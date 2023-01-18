共享電動滑板車亂象頻傳爭議多，巴黎市府將發起市民投票決定存廢
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新聞指出，全巴黎有約1萬5000台隨租隨停的共享電動滑板車。2022年，其使用頻率為每個月40萬人次；旅程趟次在10月時也達到170萬次，年成長71％。在環保人士看來，滑板車共享對地球的助益其實沒有想像中大。就貝拉德觀察，「轉而使用這些滑板車的不是汽車駕駛，而是行人。」
（中央社）共享電動滑板車雖方便，但與人爭道、不守規則與隨處丟放等亂象，讓巴黎市府忍無可忍。面對輿論與執政團隊兩極意見，市長伊達戈（Anne Hidalgo）宣布，將發起市民投票決定共享滑板車市場的存廢命運。
經過幾個月的猶豫後，巴黎市長伊達戈14日在《巴黎人報》（Le Parisine）獨家專訪中宣布，將把隨租隨還電動滑板車的命運交託在巴黎人手中。
一場別開生面的投票即將於4月2日登場，問題很簡單：巴黎是否應該要繼續流動式（free-floating）電動滑板車的共享服務。
這次投票將不只是網路意見調查，依照目前規劃，市政府將邀請巴黎市民至各地投票所投下神聖一票，以決定電動滑板車共享服務在巴黎的存廢，登記在冊的選民皆有資格投票。
自2020年10月巴黎開放電動滑板車共享服務後，便在輿論與政治階層中引起兩極反應，其中為人詬病的，就是造成各種意外事故，據法媒報導，自2019年起，滑板車事故數量增加了189％；不少人認為它「太危險」且「規範不足」。
巴黎市民尚－皮耶（Jean-Pierre）毫不遲疑地向《巴黎人報》表達自己堅決反對的態度，說滑板使用者常不遵守用路法規，與行人爭道。
50歲的家庭主婦瓦萊麗（Valérie）表示很高興能投票決定居住城市的事務，但也很猶豫，還沒決定要投是或否，「滑板車亂騎很危險，但同時也覺得它既方便又安靜。」
原是鐵馬族的大學教務人員茱莉（Julie）則告訴記者，自從試騎朋友的滑板車後就再也回不去了，「真的很方便，到哪都可以帶著走。」她對議題情感複雜，感嘆確實有些人不遵守規則，但她也認為投票無法解決問題，「應要進一步規劃如何保護公共空間。」
服務生朱利安（Julien）是支持者，經常下班已沒地鐵，過去一年多使用共享滑板車省下不少叫車的錢，如今剛購入滑板車的他認為終止服務會是個錯誤。
此外，在環保人士看來，滑板車共享對地球的助益其實沒有想像中大。就貝拉德觀察，「轉而使用這些滑板車的不是汽車駕駛，而是行人。」
去（2022）年9月起，巴黎電動滑板車政策辯論已白熱化，當時市政府放話，考慮終止這項服務。9月29日，首席副市長葛瑞格華（Emmanuel Gregoire）和負責交通的副市長貝拉德（David Belliard）召見3間主要營運商Dott、 Lime和TIER，並要求他們提交關於安全，及尊重公共空間與環境的報告。
新聞指出，全巴黎有約1萬5000台隨租隨停的共享電動滑板車。2022年，其使用頻率為每個月40萬人次；旅程趟次在10月時也達到170萬次，年成長71％。
但即使在市府團隊內部，對共享滑板車也是意見分歧，另一位巴黎副市長就跟巴黎人報強調：「現在公共運輸問題叢生，無論是地鐵或公車都一樣，可能不是剝奪巴黎人另一個移動選項的好時機。」
3家營運商為了說服巴黎市政府，於去年11月推出11項新規定強化安全規範，包括身份證明審查，以禁止未成年人使用、增加「巡邏員」處理隨意停放或廢棄的滑板車、增設車牌號以指認違規者等。
營運商也在去年底公布一份委請民調公司易普索（Ipsos）執行的調查，顯示70％的巴黎人對維持共享滑板車服務抱持贊成態度。
然而，為何巴黎市政府不直接終止服務？法媒指出，幕僚們很可能是不希望市長伊達戈為這個有可能帶來負面評價的決定背書。
一位副市長的顧問對此頗有微詞，坦言市長想要透過直接民主程序決定共享電動滑板車的存廢，但（市長）「應該針對巴黎都市化未來發展，這種比滑板車更加重要的議題」訴求於民意。
伊達戈在專訪中表示，「我的想法就是喊停，但我會尊重巴黎人的投票結果，即使它跟我的期望相反。」
