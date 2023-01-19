2023/01/19,
中國

高失業率與經濟不振，《路透社》：中國Z世代成為所有年齡層中「最悲觀」的一代

高失業率與經濟不振，《路透社》：中國Z世代成為所有年齡層中「最悲觀」的一代
Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

報導提到，對於「穩字當頭」的中國共產黨而言，賦予Z世代更多的政治權力是「難以想像」的。滿足Z世代對於薪資的期望將降低中國出口產品的競爭力、讓住房變得更便宜，可能讓近年來佔中國經濟活動1/4的房地產市場崩潰，「Z世代確實讓習近平進退兩難」。

（中央社）中國解除近3年防疫管制措施，然而對於1995至2010年出生的Z世代而言，抗爭過後並未給生活帶來更好成果。外媒報導，面對高失業率和不振的經濟成長，令他們悲觀且對領導人的信任下降。

去（2022）年11月下旬，中國的年輕人們為了抗議清零政策走上街頭，成為中國國家主席習近平上任10年來，中國最大的一次「群眾憤怒」。雖然抗議加速了COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）的嚴格防疫措施結束，然而對年輕人來說，問題並未解決。

《路透社》引述分析指出，中國的Z世代是中國所有年齡層中「最悲觀的」，他們在實現更好的生活這一課題上，面對更難以克服的困境。

國際管理諮詢公司奧緯諮詢（Oliver Wyman）一份對4000名中國人進行的調查發現，在所有年齡層中，Z世代對中國經濟前景的看法最為悲觀。

進一步分析這項調查，中國Z世代中，約有62%的人擔心工作問題，另有56%擔心生活前景。不論是哪一項，數字都遠遠超過他們的長輩。

相較之下，另一項由美國麥肯錫公司（McKinsey & Company）進行的研究顯示，美國Z世代對於國家的前景較前幾代樂觀。

北京政治評論人士吳強在報導中指出，隨著年輕人前進的道路越來越狹窄和艱難，他們對未來的希望破滅了，「他們不再對中國領導人抱有盲目的信任和奉承」。

報導引述多位中國青年對前景的看法，並形容他們雖然悲觀，但是這樣的情緒是基於「他們親眼所見的事實和現實」，可說是「教養的悲觀主義」。

一名上海26歲的民眾受訪時說：「如果他們（政府）不改變政策，那麼會有更多人抗議，所以他們不得不改變。」

另個19歲的鄧姓大學生坦言，不敢奢望自己能在中國「蓬勃發展」，因為若想留在中國只有兩個選項，一是在上海當個普通上班族，不然就是聽父母的話，回老家考公務員。然而，兩個選項都不要，「我打算移民」。

上述兩位受訪者均同意，中國在不久的將來會有更多的異議空間，但是卻無法改變這裡的制度，因為政府太強大了，「要麼接受，要麼離開中國」。

報導提到，對於「穩字當頭」的中國共產黨而言，賦予Z世代更多的政治權力是「難以想像」的。

報導說，中國政府需要創造高薪工作並確保他們在經濟領域的穩定，就像他們的父執輩一樣，接受以有限的自由以換取繁榮，但在經濟放緩的情況下實現這一目標更加困難。

滿足Z世代對於薪資的期望將降低中國出口產品的競爭力、讓住房變得更便宜，可能讓近年來佔中國經濟活動1/4的房地產市場崩潰，「Z世代確實讓習近平進退兩難」。

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：翁世航
核稿編輯：朱家儀


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。