2022/06/11,
軍事

日本政府如何有效控制台灣企業？戰爭時期台灣軍需工業的建立

日本政府如何有效控制台灣企業？戰爭時期台灣軍需工業的建立
二次大戰中被炸毀的虎尾糖廠｜Photo Credit: 翻拍自《臺灣糖業復興史》 ＠Wikimedia Commons Public Domain

我們想讓你知道的是

根據統計分析所發現的結果：首先，當企業在戰爭爆發後能不斷增資，有更高的機率投入軍需工業。這個結果證實政府能透過資金分配的立法，促使企業大量投入生產軍需品。因為如果是生產其他產品，連向金融機構借貸都困難重重。

文：田悅承（台灣大學社會學研究所）

本文改寫自作者碩士論文《戰爭中的台灣市場發展：市場控制機制與軍需工業興起 （1931-1942）》（2021），同年獲得台灣社會學會碩士論文佳作獎。

如果你走訪位在雲林縣的台糖虎尾糖廠，會發現廠區內有兩座以紅磚砌成的巨大環形建築。斷垣殘壁的外牆，佈滿碧綠的爬藤植物，似乎隱含著許多歷史故事。實際上，這兩座建築是「酒精槽」（點此瀏覽圖片），用來儲存工廠生產出的酒精。糖廠內出現酒精槽看似突兀，但有其獨特的歷史意義。這就要回到製糖業鼎盛的日本時代，在既有的產業基礎上，日本人引進機械化，大幅度提升製糖的速度與產量。而製糖的過程中，產生大量的副產品「糖蜜」。原本作為工業廢品的糖蜜，隨著技術的革新，台灣業者將其轉製為飲用的糖蜜酒或工業用酒精，大量銷售至日本國內。

然而1930年代開始，日本發動一系列的對外戰爭，需要龐大的燃料資源，確保各式機具的運作。日本在缺乏石油資源的狀態下，又遭受能源禁運的打擊，內閣不得不尋找替代燃料，「無水酒精」在1933年的燃料協議會被提出。僅要將原本的工業酒精，經過蒸餾並脫水，便能製成可與汽油混合的新興燃料。配合政府的軍需產業政策，各大製糖會社擴建酒精工廠。換句話說，糖廠內的酒精槽揭示原先生產民需產品的業者，如何在短時間內轉為生產軍需產品，讓我帶大家進一步討論這個有趣的歷史過程。

一、政府控制企業的機制

針對台灣軍需工業的建立的討論，過去多數學者強調「強國家」，也就是認為日本政府統籌戰爭中的一切，特別是政府計劃直接決定經濟生產。但是此觀點容易忽視「企業」——國家往往不是市場中的實際行動者，產品的產出需要仰賴企業，就算是攸關戰爭成敗的軍需工業，也是多由企業承擔生產責任。從台灣成為日本的殖民地以來，經濟始終是以米糖為主體。在短短的10多年間，台灣企業開始可以提供化學原料、金屬製品等軍需品，而且年年增長（如下圖所示）。日本政府勢必得透過各種手段，影響台灣企業的生產行為。根據組織社會學的理論，國家控制企業的機制大致可以歸納為三種：

圖二-1
1931年至1942年台灣企業投入軍需工業的趨勢。｜Photo Credit: 本文作者提供

（一）資源分配的模式

國家原先透過立法維持資源的正常運作，然而當市場被高度管制時，國家能透過資金等資源影響企業之間的關係。也就是國家擁有越豐富的資源，對於企業之間的關係有越巨大影響力。1930年代，日本政府透過臨時法規，管制金融與統籌資金，將資金分配到國家需求的軍事工業，這個措施在二戰爆發後更為明顯。1937年，實施〈臨時資金調整法〉，將企業分為三類，如果是生產軍需產品的企業，可以擁有優惠融資。因為政府的資金法規，當時在市場中能持續增加資本額的企業，往往都是配合國策發展，也就是投入軍需品生產。

