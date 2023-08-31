2023/08/31,
司法

城中城大火二審認定「間接故意」不是過失致死，改依殺人罪維持無期徒刑

城中城大火二審認定「間接故意」不是過失致死，改依殺人罪維持無期徒刑
Photo Credit: 中央社

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法院指出，被告黃格格案發前傳訊息給郭男「你要敢玩我就陪你玩，我沒什麼好怕的」、等，依據台灣司法心理學會之鑑定，被告性格衝動、報復心強、同理心低。且曾有因心中憤恨即對他人住處丟汽油彈的犯罪前科紀錄。

高雄市城中城在2021年10月14日2時51分發生火災，造成46死43傷，高雄地檢署依殺人、公共危險罪起訴主嫌黃格格，並求處死刑；高雄地方法院2022年8月一審依公共危險放火罪、過失致死等罪判無期徒刑。全案經上訴二審，台灣高等法院高雄分院今（30）日上午宣判，認為黃格格屬於間接故意而非過失，改依殺人等罪判無期徒刑，褫奪公權終身。全案可上訴。

黃格格與郭姓男子（以下簡稱郭男）有感情糾紛，火警發生當晚，她騎車離開城中城住處30分鐘後，2人待過的泡茶間冒出火光，隨後引燃機車爆炸，整棟大樓陷入火海、全部燒燬，46名住戶因逃生不及而罹難。

高等法院維持無期徒刑，但認為被告是「間接故意」

法院新聞稿指出，據高雄市政府消防局鑑定，起火點在城中城大樓府北路出入口側左手邊第2間隔間內的沙發椅墊上，郭男和黃格格是火災發生前最後離開這個空間的人，當天也有證人目擊沙發起火，因此可判定黃格格就是引起火災的人。

黃格格認為郭男背叛，怨恨憤怒下故意將微小火源（沉香餘燼）倒放在郭男的沙發上，讓沙發起火燃燒，而且未阻止火勢擴大就逕行離去，此舉觸犯了《刑法》第173條第1項之放火罪

根據台灣司法心理學會鑑定，黃格格個性衝動、報復心強、同理心低，還有前科紀錄指出他曾因生氣對其他人的房子丟汽油彈。法院新聞稿指出，黃格格案發前傳訊息給郭男，提到「你要敢玩我就陪你玩，我沒什麼好怕的」、「你如果敢瘋恁爸就陪你瘋」、「不然我們來玩一次看看啦」、「你想看到的事情，我絕對會做給你看」等。

法院新聞稿認為，雖然被告不是「直接故意」殺害大樓住戶，卻可以預見自己的行為可能引發大火、燒死大樓住戶，卻為了洩憤而執意為之，認定被告有殺人的不確定故意（又稱間接故意），犯《刑法》第271條第1項殺人罪。　

高雄地方法院在一審時認為被告是「過失致死」，因罹難者位置都與起火點有至少20公尺的距離，無法證明是故意，但高等法院高雄分院在二審時有不同見解。二審法官認為，被告不是知道可能殺人但確信不會發生（認識過失），而是明知可能殺人卻任憑發生（間接故意），認定被告的行為不算過失，是有故意成分，因此撤銷一審判決，改判殺人罪，但維持無期徒刑。

法官未判死刑，因「間接故意」不等於「蓄意為之」

檢方曾建議法院判處死刑，被害者家屬也曾表示希望判死，但一審和二審均判無期徒刑。根據高院新聞稿，針對可判死刑的案件，法官必須逐一檢視《刑法》第57條的10款量刑因子，也要審酌具有等同國內法效力的《公民與政治權利國際公約》相關規定，簡單來說，在尚未廢除死刑的國家如台灣，犯下「情節最重大之罪」才能判死。

什麼是「情節最重大之罪」？根據專家學者對公約的解釋意見，這僅限於「直接及故意殺人的極嚴重罪行」，必須「直接」導致被害人死亡，而且要確實是「蓄意為之」。

考量46位無辜者的寶貴性命在這場大火中被剝奪，被告的行為也嚴重危害公共安全社會秩序，但被告的殺人行為是間接故意，不是直接故意，台灣高等法院高雄分院認為不符合「情節最重大之罪」，不能判死刑。

考量到被告生活狀況、品行、智識程度、犯後態度，以及台灣司法心理學會所做的量刑鑑定，法院認為被告是「低度教化可能」，判有期徒刑最高上限20年還是太輕。另依被告年紀，若判無期徒刑，可假釋時也已超過78歲，因此判處無期徒刑，褫奪公權終身。全案可上訴。

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核稿編輯：邱宜君


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