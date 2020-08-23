卷壽司與豆皮壽司兵法全攻略（上）：卷壽司在東西日本的差異與海苔

東京新橋的壽司名店「第三春美鮨」的老闆長山一夫不但江戶前壽司的技術一流，也極熱衷於對外國人推廣壽司文化。

他和許多目前從很年輕就進壽司屋當學徒的知名的東京壽司師傅不太一樣的是，他一直唸到早稻田大學第一商學部畢業後才在自己本家開的壽司店「春美鮨」開始他的壽司職人生涯。

然後，在昭和44年（西元1969年），第二間店「第二春美鮨」在銀座開店了。又過了四年，昭和48年，「第三春美鮨」在新橋開店。昭和63年（1988年），長山一夫老家的第一間店「春美鮨」畫下了休止符，而他也這樣扛起了這個招牌，直到今天。

長山一夫不但熱衷於對外國人推廣壽司文化，也非常愛聊天，為了教育外國人真正的壽司，他還出了好幾本書。其中一本更是英日對照。而且店裡還針對每一巷壽司食材製作了英日對照文字解說附照片的圖卡，在每一貫壽司出到客人面前之前先拿給客人看，可說是費盡苦心。

一般而言，現在壽司店的走向是讓師傅幫你配他覺得這季節他覺得最食令最值得出的食材，然後客人如果覺得吃不夠再自行追加自己特別想吃的，而通常結尾壽司會是穴子和玉子燒。

但是我非常愛吃鐵火卷，光是海苔混合了鮪魚赤身和醋飯就夠我喝一合日本酒了。一開始吃得時候為了能夠細細品嚐，我都只是淺酌，以免麻痺了味覺。但是當我點鐵火卷時，就代表我想多喝個兩杯了。

這些用海苔包的小東西統稱「壽司卷」（巻き寿司／まきずし），細分的話還有粗卷、中卷、細卷、軍艦卷和手卷。

粗卷就是那種用海苔包入包括玉子燒、乾瓢、香菇、肉鬆、烤穴子魚等豐富食材，然後用海苔卷起來的壽司。然後切成直徑約五公分、厚約2－3公分的車輪狀，因為是卷壽司之中最粗的所以稱為太卷。

不過江戶風的卷壽司沒有粗卷。中卷是將一片海苔的短邊做為左右兩側，是一般家庭長做的卷壽司。細卷則使用切成一半的海苔，是江戶風獨有的卷壽司。

細卷是最基本的海苔卷。看起來又黑又細的外觀使它有了鐵砲卷這個名稱。通常是卷好後切成直徑約三公分食用。和太卷不同的是，細卷裡面通常只會包單一食材。

主要有乾瓢捲（かんぴょう巻）、因為何傳說河童愛吃黃瓜而得名的黃瓜卷（かっぱ巻）、醃菜卷（新香巻／しんこまき） 、納豆巻（なっとうまき）、傳說在賭場（鐵火場）當點心而得名的鐵火卷（てっかまき，也有一說是其火紅的外觀如同槍口）、用鮪魚腹肉與蔥一起剁碎的蔥鮪卷（ねぎとろ巻 ）與包入穴子魚的穴きゅう巻（あなきゅうまき） 。

當我提醒了長山先生後，只見他迅速俐落地拿出海苔，帥氣地問我「赤身、中とろ還是大とろ」？我回答說要赤身之後，他立刻起手切鮪魚，包入醋飯之中然後迅速地用海苔卷起直接遞給我。

那感覺就像是在路邊的小攤販迅速地抓一些現成的食物給餓壞了的人吃的感覺。但是，那不是細卷，也不是手卷。要說我們一般看到的有如漏斗狀的手卷是連鎖壽司店「築地玉壽司」在昭和46年推出的「元祖末廣手巻き」。但是長山先生給我的卻是筆直的一長條，看似細卷但是沒有切，而且鮪魚赤身豪邁地突出於海苔之外，吃之前長山先生還提醒我「鮪魚沾醬油但小心海苔不要沾到醬油。」

旁邊剛進來的那對夫妻的先生看我點了，也立刻和老闆點了一份，然後用手抓著大口咬下。這時我感覺，用海苔這樣包一大卷抓著大咬的壽司還真是男人的壽司啊！

而軍艦卷則是為了海膽而發明的。那是在昭和十年代的銀座「久兵衛」壽司的第一代老闆今田壽治，看到當時客人從釧路帶來的海膽時想到的。在這之前，壽司師傅都把海膽包進海苔卷裡，變得爛爛扁扁的。