但巴黎市政府已表示，至少在今年6月前不會終止共享電動滑板車市場，並將等待投票結果出爐後再進行下一步規畫。
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：羅元祺
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感受空間的魔幻，讓自己好好被感動一番——當我們走入齊柏林空間
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齊柏林空間最新特展《覓城》，以「候鳥視角」探訪城市的肌理，訴說一座座城市的美麗與哀愁。齊柏林空間自2019年4月啟用，至今已經舉辦了《見山》、《逐岸》、《映河》三檔展覽，累積近6萬人次參觀。
「城市，總是無怨無悔，接納來自四方的人，概括承受各種夢想。人與城，由無數自我構成；人與城，心跳同步，緊緊連動。」
吳念真在展覽預告片中，以溫暖樸實的配音，邀請大眾走進齊柏林空間特展《覓城》（The City, The Flâneur ），透過齊柏林導演的攝影作品，以「候鳥視角」飛越山巒，探索一座座城市的肌理，亦從嶄新的俯瞰視野，發現家鄉城鎮潛藏的心跳脈動。
城市，是人們共同生活的地方，包容形形色色的日常風貌。在本次齊柏林空間《覓城》特展中，觀者不僅能欣賞齊柏林導演為世人留下的作品，更可看見作家鄧九雲、設計師張溥輝、攝影師陳敏佳、社會學家李明璁等協同創作者，透過自身的觀察與詮釋，與齊導的攝影作品展開對話，並再次交織出不同風貌的故事。
在齊柏林空間展場中，閱讀齊導與協同創作者拍攝的一幀幀影像、深深刻下的一字一句，拼湊美麗島嶼的城市輪廓，一種美的感受在這個空間升起，讓觀者不禁感嘆與敬佩。當人們習於低頭、幾乎時時刻刻浸淫於數位虛擬世界，卻仍有一群人願意撐起一座齊柏林空間，以實體展覽的渲染力帶給觀者感動，背負重現齊導的攝影之夢、訴說山河海城市的故事、喚起人們對土地的重視等使命⋯⋯究竟是什麼帶給他們動力，讓這群人願意在淡水老街的古蹟洋房中亮起齊柏林空間的燈，持續為世人帶來感動的光火？
「當人們在一張照片前駐足許久」——透過空間策展，將意念傳達給觀者
「我發現，每一個人都會在一張照片前駐足許久。」
故事始於 2017 年，一場空難讓齊柏林導演離開了我們。當時齊導的親朋好友決定舉辦攝影特展，讓感念齊導的民眾能前往追思，短短三週便累積了將近十萬人參觀。看見·齊柏林基金會的執行長萬冠麗回憶道，在齊柏林追思特展上，許多來觀展的民眾都會在影像作品前駐足許久，「觀眾看著齊柏林作品的眼神，到現在我都還記得。人們在齊柏林的每一幅作品中看見熟悉的、或不熟悉的台灣，以及尋找自己的家。」
萬冠麗接著說起看見·齊柏林基金會的開端。「許多觀眾以為齊柏林就是電影《看見台灣》的導演，事實上齊柏林在空中拍攝25年，他是一個堅定且堅持的空拍攝影師，累積了大量尚未面世的攝影作品。所以他離開的時候，我們深深覺得應該要讓他的作品被更多人看見，更重要的是看見齊柏林鮮為人知的那面——他的努力、他的熱情、他對工作的執著。」
齊柏林「為土地請命、為環境發聲」的遺志，以及25年對空拍堅持不輟的熱情，促成後人成立「看見·齊柏林基金會」，更感動了8,052位共建人慷慨支持，遂有了齊柏林空間作為基金會夥伴的基地。自2018年成立開始，基金會便持續整理齊柏林遺留的數十萬張空拍影像紀錄、進行數位典藏的任務；此外，也有系統地策劃不同主題的實體展覽，讓齊柏林的影像能量得以更深刻的傳達給世人。
「候鳥的人返航必經之地」——齊柏林空間選址淡水
許多人好奇的是，為什麼齊柏林空間選擇落腳淡水？萬冠麗表示，當時為尋找一處空間足夠、方便抵達、可承租的地點，一路找到了位於淡水老街的現址。巧合的是，看見·齊柏林基金會董事長歐晉德透露，淡水一帶的古色古香，正是齊柏林最喜歡的地方風光。
「齊柏林曾經和我說過，當他從海平面要飛回台北，映入眼簾的就是淡水小鎮。淡水，就是齊柏林每次返航進入台北市的轉折點。」
「這或許就是冥冥之中，齊柏林要帶我們來的地方。」歐晉德曾如此對萬冠麗說。
齊柏林空間最終於淡水老街落地，行人散步至此，首先可見一道白色的「燈・山」牆。遠觀可見仿若雪山的層巒疊嶂，近看則可發現牆上鑄刻著齊柏林空間共建計畫的8,052名贊助者姓名。這道共建牆的一磚一瓦，象徵民眾齊心守護環境的力量，亦是齊柏林空間要訴說的目標。
