2022/03/17,
印太

為振興觀光業，柬埔寨宣布取消入境篩檢和PCR陰性證明規定

為振興觀光業，柬埔寨宣布取消入境篩檢和PCR陰性證明規定
Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

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儘管柬埔寨取消了要求入境旅客提供COVID-19檢測陰性證明的規定，但旅客仍需完成接種疫苗，若無法出示疫苗接種證明的旅客，需在入境後在指定地點隔離 14 天。

柬埔寨政府週四（3月17日）宣布，即日起取消對海外旅客進行COVID-19入境篩檢，以及提供72小時前PCR陰性證明的要求，總理洪森稱這放寬措施將刺激更多投資和旅遊業，而這政策也被視為領先大多數鄰國。

路透社》報導，官方數據顯示，柬埔寨是東南亞區域COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫苗接種率最高的地區之一，該國1600萬人口中已有92.31%完成接種疫苗。洪森在演講中說：「現在是開放經濟的階段，得學會如何與COVID-19共存」

儘管取消了要求入境旅客提供COVID-19檢測陰性證明的規定，但旅客仍需完成接種疫苗，若無法出示疫苗接種證明的旅客，需在入境後在指定地點隔離14天。同時，柬埔寨當局依然鼓勵入境後自行檢測。

《高棉時報》報導，儘管取消了入境篩檢及提供PCR陰性證明的要求，但若是在柬埔寨駐外大使館獲得簽證的旅客，仍必須出示保險單，而保險單也依然是辦理登機手續櫃檯的強制性要求。同時，官方也宣布所有入境柬埔寨的旅客的落地簽證也將恢復，無論透過航空、陸地或是海上入境該國。

《路透社》報導，柬埔寨官方16日新增了140起確診病例，死亡病例累計達3049人。

根據世界銀行報告，與去年同期相比，柬埔寨國際入境人數在2021年前7個月跌90.6%，僅有11萬3000人次，其中柬埔寨著名觀光景點吳哥窟的營收在同期暴跌98.7%，僅餘23萬6000美元（約新台幣673萬）。

世界銀行指出，在COVID-19大流行之前，觀光業為柬埔寨製造了200萬份工作，佔國內生產總值（GDP）的四分之一。

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責任編輯：杜晉軒
核稿編輯：楊士範


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