高失業率與經濟不振，《路透社》：中國Z世代成為所有年齡層中「最悲觀」的一代
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報導提到，對於「穩字當頭」的中國共產黨而言，賦予Z世代更多的政治權力是「難以想像」的。滿足Z世代對於薪資的期望將降低中國出口產品的競爭力、讓住房變得更便宜，可能讓近年來佔中國經濟活動1/4的房地產市場崩潰，「Z世代確實讓習近平進退兩難」。
（中央社）中國解除近3年防疫管制措施，然而對於1995至2010年出生的Z世代而言，抗爭過後並未給生活帶來更好成果。外媒報導，面對高失業率和不振的經濟成長，令他們悲觀且對領導人的信任下降。
去（2022）年11月下旬，中國的年輕人們為了抗議清零政策走上街頭，成為中國國家主席習近平上任10年來，中國最大的一次「群眾憤怒」。雖然抗議加速了COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）的嚴格防疫措施結束，然而對年輕人來說，問題並未解決。
《路透社》引述分析指出，中國的Z世代是中國所有年齡層中「最悲觀的」，他們在實現更好的生活這一課題上，面對更難以克服的困境。
國際管理諮詢公司奧緯諮詢（Oliver Wyman）一份對4000名中國人進行的調查發現，在所有年齡層中，Z世代對中國經濟前景的看法最為悲觀。
進一步分析這項調查，中國Z世代中，約有62%的人擔心工作問題，另有56%擔心生活前景。不論是哪一項，數字都遠遠超過他們的長輩。
相較之下，另一項由美國麥肯錫公司（McKinsey & Company）進行的研究顯示，美國Z世代對於國家的前景較前幾代樂觀。
北京政治評論人士吳強在報導中指出，隨著年輕人前進的道路越來越狹窄和艱難，他們對未來的希望破滅了，「他們不再對中國領導人抱有盲目的信任和奉承」。
報導引述多位中國青年對前景的看法，並形容他們雖然悲觀，但是這樣的情緒是基於「他們親眼所見的事實和現實」，可說是「教養的悲觀主義」。
一名上海26歲的民眾受訪時說：「如果他們（政府）不改變政策，那麼會有更多人抗議，所以他們不得不改變。」
另個19歲的鄧姓大學生坦言，不敢奢望自己能在中國「蓬勃發展」，因為若想留在中國只有兩個選項，一是在上海當個普通上班族，不然就是聽父母的話，回老家考公務員。然而，兩個選項都不要，「我打算移民」。
上述兩位受訪者均同意，中國在不久的將來會有更多的異議空間，但是卻無法改變這裡的制度，因為政府太強大了，「要麼接受，要麼離開中國」。
報導提到，對於「穩字當頭」的中國共產黨而言，賦予Z世代更多的政治權力是「難以想像」的。
報導說，中國政府需要創造高薪工作並確保他們在經濟領域的穩定，就像他們的父執輩一樣，接受以有限的自由以換取繁榮，但在經濟放緩的情況下實現這一目標更加困難。
滿足Z世代對於薪資的期望將降低中國出口產品的競爭力、讓住房變得更便宜，可能讓近年來佔中國經濟活動1/4的房地產市場崩潰，「Z世代確實讓習近平進退兩難」。
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：朱家儀
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我家毛孩有過敏怎麼辦？用這招讓毛孩擺脫過敏！
我們想讓你知道的是
許多毛爸媽可能都有個會過敏的毛孩子，但帶寶貝去做過敏源測試，費用不低且準確性可能也無法百分之百保證。其實你也可以利用法米納的水解蛋白飼料，幫你找出造成過敏的食物來源喔！
貓狗為何會過敏
過敏是生物體對某種物質產生的不正常反應，由身體的免疫系統產生抗體來抵抗外來物，過程中釋放組織胺等物質以導致過敏反應。而過敏的原因有可能是對動物性蛋白或植物性蛋白的食材過敏，也可能是對環境中的粉塵、花粉、塵蟎、菸味、清潔劑過敏。
食物過敏可能會引起皮膚搔癢而導致皮膚紅腫發炎、掉毛甚至造成傷口感染，或是腸胃道不適產生上吐下瀉、軟便等表徵。許多飼主會認為只有罕見的食材才會引起過敏，但實際上，普通且常見的食材會造成過敏的機率遠大於罕見食材，從美國獸醫師協會(AVMA)公布的數據來看，85%犬貓過敏原是動物性蛋白質，剩下的15%過敏原才是其他食材，像是飼料原料常見的牛肉、雞肉、羊肉及魚肉造成犬貓的過敏機率比穀類還大。
毛孩有過敏怎麼辦？吃極低敏飼料就可改善過敏？
為了改善食物引起犬貓的不良反應，市售飼料大致可分為單一動物性蛋白飼料、特殊肉源飼料及水解蛋白飼料。若已知寵物的過敏原為何，可以選擇單一動物性及特殊肉源飼料的配方；若還不確定過敏原為何，則可以選擇水解蛋白飼料進行『食物排除試驗法』，來排除是否為食物過敏或確定過敏原。
水解蛋白飼料的原理是將大分子蛋白經水解處理分解成小分子蛋白，大分子蛋白進入到體內時，容易被免疫系統誤認為是過敏原而攻擊，造成過敏反應。水解過的蛋白因分子較小，較不容易刺激免疫系統，而不會造成動物過敏，屬於完全無過敏原之配方。
如何利用水解蛋白飼料進行『食物排除試驗法』？
因過敏的原因眾多，最常見的就是食物過敏，若要較準確的知道過敏原，則可以使用完全無過敏原配方的水解蛋白飼料進行。原則上在做食物排除試驗時，僅能吃“水解蛋白飼料”及水，且要持續使用至少兩個月，期間必須嚴格控管確認沒有吃到其他食物、零食、罐頭等。如果8週後症狀有改善，用疑似會過敏的肉源做測試，症狀復發了，即代表對此肉源過敏，若想再測試第二、三種肉源，就必須再吃水解蛋白飼料8周後，進行反覆測試；症狀如果沒有復發，就表示可能不是食物引起的症狀，而食物中的營養或魚油含量豐富都可能使皮膚症狀改善。
法米納有什麼不一樣
法米納的極低敏水解蛋白配方，是選用低分子量(85%<3000道爾吞) 的優質水解魚肉蛋白及米澱粉，成分非常單純且魚油含量相當高，可以快速幫助緩解皮膚症狀。對於獸醫師與飼主而言，越快見效就會更願意配合療程或食物排除試驗；對於非食物過敏者而言，因法米納Omega3含量高，此配方亦可以幫助減緩發炎症狀，作為異位性皮膚炎患者的皮膚保健配方！
坊間水解蛋白飼料可能會有適口性較差、有些犬貓會出現滲透性下痢的疑慮，而法米納是使用北海深海的鯡魚肉，因較其他水解蛋白飼料有較高的魚油含量，所以適口性也相對較高。另因法米納水解蛋白配方成份非常好消化且魚油豐富，所以一些腸胃不好、腸胃較敏感、甚至是IBD(發炎性腸道疾病)的病患，也是有機會可以改善。
過敏問題長期困擾毛爸媽及毛孩子們，其實只要選擇極低敏飼料，低分子水蛋白又兼顧營養保健，再透過『食物排除試驗法』有效找出毛孩子過敏源，可省下進行過敏原檢測時的昂貴費用，及早了解毛孩最合適的飲食方式，讓毛孩吃的健康且快樂，也讓毛爸媽對於毛孩們的飲食更放心唷！
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