星展併花旗客服量能不足狀況多、員工嚴重加班，全金聯將提檢舉要求勞檢
我們想讓你知道的是
全金聯理事長鍾馥吉指出，星展銀行輕忽銀行合併的複雜度且缺乏演練，根據前幾天接獲申訴資料，至少15家分行出現違法狀況，包括超時工作12小時以上、甚至直至隔天零時後才關門，以及連續數天晚上11時後才關門。
（中央社）星展銀8月上旬整併花旗消金業務，今（26）日成立的星展工會指出，合併至今分行系統改善有限，發生客戶資訊誤植等情形，盼公司儘速處理；同時，全金聯表示，將檢舉星展銀嚴重違法使員工超時工作，要求主管機關即刻啟動勞檢。
星展（台灣）銀行日前正式整併花旗消金業務後，成為台灣最大外商銀行。為確保合併後員工、客戶權益，星展銀行員工在全國金融業工會聯合總會協助下，今天正式成立星展銀行企業工會。
針對近期合併後亂象頻傳，星展工會新任理事長廖重一透過新聞稿說明，合併初期有紛擾可以理解，但至今已過2週，分行系統改善有限、客戶資訊誤植甚多、員工反映問題得不到解決，使第一線主管與員工承受來自客戶的極大壓力，令人心疼。
廖重一表示，星展銀行應儘速優化系統、加強員工教育訓練、補足人力缺口、核實客戶正確資訊等，避免業務人員銷售時，因客戶資訊錯置而產生法規上的風險；另外，聽聞許多員工皆有超時加班至深夜的情況，呼籲公司應立即停止違法超時加班，遵守相關勞動法規，也期盼主管機關重視。
全金聯：第一週至少15家分行違反工時規定
全金聯理事長鍾馥吉則指出，星展銀行輕忽銀行合併的複雜度，急於整併而疏忽事前模擬演練的品質，給予客戶非常不專業的第一印象，但最辛苦的是一線基層員工，在併購後的第一週工作日，全台各地有多家分行員工的工作時間破表。
鍾馥吉表示，根據前幾天接獲星展銀行違法的申訴資料，顯示在合併後第一週至少有15家分行嚴重違反《勞動基準法》的工時相關規定。
鍾馥吉指出，違法態樣包括超時工作12小時以上、甚至直至隔天零時後才關門，以及連續數天晚上11時後才關門。
全金聯質疑星展銀行沒有依法給付加班費給員工，因此將協助銀行員工向各縣市勞工行政主管機關，具名檢舉星展銀行上述違法問題，要求主管機關即刻進行勞動檢查。
同時，全金聯指控星展銀行有壓榨剝削勞工之嫌，將另向勞動部及金融監督管理委員會陳情，要求主動查明星展銀行無視台灣法令、違法亂紀的問題。
新董事長致歉：準備不夠周延
廖重一表示，星展集團深耕台灣的決定值得肯定，原花旗員工留任比例達8成，加上星展銀行員工總數近5000人，顯示合併案中多數員工認同星展文化，願意與星展發展共好，可惜星展近期的表現令全體員工相當失望，公司應為合併案準備不夠周延，誠懇地向客戶、員工致歉。
廖重一指出，員工是公司最重要資產，工會未來將扮演勞資溝通橋梁，維護客戶、員工、公司的權益；相信身為最大外商銀行的星展，會有足夠雅量接受工會意見、攜手共好，成為金融業表率。
廖重一同步宣布星展工會5大訴求，首先，確保合併後員工權益不變；第二，簽訂團體協約；第三，監督公司遵守勞動法令、改善勞動條件；第四，爭取加入懲戒委員會且享有投票權；第五，確保星展落實安置計劃補充協議。
金管會：客服能量未及時到位
星展（台灣）銀行8月上旬整併花旗消金業務，遭客戶抱怨合併過程亂象頻傳，金管會向星展了解詳情，主因合併首日湧入近9萬通客服電話，星展客服量能未及時到位，導致客戶體驗不順暢。
星展（台灣）近日整併花旗消金業務後，躍升全台最大外商銀行，但自8月12日整併起，客戶頻頻反映個資有誤、發現銀行帳戶無法登入或App難以使用、客戶親自到分行但還無法變更提款密碼、無法領到提款卡和存摺等亂象。