另外，日本也透過官控會社控制資金的分配。官控會社是指為國家特殊使命而組織的企業，國家握有多數股份，包括台灣銀行株式會社、台灣電力株式會社、台灣拓殖株式會社，其中又以台拓最具有戰爭色彩，扮演南進政策的重要行動者。官控會社的資金受到政府保障，如公司債可以超出資本總額。這類型公司投資符合國策的產業，像株式會社台灣鐵工所、台灣化成工業株式會社等生產軍需產品的企業，背後都有官控會社的資金。因此，當企業背後有官控會社的資金，生產活動易受到政府影響，配合國策投入軍需產業。

（二）訊息流通的管道

網絡經常被視為訊息流通管道，國家需要利用董監事網絡取得市場重要資訊。所以政治官僚為了得到資訊上的優勢，成為訊息的中介者，進一步掌握市場中較重要市場行動者。國家同樣透過官控會社參與市場，掌握董監事網絡的重要節點。以台拓的人事任命為例，由〈台灣拓殖株式會社施行令〉規範，正副社長由台灣總督直接任命、拓務大臣同意；董監事則由股東大會選出兩倍的人數，再由台灣總督圈選、拓務大臣同意。

而根據歷年台拓會社資料，董監事的成員包含台日的政商菁英，大幅強化與其他重要企業之間的連結。透過董監事跨坐連結，政府引導市場的民間大資本符應國家的經濟發展計劃，同時也掌握市場中重要民間資本的狀態和訊息，對市場行動者做進一步的掌握。

（三）權威地位的背書

對企業來說，與政府建立連結提供市場中的正當性，提升行動者的市場地位，並進一步影響市場行動者的重要性。所以企業大多期望有國家威權的背書，好標示出自己在市場中的獨特地位。在戰前的日本社會，國家與民間企業建立關係能讓企業有效提升正當性，核心因素在於該時的日本政治沒有經歷大規模的階級流動。儘管明治維新後廢除四民制度，政界和軍界的菁英多來自舊時代的貴族階層（士族與華族），使得日本社會仍然有強烈的階級意識。因此政府官員們仍然做為權威的象徵，能與國家建立關係，勢必可以提高企業的信譽。日本政府往往會安插擁有政治經歷的官員們進入重要企業的董監事，例如台灣青果株式會社，社長由總督府殖產局局長轉任。

二、日本政府是否有效控制台灣企業？

如果我們可以證明受到政府干預的台灣企業，有更高的機率投入軍需產業時，即可釐清上述三種機制的實際影響力。需要注意的一點，當政府施行某種控制手段後，必須觀察企業後續的行為變化，這個過程是有時間順序的。看似理所當然，但是這是橫斷面資料無法處理的，必須使用紀錄長時段的縱貫性資料，才能符合歷史過程的變化。

根據統計分析所發現的結果：首先，當企業在戰爭爆發後能不斷增資，有更高的機率投入軍需工業。這個結果證實政府能透過資金分配的立法，促使企業大量投入生產軍需品。因為如果是生產其他產品，連向金融機構借貸都困難重重。同時，當官控會社握有企業的股份時，企業有更高的機率開始生產軍需品。做為承擔國策的官控會社，勢必會將資金挹注在國家需要的產業方向，這也迫使企業改變生產行為。等於政府直接以政治權力調整整體資源分配的模式，進一步控制民間資本。其次，當企業的董監事成員中有退休官員時，更容易的成為軍需品的生產者。顯示在官員轉任有效提升企業信譽的同時，反過來也是讓企業臣服政治權威，使得企業承擔國家政策。


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2022/06/10,
環境

當一個人的夢想，成為眾人的理想——齊柏林逝世五週年，專訪齊廷洹、萬冠麗

當一個人的夢想，成為眾人的理想——齊柏林逝世五週年，專訪齊廷洹、萬冠麗

我們想讓你知道的是

齊柏林導演逝世五週年，也是看見・齊柏林基金會成立四週年的日子。本文採訪齊柏林長子、同時也是基金會董事的齊廷洹，以及基金會執行長萬冠麗，回首基金會四年來的艱辛與成果。

2017年6月10日，齊柏林導演搭上直升機為「看見台灣」的續集「看見台灣II」執行拍攝任務，卻不幸於花蓮縣豐濱鄉長虹橋附近山區墜機殉難，享年52歲。五年後的今日，齊導的使命與環境保護的精神並未消逝，而是啟發了更多人開始以空拍的方式持續記錄下台灣環境的珍貴影像。

