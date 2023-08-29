2023/08/29,
司法

im.B平台詐騙吸金90億，檢方起訴主嫌求處重刑，代言人盛竹如不起訴

im.B平台詐騙吸金90億，檢方起訴主嫌求處重刑，代言人盛竹如不起訴
imb借貸平台詐騙主嫌曾國緯。Photo credit:中央社

我們想讓你知道的是

檢方表示，主嫌曾耀鋒為通緝犯、吸金案首謀，其餘主要共犯在偵查期間，不僅包庇主嫌，甚至試圖迴避犯罪事實，購買大量高價品等來隱匿犯罪所得，因此請求法院從重量刑。

「不動產借貸媒合平台im.B」涉以「假債權、真吸金」手法詐騙，台北地檢署今（29）日偵結起訴主嫌曾國緯（本名曾耀鋒）等31人，並求處重刑。替im.B平台代言廣告的盛竹如獲不起訴；曾參與投資的曹姓調查官被指控瀆職，但因證據不足，予以簽結。不過，檢方認為曹姓調查官勸家人投資、收佣金，已違反《公務員服務法》等規定，行政懲處部分將交由相關單位處理。

im.B平台吸金總額高達90億，提告投資人多達537人

im.B屬於P2P平台（去除銀行中介，直接媒合借貸雙方），由台灣金隆科技股份有限公司成立，官網標榜合法，媒合雙方後再將債權轉讓給投資者，主打9至13%不等的高利息。台北地檢署新聞稿指出，曾耀鋒透過幾種方式，製造債權認購活絡的假象，包括創設假投資人、重複上架已結案之不動產債權（即借款人已清償款項，已無債權存在）、以不實票貼等假債權供投資人認購等。平台卻從2021年初開始違約拒還本金，並於今年4月20日停止利息支付。

根據檢方調查，自2016年6月29日起至2023年5月2日止，im.B平台吸金總額高達90億916萬8900元，537名提告的投資人總計投入17億4090萬5142元。

為避免財產遭扣押，曾耀鋒和女友張淑芬委請行政院前政務顧問陳振坤，協助隱匿犯罪所得。兩人將桃園市桃園區慈祥街的房地所有權假意轉移登記給他人，754瓶名酒與高價藝術品、名牌包則藏放至陳振坤開設於宜蘭市的旅館及房屋內。

檢方依據涉犯詐欺、《槍砲彈藥刀械管制條例》、《銀行法》、《洗錢防制條例》、《組織犯罪條例》等罪嫌，起訴曾耀峯等30人和台灣金隆科技股份有限公司。

檢方表示，主嫌曾耀鋒曾為通緝犯，又是本次吸金案首謀，危害國家金融秩序甚鉅；主要共犯包括幾名重要幹部和女友張淑芬，在偵查期間不僅包庇主嫌，試圖迴避犯罪事實，隱匿犯罪所得，皆請求法院從重量刑。其餘行政人員因僅聽從曾耀峰等人指示，上架不實債權，且於偵查過程中坦認部分事實，故請求從輕量刑。

根據檢方統計，已查扣不法的所得包括現金406萬6800元、銀行存款33萬3561元、股票價值為328萬2531元（以7月27日股價為基準）。曾耀鋒持有的紅酒、烈酒、藝術品，以及張淑芬的名牌包、皮帶、皮夾等，經法務部行政執行署台北、士林分署7次拍賣，總金額高達1916萬4700元。曾耀鋒名下土地62筆及坐落其上建物16筆，總計公告現值約為5億6428萬2655元。

知名主持人盛竹如曾代言平台，檢方不起訴

知名主持人盛竹如也曾被指控協助推廣im.B平台，但北檢認為，一般投資人都難以輕易察覺im.B平台的違法之處，盛竹如未參與投資，也沒擔任公司經營者或重要幹部，只有依大字報朗讀內容、拍影片。雖然無法確定盛竹如與主嫌等人之間有無犯意聯絡或行為分擔，也難以認定他為共犯，因此不起訴。

im.B借貸媒合平台詐騙盛竹如
Photo Credit:取自im.B臉書粉絲專頁（現已移除關閉）

調查員鼓吹家人投資並抽佣，面臨行政懲處

調查局一名曹姓調查官遭告發參與im.B平台投資，還要求以優先領回本金和收取利息，來換取調查局不立案偵辦，涉嫌瀆職。北檢調查確認，曹姓調查官確實拿自己的錢投資im.B平台，金額約1200多萬元，但並無施壓平台人員，且收受最後一筆8萬餘元利息時，還不知道im.B平台發生問題，難認定有不法犯行。

不過北檢發現，曹姓調查官除自行投資外，曾向父親、妻子推廣投資im.B平台不動產債權，從中分得1%佣金，約2萬餘元。身為公務員卻兼職收佣金，已違反《公務員服務法》、《公務員廉政倫理規範》等法規，行政懲處宜由權責機關處理。

先前外界曾檢舉政治人物也涉及此案、曾耀鋒請托行政院副院長鄭文燦提拔警界友人，檢方均以另案調查中。

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核稿編輯：邱宜君


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