2022/03/21,
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東帝汶總統大選：諾貝爾和平獎得主奧爾塔領先，得票未過半4月第二輪投票

東帝汶總統大選：諾貝爾和平獎得主奧爾塔領先，得票未過半4月第二輪投票
東帝汶前總統、諾貝爾和平獎得主奧爾塔3月19日到投票所投票，而他也是本屆東帝汶總統大選參選人。Photo Credit：AP / 達志影像

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由於不滿東帝汶現任古特雷斯執政期間造成的政治僵局，諾貝爾和平獎得主及前總統奧爾塔，決定重返政壇參選。根據最新計票結果，儘管奧爾塔大幅領先古特雷斯，但由於得票率未過半，有可能4月19日將進行第二輪投票。

東帝汶在3月19日舉行了總統大選，根據最新計票結果顯示，前總統及諾貝爾和平獎得主奧爾塔暫時以45.7％的得票率，領先尋求連任的現任總統古特雷斯。

路透社》21日報導，根據東帝汶選舉管理技術秘書處的數據顯示，已計算超過64％的選票當中，古特雷斯（Francisco Guterres）的得票率為22.5％，僅次於奧爾塔（Ramos-Horta），不過他對自己能夠成功依然感到樂觀。

東帝汶選舉制度採「絕對多數決」，東帝汶官方將在週一（21日）晚些時候公佈更明確的統計結果，若未有參選人得票率過半，前兩名票數最多的參選人，將在4月19日進行第二輪投票。值得一提的是，此次大選共有16名總統參選人候選人，其中包括4名女性，是東帝汶自建國以來參加競選總統人數最多的一次。

被譽為亞洲最年輕國家的東帝汶，是在2002年獨立，全國擁有130萬人口，其中有近86萬名選民登記參加投票。東帝汶的總統任期為五年，得連任一次，不過東帝汶至今未有曾有總統成功連任。東帝汶總統就職典禮，會在5月20日的「獨立日」舉行。

前總統挑戰現任總統

現年67歲的現任總統弗朗西斯科.古特雷斯，綽號 「Lu-Olo」，是東帝汶獨立革命陣線黨領導人，曾是東帝汶制憲議會議長、國民議會議長，2017年當上第6任總統。而古特雷斯的競爭對手，是現年72歲的諾貝爾和平獎得主奧爾塔，奧爾塔是在2007年至2012年擔任東帝汶第二任總統，當時他是獨立人士，這次則是在東帝汶重建全國大會黨（CNRT）的支持下參選。

路透社》報導，東帝汶自2002年脫離印尼統治獨立後，始終在努力促成經濟發展多元化，避免過度依賴石油和天然氣，以及不穩定的政局。

對於為何重返政壇，奧爾塔表示不滿古特雷斯總統已「違憲」，違反了總統的角色，造成了持續數年的政治僵局。根據東帝汶憲法，總統是虛位元首，但得負責負責任命總理領導政府，並有權否決議案和解散議會。

東帝汶
Photo Credit：Jeffrey Kingston
前東帝汶總統奧爾塔

儘管古特雷斯是在2007年5月當上總統，但同年7月舉行議會選舉結果，卻是朝小野大的局面，因此古特雷斯在隔年1月決定解散議會，同年5月再次舉行議會選舉。不過，議會選舉結果依然是古特雷斯領導的獨立革命陣線黨未過半，重建全國大會黨領導的改革進步聯盟勝選。

勝選的改革進步聯盟宣布提名魯阿克（Taur Matan Ruak ）擔任總理，並組成內閣，由於當時古特雷斯卻拒絕就7名部長宣誓就職，理由是要對他們涉嫌不當行為進行司法調查，此舉引發了數年的政治僵局。奧爾塔批評，當時古特雷斯「超越了他的權力」，拒絕7位部長的宣誓就職，讓他意識到不得不重返政壇。

美聯社》報導，儘管最終魯阿克還是在2018年6月宣誓就職總理，但和古特雷斯陣營的關係依然緊張。由於古特雷斯多次否決魯瓦克內閣的預算後，導致魯瓦克在2020年2月宣布辭職，不過最終魯阿克同意留任直到新政府成立為止，並以2.5億美元（約新台幣70.9億元）的資金來監督與COVID-19大流行的防疫鬥爭。由於預算案無法通過，魯阿克為持續讓政府體系運作，只能依靠主權基金儲蓄（主要是石油基金）每月注入資金運作。

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責任編輯：杜晉軒
核稿編輯：楊士範


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