齊柏林導演逝世五週年之際，也是看見・齊柏林基金會成立四週年的日子。本文採訪齊柏林長子、同時也是基金會董事的齊廷洹，以及基金會執行長萬冠麗，回首過去這段時光，看見・齊柏林基金會如何延續齊導精神與遺志，將一個導演的夢想，轉變為眾人關照土地的愛心。

把爸爸的夢想，變成眾人的理想

齊導背影2
Photo Credit：看見・齊柏林基金會
透過影像去感動世人，進而促成改變行動，這是齊柏林的方式，也是「看見・齊柏林基金會」的目標。

「直到記者問起，我才仔細去算，我出生時，爸爸是29歲的年輕人，今年的我，已到了他成為人父的年歲，同樣是29歲，但他已悄然遠去。」看見・齊柏林基金會董事齊廷洹說。

這五年來，齊廷洹總會不經意地想起跟爸爸的日常互動，就好像他在身邊突然對自己說一句「廷洹，你還記得嗎？我們曾經⋯⋯」那種尋常父子會有的對話。

齊廷洹笑說，自己對攝影的興趣可以說都被爸爸搞掉了。「他拍照規矩特別多：眼睛要貼著觀景窗而不是看著螢幕、不能用AUTO這種懶人模式、取景構圖要用心⋯⋯。」即使爸爸意見很多，但齊廷洹拿著傻瓜相機亂拍一通的底片，爸爸卻全都會洗出收藏著。聽著齊廷洹和齊柏林的相處模式，可以看出父子倆就像哥兒們。

父子合照1
Photo Credit：看見・齊柏林基金會
齊廷洹與爸爸就像是哥兒們般的相處模式，過往點滴，如今回想起仍滿是溫暖。
父子合照2
Photo Credit：看見・齊柏林基金會

攝影，是爸爸看世界的方式。齊廷洹知道爸爸的工作就是得飛來飛去、到處拍照，但好萊塢電影看多了，覺得直升機很容易掉下來。「時間一久，爸爸也都平安無事，家人開始擔心起別的──他在直升機上工作得憋尿、強迫自己少喝水就容易脫水，還得適應平地與高空的巨大溫差，爸爸年紀漸長身體毛病也多了，有一回足底筋膜炎嚴重到得坐輪椅，甚至必須住院治療⋯⋯。」

對於過往點滴，齊廷洹如數家珍，雖然這段父子緣份只維持短短24年，但齊廷洹血液裡流著齊柏林瀟灑、堅毅的基因，也在事發後展現無遺。當時，人在日本的齊廷洹連夜趕回台灣，見到爸爸時，沒有聲嘶力竭的哭喊，他只是淡淡地跟爸爸閒話家常，說起自己剛收到錄取通知，順利找到教職工作了。

簡簡單單的一段話，只是想讓爸爸知道：「放心，我們會好好的，我會比你想像的更堅強。」

但這份堅強，還是需要一段時間的磨練。齊柏林走後，齊廷洹在學校任教幾年，之後竟又不按牌理出牌、離職跑去賣車。當汽車業務的這半年間，業績出色的齊廷洹接觸許多事業有成的長輩，聆聽他們的人生智慧。

爸爸的年紀永遠停止在52歲了，齊廷洹沒機會認識62歲、72歲的他，透過與父執輩的對話，讓齊廷洹有更深層的體悟。

廷洹演講
Photo Credit：看見・齊柏林基金會
齊廷洹親身參與多場基金會舉辦的環境教育講座，致力於讓更多人繼續「看見台灣」。

台大中文系畢業的齊廷洹不懂電影、不諳攝影，但他毅然決定用屬於自己獨有的特質與能力，選擇走上講台、舉辦座談、構思教案……他把心思投入在看見·齊柏林基金會，與執行長萬冠麗攜手，將爸爸未竟的夢想，成就為更多人能一起實現的理想。

齊柏林從一個人，化身成一大群人

說起事故發生後一週年成立的「看見・齊柏林基金會」，執行長萬冠麗心中有滿滿的酸甜苦辣。

基金會成立
Photo Credit：看見・齊柏林基金會
事發一週年後，眾人繼承齊導遺志，成立看見・齊柏林基金會。

 