在齊柏林空間裡，還有一群深受齊導感動、願意付出行動的人，那就是展館服務志工。對他們而言，齊柏林空間是傳播環境教育意義的場域，也是讓志工能身體力行、貢獻影響力的所在。
例如導覽志工周明德、陳錦雪分享，儘管淡水對於台北市地區民眾或其他縣市遊客來說地處偏遠，但人們因為感念齊柏林導演的精神、又或是喜愛齊導的空拍作品，總是不辭辛勞，願意舟車勞頓來到淡水，在齊柏林空間慢慢地走、靜靜地看、細細地體會。而實體展場的魔幻能量，在細膩的攝影作品包圍、志工娓娓道來的故事之下，於焉展開，觀者唯有親身走入才能明白。
「我們班叫做齊柏林」——讓環境教育的種子飛入心中吧
齊柏林空間自 2019 年4月啟用，至今已經舉辦了四檔展覽，分別為《見山》、《逐岸》、《映河》、《覓城》，策展脈絡依循齊柏林生前提過的「山－海－河－城市－人」的方向，將齊柏林留給世人的大量空拍影像，於不同主題的策展計畫中正式公開，讓民眾從多種視角再次看見美麗台灣。
為了好好運用影像訴說土地的故事，齊柏林空間的每次策展，可不只是將影像陳列，事前必須有數位典藏的龐大工程支持，接著挑選作品，讓每一幀影像都能更有系統性、有故事性地被看見，向觀者傳達隱藏的意念。用心的策展民眾有目共睹，其中，2021年度特展《映河》更獲得德國紅點、日本Good Design、台灣金點等國內外設計大獎肯定。
除了獲得獎項青睞，齊柏林空間的環境永續精神，也吸引企業共同倡議。2020年底，看見·齊柏林基金會與全家便利商店合作，以公益零錢捐的方式，啟動「齊柏林空間・環境教育基地營」計畫，預計五年內邀請一萬名學生入館參觀學習，讓環境教育往下扎根。
在眾多走進齊柏林空間的學校團體中，特別讓萬冠麗印象深刻的是來自新竹市的竹光國中。由於竹光國中的學生可以為自己的班級取一個名字，因此有某一班級的學生便決定取名為「齊柏林班」。那天，「齊柏林班」來到齊柏林空間參訪，導師對於學生們的專注不禁感到驚喜——
「外頭熙熙攘攘的淡水老街這麼的吸引人，我以為孩子們會坐不住。但是我看到他們專注於欣賞作品、享受影像美景的神情，以及不捨環境被破壞的感嘆⋯⋯那種質樸而真實的反應，令我驚訝而感動，也更加覺得環境教育是不能等的。我很慶幸自己帶他們進入齊柏林空間，在心裡種下一顆種子。」
「讓空間去感動你」——從看見到行動，喚起人人心中的齊柏林精神
儘管齊柏林空間啟用不到一年，就遇上了2020年疫情大爆發，但疫情不只帶來危機，也帶來改變的可能性。萬冠麗分享，當時有YouTuber做了一集淡水旅遊節目，將齊柏林空間列入約會行程，沒想到因此吸引了許多年輕人來參觀，讓原先多以青壯年齡層民眾為主的齊柏林空間，擁有更多年輕族群的投入。而這也讓萬冠麗第一次強烈感受到，數位傳播與實體空間的合作效應。只不過，數位傳播的力量雖然不容小覷，但實體展覽空間仍有它存在的必要性。
「走一趟展覽空間，是會對你有所影響的。實體展場的溫度、影像策展的震撼，它會影響你的視覺，影響你的思維，影響你的心。必須透過這種方式，人們才會放在心裡面，才能真的開始感同身受去做一件事情。」
萬冠麗認為，打造一個空間讓人們進入、感受、體驗，才能創造數位載體所沒有的感動，進而促成實踐的可能。「所以，其實齊柏林空間成立的最大目的，是讓人們可以來這裡，能夠看見、認識、瞭解，最後才能夠有所行動。」
25年的空拍生涯，齊柏林導演為世人留下了10萬張底片、50萬張數位照片及1,000小時影片等大量影像素材。而看見·齊柏林基金一方面進行工程浩大的「數位典藏」，一方面經營齊柏林空間做實體展覽、環境教育，為的就是延續齊導遺志，讓影像持續發揮力量，貫徹「永續、札根、傳承、志業」的使命。
萬冠麗形容，數位典藏就像是「下水道工程」，是人們看不見，卻極度重要、不可或缺的基礎建設；而齊柏林空間的存在，就是讓數位典藏的影像得以「被看見」，讓整理後的作品匯聚成河，讓感動流進人們心中，進而啟發人們為環境努力。
行過山、踏過海、飄過河，接著我們走進城市，走進《覓城》展覽中，跟隨齊柏林導演如候鳥一般的眼光，在原先所習慣的一切之上翱翔，發掘過去不曾見過的城市樣貌。
展覽時間｜2022.12.28-2023.秋
展覽地點｜齊柏林空間（新北市淡水區中正路316-1號，得忌利士洋行後棟）