2023/08/26,
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工程師「沒領到獎金」離職前改程式碼使加密貨幣公司慘虧4000萬，被判1年4月

工程師「沒領到獎金」離職前改程式碼使加密貨幣公司慘虧4000萬，被判1年4月
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陳、許2人的辯護人指出，他們是認罪，但否認修改的參數會造成「最差」投資組合，只是「次佳」，且系統設有停損機制，但本案沒有觸發停損，所以沒造成公司所指的鉅額損失。不過法官認為，陳姓工程師曾明確供稱，在程式加上負號，會挑選到局部「最差的」。

號稱全球前五大的加密貨幣量化交易團隊Kronos Research麒點科技公司，卻爆出2020年間慘虧140萬美元，相當於4200萬台幣，而整起事件的起因竟還是公司內2名工程師，不滿沒有拿到獎金，就竄改模擬交易環境測試及預測分析的程式碼，讓公司的投資虛擬貨幣的決策，無法得到最佳組合或出現虧損。全案經台北地院審理後，判處陳男8月徒刑，另得易科罰金部分8月徒刑；許男則被判刑10月、得易科罰金。

判決書指出，陳姓工程師從2018年9月至2020年5月於麒點公司擔任軟體工程師及交易員，並與麒點公司黃姓技術長及陳姓、方姓員工等人共同負責研發代號「Zeus」的自動化交易系統程式，而Zeus程式完成後，即由英屬開曼群島Kronos Holdings進行虛擬貨幣交易。

而許姓工程師則是從2018年10月至2020年5月，在麒點公司擔任系統工程師，負責軟體開發及各項重大系統安全維護，2人均為麒點公司與Kronos開曼公司處理事務之人。

但陳姓、許姓工程師離職前，因對麒點公司、Kronos開曼公司未依承諾發放獎金而心生不滿，竟然謀議以陳姓員工的身分，在模擬交易環境測試及預測分析的程式中「埋錯」。

其中許男在2018年5月1日至3日間，將一段程式碼以添加負號之方式，將原始程式碼「x:x[1]」，無故變更為「x:-x[1]」，導致程式將「最差組合」的檔案與誤認為「最佳組合」，提供給麒點公司、Kronos開曼公司做為投資決策，讓公司受有損害。

當月9日陳姓工程師還製作專供變更電磁紀錄的程式，交由許姓工程師執行，讓數值正負記號遭隨機改變、錯誤，導致Zeus程式錯誤判斷虛擬貨幣交易市場價格趨勢，並執行錯誤的買賣交易，後續刪除以掩飾犯罪軌跡。而2人離職之後，陳姓工程師又以不詳方式取得麒點公司代表人TAN JACK及方姓員工的帳號密碼，瀏覽投資策略損益資料。

法官審酌被告兩人濫用專業導致公司虧損，判8月和1年4月

陳、許2人的辯護人指出，他們其實是認罪，但否認所修改的參數會造成「最差」投資組合，只是「次佳」投資組合，且系統設有停損機制，但本案沒有觸發停損，所以沒有造成公司所指的鉅額損失。不過，法官審理後認為，陳姓工程師在偵查前後曾明確供稱，在該程式內加上負號，會讓Zeus程式之後挑選到局部「最差的」，不採信其說法。

法官審酌被告2人不知謹慎、忠實執行職務，竟因不滿公司未依承諾發放獎金心生不滿而犯案，濫用其等資訊專業，導致公司受有相當損害，實有不該，衡量2人坦承犯行、沒有前科，但和解金額無法和公司達成共識而未能和解賠償的犯後態度。因偽造準私文書罪、無故變更、刪除他人電腦之電磁紀錄罪、無故入侵電腦罪，判處陳姓工程師8月刑期，另8月有期徒刑得易科罰金，而許姓工程師則判10月有期徒刑，得易科罰金。

本文經TVBS News授權刊登，原文刊載於此

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責任編輯：李秉芳
核稿編輯：楊士範


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