共享電動滑板車亂象頻傳爭議多，巴黎市府將發起市民投票決定存廢

（中央社）共享電動滑板車雖方便，但與人爭道、不守規則與隨處丟放等亂象，讓巴黎市府忍無可忍。面對輿論與執政團隊兩極意見，市長伊達戈（Anne Hidalgo）宣布，將發起市民投票決定共享滑板車市場的存廢命運。

經過幾個月的猶豫後，巴黎市長伊達戈14日在《巴黎人報》（Le Parisine）獨家專訪中宣布，將把隨租隨還電動滑板車的命運交託在巴黎人手中。

一場別開生面的投票即將於4月2日登場，問題很簡單：巴黎是否應該要繼續流動式（free-floating）電動滑板車的共享服務。

這次投票將不只是網路意見調查，依照目前規劃，市政府將邀請巴黎市民至各地投票所投下神聖一票，以決定電動滑板車共享服務在巴黎的存廢，登記在冊的選民皆有資格投票。

自2020年10月巴黎開放電動滑板車共享服務後，便在輿論與政治階層中引起兩極反應，其中為人詬病的，就是造成各種意外事故，據法媒報導，自2019年起，滑板車事故數量增加了189％；不少人認為它「太危險」且「規範不足」。

巴黎市民尚－皮耶（Jean-Pierre）毫不遲疑地向《巴黎人報》表達自己堅決反對的態度，說滑板使用者常不遵守用路法規，與行人爭道。

50歲的家庭主婦瓦萊麗（Valérie）表示很高興能投票決定居住城市的事務，但也很猶豫，還沒決定要投是或否，「滑板車亂騎很危險，但同時也覺得它既方便又安靜。」

原是鐵馬族的大學教務人員茱莉（Julie）則告訴記者，自從試騎朋友的滑板車後就再也回不去了，「真的很方便，到哪都可以帶著走。」她對議題情感複雜，感嘆確實有些人不遵守規則，但她也認為投票無法解決問題，「應要進一步規劃如何保護公共空間。」

服務生朱利安（Julien）是支持者，經常下班已沒地鐵，過去一年多使用共享滑板車省下不少叫車的錢，如今剛購入滑板車的他認為終止服務會是個錯誤。

此外，在環保人士看來，滑板車共享對地球的助益其實沒有想像中大。就貝拉德觀察，「轉而使用這些滑板車的不是汽車駕駛，而是行人。」

去（2022）年9月起，巴黎電動滑板車政策辯論已白熱化，當時市政府放話，考慮終止這項服務。9月29日，首席副市長葛瑞格華（Emmanuel Gregoire）和負責交通的副市長貝拉德（David Belliard）召見3間主要營運商Dott、 Lime和TIER，並要求他們提交關於安全，及尊重公共空間與環境的報告。

新聞指出，全巴黎有約1萬5000台隨租隨停的共享電動滑板車。2022年，其使用頻率為每個月40萬人次；旅程趟次在10月時也達到170萬次，年成長71％。

但即使在市府團隊內部，對共享滑板車也是意見分歧，另一位巴黎副市長就跟巴黎人報強調：「現在公共運輸問題叢生，無論是地鐵或公車都一樣，可能不是剝奪巴黎人另一個移動選項的好時機。」

3家營運商為了說服巴黎市政府，於去年11月推出11項新規定強化安全規範，包括身份證明審查，以禁止未成年人使用、增加「巡邏員」處理隨意停放或廢棄的滑板車、增設車牌號以指認違規者等。

營運商也在去年底公布一份委請民調公司易普索（Ipsos）執行的調查，顯示70％的巴黎人對維持共享滑板車服務抱持贊成態度。

然而，為何巴黎市政府不直接終止服務？法媒指出，幕僚們很可能是不希望市長伊達戈為這個有可能帶來負面評價的決定背書。

一位副市長的顧問對此頗有微詞，坦言市長想要透過直接民主程序決定共享電動滑板車的存廢，但（市長）「應該針對巴黎都市化未來發展，這種比滑板車更加重要的議題」訴求於民意。

伊達戈在專訪中表示，「我的想法就是喊停，但我會尊重巴黎人的投票結果，即使它跟我的期望相反。」

但巴黎市政府已表示，至少在今年6月前不會終止共享電動滑板車市場，並將等待投票結果出爐後再進行下一步規畫。

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：羅元祺