今田壽治於是想到，如果把海苔切細，然後沿著壽司飯繞一圈包起來不就好了！而當時來店裡的外國客人看到還打趣地說：「你們店裡竟然有賣穿了裙子的壽司呢！」

軍艦卷的出現大大改變了壽司，也讓許多不容易捏製的食材多了條出路。不過聽說淺草老店「弁天山美家古寿司 （べんてんやまみやこずし）」的第四代店主內田榮一就對軍艦卷大大地不以為然。

他曾經批評說：「要我來說，握壽司就是要這樣俐落地捏，一次把飯捏好再用海苔捲起來，還拿湯匙把食才放進去，不是讓人嫌蠢嗎？」知道他曾經這樣說過之後，我才恍然大悟之前在「弁天山美家古寿司 」吃的時候為什麼完全見不到軍艦卷的蹤跡。

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蔥鮪卷（ねぎとろ巻 ）的出現則是一個偶然。「金太樓鮨」的台東區田原町店店主在把鮪魚頭附近筋較多的部份刮下後，午餐吃蕎麥麵時配的蔥不小心掉在了鮪魚上面。在不得以的情況下，他只好就這樣將鮪魚和蔥放在白飯上灑上醬油吃，結果發現十分地美味。於是報告了老闆間根山貞雄。

間根山吃了之後，發現加了蔥之後可以舒緩鮪魚的油膩，捲成手卷之後更是美味倍增。蔥鮪卷（ねぎとろ巻 ）就這樣誕生了。

有許多人覺得海苔會搶走食材的味道，我倒覺得沒那麼嚴重。尤其是品質好的海苔反而更豐富了整體的味道。也有人覺得鐵火卷是很寒酸的壽司。但我實在無法抗拒它的美味。

另外我吃過最喜歡的黃瓜卷就是銀座「久兵衛」的。一卷裡面的黃瓜全部都切成細絲然後拌入些許白芝麻。切成細絲增加了與醋飯海苔咬進口中後的融合度，拌入芝麻替清淡的小黃瓜添加了植物性油脂的香氣，是非常讓人滿足的結尾壽司。

對了，有一中鐵火卷的顏色是白色的，名稱就叫白色鐵火卷。這種鐵火卷是長崎縣所特有。這是因為當地的鮪魚的需求量較低，因此使用當地人愛吃的像是鰤魚、紅魽、平政等白身魚來取代鮪魚，所以被稱為白色鐵火卷。

卷壽司在東西日本的差異與海苔

以海苔捲製而成的壽司關東與關西的叫法不同，關東稱為「海苔卷壽司」（海苔巻き／のりまき），關西則稱為「卷壽司」（巻き寿司／まきずし）。除此之外，關東與關西的卷壽司的粗細也不同。在關東如果說到「海苔卷壽司」的話，指的通常是「細卷壽司」（細巻き／ほそまき），關西的話，指的則是「粗卷壽司」（太巻き／ふとまき）。

不過其實關西的卷壽司本來就沒有粗細之分，所有以海苔捲起來的壽司都稱為卷壽司。但關東自從細卷壽司問世之後，就將用到一張以上製成的卷壽司稱為粗卷壽司。

我們又可以將關東的卷壽司稱為東京型海苔卷或江戶前海苔卷，關西的稱為關西型海苔卷。而除了上述的差異外，東京型海苔卷與關西型海苔卷的另外一個重大差異，就是海苔是否有烤過。

江戶人為了享受焦香酥脆的海苔，在做海苔卷之前會先把海苔烤過，而關西的海苔卷使用的則是未經火烤的乾海苔。由於烤過的海苔很容易裂開，所以東京型海苔卷在製作起來更為考驗師傅的功力，而關西型海苔卷本來就是為了帶著吃，不會立刻食用的，所以海苔未過火反而更能維持其色澤。

在握壽司興起之前，海苔卷與稻荷壽司曾經盛極一時，幾乎是說到壽司就是海苔卷。而海苔卷所使用的海苔，又以江戶的「淺草海苔」最為上乘。

淺草海苔之名由活躍於明治到昭和初期的日本海藻學家岡村金太郎所命名，顧名思義，以前是在隅田川的淺草一帶採集的，而且是早在德川家康入江護的元龜天正的時期就已經開始採集了。淺草在天和年間（1681～1684）成為被稱為淺草紙的再生紙產地，而淺草海苔就是於享保年間用這種再生紙製法所製成的板海苔。

本文經鞭神老師之食之兵法授權轉載，原文發表於此

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