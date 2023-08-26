星展併花旗客服量能不足狀況多、員工嚴重加班，全金聯將提檢舉要求勞檢

（中央社）星展銀8月上旬整併花旗消金業務，今（26）日成立的星展工會指出，合併至今分行系統改善有限，發生客戶資訊誤植等情形，盼公司儘速處理；同時，全金聯表示，將檢舉星展銀嚴重違法使員工超時工作，要求主管機關即刻啟動勞檢。

星展（台灣）銀行日前正式整併花旗消金業務後，成為台灣最大外商銀行。為確保合併後員工、客戶權益，星展銀行員工在全國金融業工會聯合總會協助下，今天正式成立星展銀行企業工會。

針對近期合併後亂象頻傳，星展工會新任理事長廖重一透過新聞稿說明，合併初期有紛擾可以理解，但至今已過2週，分行系統改善有限、客戶資訊誤植甚多、員工反映問題得不到解決，使第一線主管與員工承受來自客戶的極大壓力，令人心疼。

廖重一表示，星展銀行應儘速優化系統、加強員工教育訓練、補足人力缺口、核實客戶正確資訊等，避免業務人員銷售時，因客戶資訊錯置而產生法規上的風險；另外，聽聞許多員工皆有超時加班至深夜的情況，呼籲公司應立即停止違法超時加班，遵守相關勞動法規，也期盼主管機關重視。

全金聯：第一週至少15家分行違反工時規定

全金聯理事長鍾馥吉則指出，星展銀行輕忽銀行合併的複雜度，急於整併而疏忽事前模擬演練的品質，給予客戶非常不專業的第一印象，但最辛苦的是一線基層員工，在併購後的第一週工作日，全台各地有多家分行員工的工作時間破表。

鍾馥吉表示，根據前幾天接獲星展銀行違法的申訴資料，顯示在合併後第一週至少有15家分行嚴重違反《勞動基準法》的工時相關規定。

鍾馥吉指出，違法態樣包括超時工作12小時以上、甚至直至隔天零時後才關門，以及連續數天晚上11時後才關門。

全金聯質疑星展銀行沒有依法給付加班費給員工，因此將協助銀行員工向各縣市勞工行政主管機關，具名檢舉星展銀行上述違法問題，要求主管機關即刻進行勞動檢查。

同時，全金聯指控星展銀行有壓榨剝削勞工之嫌，將另向勞動部及金融監督管理委員會陳情，要求主動查明星展銀行無視台灣法令、違法亂紀的問題。

新董事長致歉：準備不夠周延

廖重一表示，星展集團深耕台灣的決定值得肯定，原花旗員工留任比例達8成，加上星展銀行員工總數近5000人，顯示合併案中多數員工認同星展文化，願意與星展發展共好，可惜星展近期的表現令全體員工相當失望，公司應為合併案準備不夠周延，誠懇地向客戶、員工致歉。

廖重一指出，員工是公司最重要資產，工會未來將扮演勞資溝通橋梁，維護客戶、員工、公司的權益；相信身為最大外商銀行的星展，會有足夠雅量接受工會意見、攜手共好，成為金融業表率。

廖重一同步宣布星展工會5大訴求，首先，確保合併後員工權益不變；第二，簽訂團體協約；第三，監督公司遵守勞動法令、改善勞動條件；第四，爭取加入懲戒委員會且享有投票權；第五，確保星展落實安置計劃補充協議。

金管會：客服能量未及時到位

星展（台灣）銀行8月上旬整併花旗消金業務，遭客戶抱怨合併過程亂象頻傳，金管會向星展了解詳情，主因合併首日湧入近9萬通客服電話，星展客服量能未及時到位，導致客戶體驗不順暢。

星展（台灣）近日整併花旗消金業務後，躍升全台最大外商銀行，但自8月12日整併起，客戶頻頻反映個資有誤、發現銀行帳戶無法登入或App難以使用、客戶親自到分行但還無法變更提款密碼、無法領到提款卡和存摺等亂象。

金管會銀行局副局長童政彰22日在例行記者會表示，根據金管會了解，星展合併花旗消金過程服務不順暢，主因還是客服量能沒有及時到位所致，相關系統及作業均正常運作。

童政彰說明，在系統轉換當日，星展客服電話瞬間湧入太大進線量，因客戶從花旗移轉至星展，對星展服務使用流程及介面不熟悉，第一時間通常會致電詢問，根據星展（台灣）統計，光合併首日即湧入將近9萬通電話。

童政彰坦言，星展（台灣）原先有進行沙盤推演，先行預估合併所需的客服人員量能，但合併當日實際進線的電話量還是遠遠超過預期數，導致客戶第一時間無法獲得所需諮詢服務，這是之所以會有客戶反映服務不順暢的主要原因。

根據金管會了解，在星展合併花旗消金前，星展及花旗銀行均有針對系統整併進行縝密演練，並規劃客服人員調度，但因花旗信用卡客戶量為星展原先的5倍之多，合併首日客戶瞬間湧入查詢，導致客服調度較慢，目前客戶問題已陸續排除，星展服務量能到位、運作順暢。

童政彰表示，合併案是非常重大的工程，不管是系統、作業或客服銜接等面向都必須考量，星展在合併前有進行沙盤推演，但資源預估沒有精準到位，星展注意到客戶反映後，有調度資源補強服務，未來金管會會持續督促並關注星展銀行在接軌過程的客戶服務是否到位。

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責任編輯：李秉芳

核稿編輯：楊士範