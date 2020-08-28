看完《黑水風暴》之後，我們該停止使用鐵氟龍、不沾鍋嗎？

讀者Thomas Liew在2020年4月6日，利用本網站的「與我聯絡」詢問：

上面的連結打開，是一篇2020年4月6日發表在《星洲日報》的文章，標題是「陳頭頭／《Dark Waters》 當我們活在共毒時代」，陳頭頭是這篇文章的作者。

這篇文章是發表在《星洲日報》的副刊《放映室》，也就是說，以它的地位而言，應當就只能介紹《Dark Waters》（台譯：黑水風暴）這部電影。可是，作者卻把它寫的像是一件攸關人類生死存亡的報導。請看它的第三段（轉成繁體）：

《Dark Waters》說的是遙在美國的事，但PFOA（全氟辛酸）的毒大概早已流入全球為數不少人的血液裡。電影之前，杜邦PFOA事件也曾被拍成紀錄片《The Devil We Know》，導演Stephanie Soechtig的片名直接點出要害，也更不寒而栗。 是的，這個無人不曉的惡魔，就是你家裡的不沾鍋塗層，你多麼熟悉它，卻不全然認識它；而在這些公害資訊被深掘曝光前，你以為，那隻是個鍋子，但其實每日煎炸爆炒送進嘴裡的，不是只有食物，還有那後來總算為世人認識的魔鬼PFOA，或稱C8。這幾個簡單的字母，每日毒害你的日常，提前為你打開地獄之門。

「提前為你打開地獄之門」？《Dark Waters》所記錄的是一位律師和杜邦公司之間的訴訟。既然是電影，就難免會加油添醋、移花接木甚至無中生有，來增加它的戲劇效果。

事實上，杜邦公司有做出回應，它說：

我們不是，歷史悠久的杜邦公司也從來就不是電影中所描繪的那樣 電影中虛構的員工的行為和相關的恐嚇行為，完全是編造出來的

如果讀者有興趣知道更多，就請看〈DuPont Responds to Dark Waters Film〉。請注意，我跟杜邦公司是完全扯不上任何關係，也絕沒有任何要為它辯護的意思。

我接下來要討論的是有關不沾鍋塗層，是否真如陳頭頭先生所說的「每日毒害你的日常，提前為你打開地獄之門」。

「不沾鍋塗層」就是大家耳熟能詳的「鐵氟龍」（teflon）。鐵氟龍的製作需要一種「表面活化劑」，而在2013年之前，杜邦公司所採用的表面活化劑，就是上面那段文章裡所說的PFOA。

PFOA是被「國際癌症研究機構」定位為2B級致癌物，也就是《有低可能致癌性》。我在去（2019）年發表的〈使用手機，腦瘤風險飆三倍？〉裡有說，這一級的定義是「對試驗動物具致癌性，但尚未證實對人體有致癌性」，而它還包括了手機，銀杏萃取物和蘆薈全葉萃取物。

美國癌症協會有發表一篇文章，它說除了因鍋子過熱、吸入煙氣而可能產生類似流感症狀的風險外，鐵氟龍炊具是不會對人類造成危險。儘管PFOA過去在美國曾用於製造鐵氟龍，但它在鐵氟龍塗層產品中卻不存在（或含量極少）。

一篇2008年發表的論文，〈Estimating Consumer Exposure to PFOS and PFOA〉（估計消費者接觸PFOS和PFOA的機會），也是說消費者接觸到PFOA的機會是微乎其微。

但是，由於PFOA是有不利於健康的隱憂，而它也在生產工廠附近造成污染，所以在2013年杜邦公司已經不再使用PFOA來製作鐵氟龍，而在2015年後也已經完全停止其生產。

那既然不能再用PFOA，杜邦公司又該如何繼續製作鐵氟龍呢？答案是用另一種叫做GenX的表面活化劑，來取代PFOA。

PFOA的碳鏈長度是8，而GenX的碳鏈長度則是3，所以GenX被認為是會對環境比較友善（較容易分解）。但是由於環保團體和工廠所在地地方政府的嚴重關切，美國環保署從2018年起就一直在蒐集各方意見（請看〈Draft Toxicity Assessments for GenX Chemicals and PFBS〉）。截至目前，美國環保署還沒有裁定是否應該禁止生產GenX。

不管是PFOA或是GenX，都只是在製作鐵氟龍的過程中使用。但很多個人或團體，包括台灣的消基會，都把鐵氟龍當成是PFOA來看待。這就是為什麼含有鐵氟龍的器具會被說成是有毒、會致癌的原因。

事實上，鐵氟龍廣泛和大量地應用在各個行業，包括航太、電子、醫療、紡織、家電等等。舉凡冰箱、冷氣機、洗衣機、烘乾機、果汁機、咖啡機、電鍋，甚至連直接放進嘴巴的牙線都是含有鐵氟龍。

既然是與我們的日常生活如此密不可分，又已經是用了6、70年，為什麼從來就沒有人因此而生病？所以，就日常用品而言，包括不沾鍋，鐵氟龍的安全性是毋庸置疑的。

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本文經林慶順教授授權轉載，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

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