「齊柏林遠去，眾人在劇變中含淚成立了基金會。但從創建『齊柏林空間』開始，挑戰就一一浮現。展館如何策展營運？影像數位典藏怎麼做？怎樣運用影像發展環境教育教材教案、切入校園？這些計畫推動的經費怎麼來⋯⋯。很多人擔心基金會終將流於形式，即便人們為齊導感到不捨，但生活中的難關這麼多，時間久了一切就淡忘了。」

在接下執行長一職之前，萬冠麗的事業經營得有聲有色，後來她整個「撩」下去，把原本的公司交給同事代為打理，致力於為基金會奔忙。初期她毫無頭緒，突然想起台大EMBA的指導教授、人稱商學國師的李吉仁教授的一番話：「人生要有十年大夢，工作不見得是你的夢想，但把工作經驗回饋社會，那才是成就大夢。」於是，她從基金會營運計畫開始寫起，完全沒經驗的她腦中一片空白。

「我記得深夜在辦公室裡抱頭坐在電腦前，一邊唸著齊柏林幹嘛走得這麼早，害我這麼累。」萬冠麗笑著說。說也奇怪，在抱怨幾聲之後，腦袋漸漸清明起來，營運計畫逐條浮現，從「數位典藏」、「環境教育」，一直寫到「尋找下一個齊柏林」以及「繼續看見台灣」。

然而，這洋洋灑灑列出的計畫沒有一樣是簡單的，都需要龐大的人力與資金才能實現。萬冠麗沒募款經驗，但相信只要有心付出，善緣自然來。透過在台大EMBA的人脈與企業協助，基金會因緣際會獲得了全家便利商店零錢捐的挹注，五年一億的環境關懷公益計畫更讓基金會穩下腳步。而在眾多志工的協力下，齊柏林空間接連舉辦了「見山」、「逐岸」、「映河」三檔叫好叫座的特展，也把數位典藏、環境教育做得更紮實，並實現走進校園傳達環境教育的理想。同時，基金會也與「新北市紀錄片獎」攜手，透過環境紀錄片徵選方式，展開「尋找下一個齊柏林」的計畫；最重要的是，啟動了《看見台灣III》拍攝計畫，這項最艱難的傳承。

急著做出成績，只有被看見才能獲得支持

「我曾有一段時間無法細想續拍《看見台灣》的事。該怎麼拍下去？誰來拍？經費在哪？都是問題。」萬冠麗坦言，繼續《看見台灣》一直是心裡最深的恐懼，沒有齊柏林的《看見台灣》要如何突破《看見台灣I》的高峰？壓力比山大。

但萬冠麗轉念一想，基金會不是只為緬懷齊導而存在的公益組織，要走的路徑明確；《看見台灣II》永遠留給齊柏林，也留給人們緬懷的空間，而續拍的《看見台灣III》無須站上誰的肩膀才能望遠。

「齊柏林離開了五年，基金會成立了四年，很多人都說，萬冠麗妳怎麼這麼急，人家公益組織都一步一腳印慢慢來，妳卻是連走帶跑地不斷往前。」萬冠麗說，一來是環境保育不能等，更重要的是，很多人都觀望著看見·齊柏林基金會到底能做出什麼成果，若是看不出價值，捐款就不會進來。因此她快馬加鞭、讓計畫逐一上線，做出有影響力、有前瞻性的事，人們看見了就會願意來支持。　

萬冠麗想起，曾聆聽「誠致教育基金會」董事長方新舟的演講，他提到他的基金會有三不：不困難的事不做；不能擴大延續的事不做；沒有長遠影響的事不做。萬冠麗也檢視了看見・齊柏林基金會的理念，而這「三不」呼應了基金會正在做的事。

基金會合照
Photo Credit：看見・齊柏林基金會
短短數年時間，基金會已完成許多曾被視為不可能的任務，只要心懷信念，從一個人到一群人，就能持續創造改變。

這五年的時間，基金會種下善根，讓良苗茁壯，這群人始終相信，只要心懷信念，就能看見改變，有心就能蓄積能量、進而改變世代，未來才有永續的希望。在齊柏林走後這五年，我們逐漸看見了這塊土地的成長茁壯，而改變才剛開始。

 

 


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