金管會銀行局副局長童政彰22日在例行記者會表示，根據金管會了解，星展合併花旗消金過程服務不順暢，主因還是客服量能沒有及時到位所致，相關系統及作業均正常運作。
童政彰說明，在系統轉換當日，星展客服電話瞬間湧入太大進線量，因客戶從花旗移轉至星展，對星展服務使用流程及介面不熟悉，第一時間通常會致電詢問，根據星展（台灣）統計，光合併首日即湧入將近9萬通電話。
童政彰坦言，星展（台灣）原先有進行沙盤推演，先行預估合併所需的客服人員量能，但合併當日實際進線的電話量還是遠遠超過預期數，導致客戶第一時間無法獲得所需諮詢服務，這是之所以會有客戶反映服務不順暢的主要原因。
根據金管會了解，在星展合併花旗消金前，星展及花旗銀行均有針對系統整併進行縝密演練，並規劃客服人員調度，但因花旗信用卡客戶量為星展原先的5倍之多，合併首日客戶瞬間湧入查詢，導致客服調度較慢，目前客戶問題已陸續排除，星展服務量能到位、運作順暢。
童政彰表示，合併案是非常重大的工程，不管是系統、作業或客服銜接等面向都必須考量，星展在合併前有進行沙盤推演，但資源預估沒有精準到位，星展注意到客戶反映後，有調度資源補強服務，未來金管會會持續督促並關注星展銀行在接軌過程的客戶服務是否到位。
新聞來源
延伸閱讀
責任編輯：李秉芳
核稿編輯：楊士範
Tags：
100%MIT，資安、守護、陪伴全方位服務：Pixsee Play & Pixsee Friends AI智慧寶寶攝影機與互動玩具，家中寶貝的第一個智慧好朋友
我們想讓你知道的是
仁寶集團子公司「神寶醫資」推出新款AI智慧寶寶攝影機與互動玩具「Pixsee Play & Pixsee Friends」，不只今年榮獲國際CES創新獎、IF產品設計獎與德國紅點設計獎等世界設計大獎，還擁有五大資安防護科技，為父母提供最安全、最智慧的科技育兒體驗。
目錄
現代生活非常便利，不只手機、平板、筆電等3C產品可以連線上網，越來越多的傳統家電也支援連接網路，提供即時的遠端服務。除了家事幫手，這些技術也應用在育兒照護，搭配即時傳輸、錄影、遠端語音等功能，育兒好物「寶寶攝影機」就此誕生，造福了不少工作家庭兩頭燒的新手爸媽。
當心！小家庭也有資安危機，你不可不知的科技漏洞
但你知道嗎，這些物聯網科技其實存在著資安隱憂。2015年，國外安全分析公司Rapid7就曾公布10個存在於嬰兒攝影機的安全漏洞，例如駭客可能繞過認證機制進入系統，任意存取或濫用監視服務等。這意味著，若攝影機這類聯網的3C產品沒有做好防護，或是使用者缺乏良好的資安習慣，很可能就會碰上家庭的資安危機，輕則帳號、個資等資料遭駭，造成資料外流與財產損失，重則產品遭到駭客惡意操控，把視訊鏡頭變成駭客窺視全家人一舉一動的「內鬼」。
雖然寶寶攝影機遭駭客入侵聽來駭人，但我們也不需因噎廢食，害怕使用類似的攝影機產品；相反的，這正凸顯出資安防護的重要性。所以我們應該建立正確的資安知識，將「資安防護」列入家用攝影機的挑選標準之一，如此一來，才能放心享受安全、智慧的家庭生活。
把資安變成基本要求！Pixsee Play AI智慧寶寶攝影機的五大防護科技
話說回來，到底如何判斷產品的資安防護是否到位？對於資安領域較陌生的新手爸媽來說，建議可以從廠牌知名度、資安規範等角度來評估。例如神寶醫資聯手微軟（Microsoft）推出的「Pixsee Play & Pixsee Friends AI智慧寶寶攝影機與互動玩具套組」，就是目前市面上同類型的產品中，少數擁有頂尖的資安防護規格的品牌。
