乏自信心……」

「因為我老闆給我薪水很低，所以我沒有動力去工作……」

「因為我的另一半不支持我，導致我無法經營好感情……」

「因為那些政治人物不盡責，所以我無法過上好生活……」

他們把一切問題的重點放在「誰有罪？」而不是我該如何改善。也許父母、老闆、情人、國家確實要負責任，但是當一個人遇到挫折時，腦袋裡只繚繞著「都是They的錯！」這人接下來的命運大概就差不多了。因為他的智力與精力只會用來蒐羅各類線索來證明「你看吧！真是They的錯！」而不可能花心思來改變自己的現狀。

這就是「巨嬰」遇到困境時的基本條件反射：「因為你不給我喝奶奶，所以我現在要哭哭。」的嬰兒反射。

有時候遇到一些讀友學員來問問題，第一句就讓我很想叫他／她一聲「比比」：

「老師～遇到蠻不講理的老闆我要如何溝通？」

「老師～我同事自私自利我要怎麼跟他合作？」

「老師～隔壁部門本位主義很重我該怎麼辦？」

「老師～我那個客戶愛找麻煩我要如何處理？」

你看，從問句中已經預判對方「蠻不講理、自私自利、本位主義、愛找麻煩」，根本還沒開始分析問題，就已經把問題的原因都找好了（都是別人的錯），根本是來找我背書討拍的，我還需要回答什麼呢？就像小朋友頭撞到桌角跑過來找大人哭訴，我也只好回答：「寶貝好可黏喔～桌子壞壞，打打～」（搞笑的是，很多3、40歲的大人，還真的再我「拍拍」後就心滿意足地回去了，直到下次又「撞到桌子」）

我在職場大人學這門課中有個對照表，談的就是「大人 vs 巨嬰」的思維差異。多年來我花最多時間優化的，就是這門課程。

為什麼課程副標要叫「職場人際關係與優勢策略」？因為人跟人之間出現問題，用道德判斷誰對誰錯永遠是一廂情願，各自表述，問題仍舊存在。

真正的癥結點是「利益」才對，要搞清楚利害關係，有賴於全盤的策略分析。

成長，是從發現大人靠不住開始

我相信所有人類的「出廠設定值」都是「被動型人格」的。

曾看過一篇心理學文章談到，人類三歲前都認為自己是世界的中心，身邊所有人事物都是圍繞自己而存在的。所以聰明的父母知道，一定要讓小孩盡早融入團體生活，讓他學習人際關係，學習從「主觀」視角變成「客觀」視角，幫助他從孩童時期的「被動型人格」轉換成「主動型人格」，才能完成心智上的「轉大人」。

回想小時候，在家裡父母是天，在學校老師最大，而我們對自己的認知就是個「被保護者」。遇到了挫折，第一個就是找爸媽或老師「主持公道」，甚至小孩子摔跤了要大哭還是繼續玩？都要先判斷一下大人有沒有看到。當爸媽無法滿足我們的需求，老師無法解決我們的問題，我們會非常失落，甚至氣憤：「這不是你們大人該負責的嗎？你們怎麼沒盡責把我保護好？」

逐漸長大之後，有些比較有慧根的小朋友，會驚訝地發現一些事實：原來所謂「父母」也不過就是一對被愛情沖昏頭的情侶，天雷勾動地火之後的殘局。他們愛你，但其實也是第一次扮演這個角色，多數時候他們根本手足無措，只能走一步算一步，盡力做好。

所謂「老師」也不過是為了穩定生活做出的職業選擇，威嚴的背後他們也常懷疑自己職涯的下一步，對於如何扮演好這個角色焦慮不安，該嚴厲還是親切？學生與家長怎麼看我？更多時候也是走一步算一步，見招拆招。

認清這些事實的孩子，有些變得更怨恨大人，他們會繼續留在「被動型人格」裡森七七。但有些會開始萌發「主動型人格」的枝芽：原來這些高高在上的大人也不怎麼可靠呀，看來我的需求、我的問題，可能還是得靠自己想辦法解決，自己來做出決定。

賓果！這年輕人就開啟了通往進化的入口了。

但是看看我們周遭，還常常有「千錯萬錯都是別人的錯」、「你要負責、他要負責，但總不會是我負責吧」的成年人，他們不是笨，更不壞，只是還沒遇到那個進化的奇異點而已。

成長，是心智邁向獨立的旅程

說來慚愧，我自己恐怕也是到30多歲才開始有一點「大人的自覺」。

當上班族的時候，其實想想當時我的主管們已經非常棒了，但我還是會在內心抱怨，「上面的大人們」沒做好他們的工作：老闆決策說變就變，主管沒有明確指示，前輩很多重點沒教……大人們都做不好，我只是個小小的「被保護者」，還能怎麼辦？

但後來自己做了顧問，當上主管，甚至成了老闆，我很清楚知道，這世界上多數的老闆、主管、前輩其實跟父母老師沒兩樣：他們多半也是這輩子第一次扮演這個角色，老實說也只是竭盡所能，做出他們自己也不太有把握，但不得不做的判斷而已。

我自己大概到第三份工作，才真正領悟到這一點。我知道光點出「大人的錯」無法讓我過得更好，還不如自己變成跟他們一樣的大人，盡量去影響、引導、協助那些「慌張的大人」，心態上把自己從「被保護者」提升成與對方同等地位「主導者」。雖然有點累，但我終於開始對自己的成長感到滿意，也享受到身為大人的自主與自由。

曾經看過一段印象深刻的影片：有位不大會停車的美女，無論怎麼試就是無法把車停入格子裡，旁邊負責指揮的男生幾乎失去耐心，忍不住破口大罵……這時候來了一位帥哥，敲敲女生的車窗，只笑嘻嘻地說了一句：「May I?」女生點頭把車交給帥哥，他一次就帥氣倒入車位，美女微笑感謝，帥哥點頭致意。

那背影真是帥啊，這就是我心中成熟大人的魅力。

我不是要幫老闆、主管、前輩講話，因為他們有時候確實很爛，也在辛苦掙扎。但我想說的是，我們除了繼續扮演巨嬰哭哭啼啼外，控訴大人們的失職外，其實還有別的選擇。

不如今天就帥氣地對你那無能的老闆說：「May I?」

換成中文就是：「讓專業的來。」

本文經大人學授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航