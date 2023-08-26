《經濟學人》中國獨裁政府決策失誤連連，「清零」後經濟難脫泥沼
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從某些方面來看，要說中國會步上日本後塵，還算客氣了。在中國，經濟成長率長期下滑的問題會更嚴重，因為中國人更窮。1990年，日本的生活水準大概是美國的6成；而中國現在的生活水準還不到美國的2成。
（中央社）英國《經濟學人》（The Economist）雜誌網站今天發表一篇標題為「中國經濟何以救不起來」的文章，內容指出，日益獨裁的中國政府正做出種種錯誤的決定。
文章提到，中國自1978年實施改革開放以來，一度寫下史上最驚人的經濟成長故事：1980年，中國的經濟產出只有美國的1/10，如今已增為3/4。然而，在中國政府2022年底放棄COVID-19（2019冠狀病毒疾病）「清零」政策後，經濟不但振興不起來，還從一個泥沼滾入另一個泥沼。
中國經濟成長停滯，問題將比1990年代的日本嚴重
中國第2季經濟成長年增率僅有3.2%，相較於專家估計美國可能會成長近6%，中國的表現就令人更加失望。
另外還有房價下跌的問題，慣於預售房屋的房地產開發商也遇到困境，嚇跑了買家。消費者支出、商業投資和出口沒有一項達標。在全球多數地區對抗居高不下的通貨膨脹率之際，中國的問題卻截然不同：今年截至7月，消費者物價都呈下滑趨勢。有些分析師警告，中國可能會被通貨緊縮套牢，就像1990年代的日本。
不過，從某些方面來看，要說中國會步上日本後塵，還算客氣了。在中國，經濟成長率長期下滑的問題會更嚴重，因為中國人更窮。1990年，日本的生活水準大概是美國的6成；而中國現在的生活水準還不到美國的2成。
況且，中國還要面對比疲軟需求和沉重債務更深層的問題。許多困難源於中國經濟決策的普遍失敗，由於中國國家主席習近平權力高度集中，情況會愈來愈糟。
文章指出，大約10年前，中國的技術官僚幾乎還被視為專家，他們先是主導了經濟奇蹟，然後中國成了唯一能以足夠力道因應2007年至2009年全球金融危機的大型經濟體，有些評論家甚至認為中國拯救了全球經濟。到了2010年代，每當經濟不穩定，官員就會調降信貸利率、興建基礎設施或刺激房地產市場，力阻經濟災難發生。
然而每一次，公債和私債都會增加，人們也愈來愈懷疑房市榮景還能持續多久、新的基礎建設是否真有必要。
如今，決策者左右為難：他們不想製造更多貴而無用的東西、吹出更多房地產泡沫，但也不能採取更多理想的振興措施，例如退休金支出，或發錢給貧窮家庭以刺激消費，因為習近平不喜歡「福利主義」，而且政府希望把官方赤字壓在國內生產毛額（GDP）的3%以下。
這就導致了中國政府無力因應經濟放緩。決策者連大幅降息都不願意。本月21日，一年期貸款利率只下調了0.1個百分點，令投資人大感失望。
習近平改變政策方向，但決策仍失敗
中國政府為什麼一錯再錯？原因之一是，短期成長不再是中國共產黨的優先要務。有跡象顯示，習近平認為，中國必須為長期與美國經濟衝突、甚至軍事衝突做好準備。所以現在，他強調中國追求國家的偉大、安全和韌性，他願意為了達成這些目標而做出物質上的犧牲，經濟成長也必須是「高品質」。
但就算以習近平的標準來看，中共的決策也有缺陷。「清零」政策的崩潰有損習近平的威望，打擊科技產業也嚇跑了企業家。如果因為當局不願刺激消費，使得中國持續陷入通縮，債務的實際價值就會增加，對經濟造成更大負擔。
最重要的是，若中共不繼續提升人民生活水準，黨對權力的掌控將會變弱，也更難與美國競爭。
因此，層出不窮的政策錯誤看起來不像是因為把焦點轉向國家安全，更像是單純的決策失敗。而這些錯誤出現的同時，習近平正好在實施中央集權、用心腹取代高層技術官員。
文章指出，中國以前還能容許經濟上的辯論，如今則勸誘分析師裝出樂觀的樣子。北京當局已決定不再公布青年失業率和消費者信心指數，近來這些數字都不太好看。政府高層仍有許多人才，但當上位者傳達出來的訊息是忠誠勝於一切，繼續期待官僚能產出理性分析或有創意的想法，就太天真了。
中國的問題始於最上位者，意味著這些問題解決不了，甚至會惡化，因為經濟上的挑戰愈來愈多，例如人口迅速老化。美國的敵意也逐漸加深，且正試圖阻撓一部分的中國經濟發展，包括晶片製造業。中國愈是追趕美國，就愈難縮小差距，因為中央集權式的經濟擅長模仿，不擅長創新。
文章最後提到，2000年代，西方國家領袖誤以為貿易、市場和成長能促進民主和個人自由，如今中國反而在測試更加獨裁的制度是否不利於經濟。愈來愈多證據顯示，更獨裁的制度確實有損經濟，中國飛速成長40年後，正步入一個令人失望的時期。
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責任編輯：李秉芳
核稿編輯：楊士範
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