「Pixsee Play & Pixsee Friends」由仁寶集團子公司「神寶醫資」打造，不只產品本身榮獲國際CES創新獎、IF產品設計獎與德國紅點設計獎等世界創新設計大獎肯定；對於資安，設計團隊更自信給出「兩大安心」承諾：其一，每一台Pixsee Play AI智慧寶寶攝影機都是百分之百台灣精造，完全不需擔心產地的不確定因素；其二，Pixsee Play擁有五大資安防護科技，從驗證、傳輸到儲存，通通採用高規格的防護措施，為家人在意的隱私問題提供最全面的保護。
Pixsee Play AI智慧寶寶攝影機的五大資安防護科技
一、遵循號稱「史上最嚴格個資法」的歐盟一般資料保護規則（General Data Protection Regulation，GDPR）。
二、採用「硬體安全晶片」加密防護為使用者保護的基礎，加強身分驗證及資料存取管理措施。
三、SD記憶卡經磁碟加密，僅能透過Pixsee攝影機讀取，任何人皆無法使用讀卡機讀取或在其他電子裝置使用這張記憶卡，確保記憶卡品質與資料安全性。
四、資料傳輸過程全程採用銀行等級的加密工具及加密標準，保障無線網路連線及資料傳輸的安全。
五、Pixsee與微軟合作，以微軟旗下「Azure IoT Hub服務」為樞紐，結合Azure的加密技術與多項資安方案，於雲端整合管理所有Pixsee設置，提供商業等級的資料防護。
智慧偵測 x 高清夜視：不分日夜守護你的心肝寶貝
除了不可忽視的資安防護，針對寶寶的智慧守護也是Pixsee Play AI智慧寶寶攝影機的一大亮點。設計團隊結合影像偵測、聲音辨識等技術，精心設計了許多智慧功能，幫助爸媽妥善的照顧小寶貝。例如面對「寶寶為什麼哭？」的世紀難題時，Pixsee獨特的哭聲偵測與辨識技術就很實用，不管是尿布濕了、肚子餓了、還是單純需要有人抱抱，Pixsee Play都能運用哭聲資料庫的比對，找出寶寶可能的需求，並在Pixsee App推播提醒時呈現，讓爸媽對症下藥，給予最適當的關愛。
另外，寶寶在成長過程還可能面臨兩大危險：第一是睡眠時的翻身或口鼻覆蓋，第二則是寶寶學會爬行後，總會不受控的往家中較危險的區域（如床邊、玄關）探險。面對防不慎防的風險，Pixsee Play也有相應功能可以提供協助。例如偵測孩子的口鼻是否遭到異物遮擋的「臉部覆蓋偵測」，以及緊盯家中的小寶貝動向的「危險／安全區域偵測」，都能透過Pixsee App發送提示訊息，第一時間提醒照顧者趕到寶寶身邊協助處理，避免聽見寶寶哭聲的心碎瞬間。
此外，Pixsee Play的攝影鏡頭也十分講究。由六層全玻璃構成的500萬畫素鏡頭，搭配Pixsee專業影像畸變校正軟體技術（LDC），不只解析度高，160度超廣角影像也完全不變形，每個細微表現都清清楚楚，再搭配Pixsee App的「智慧拍照」功能，清晰紀錄寶寶的每個可愛瞬間。而且，Pixsee Play還搭載夜鶯近紅外光科技，就算是完全無光源的深夜，夜視鏡頭依然能夠清晰捕捉寶寶張手、眨眼等細節動作，爸媽再也不用為了看一眼孩子而半夜頻繁起床了。
Pixsee Friends動物夥伴布偶大集合：陪伴寶貝的第一個「智慧好朋友」
以為達成看顧寶寶的任務就結束了嗎？Pixsee Play AI智慧寶寶攝影機能做的還不只如此。對嬰幼兒而言，外界的一切刺激與回饋，都形塑著他的經驗感受，成為養成人格特質的一部分。所以，有時明明不需要換尿布、也不是肚子餓，寶寶卻還是哭鬧不已，這其實就是需要陪伴的訊號。
陪伴也是Pixsee的強項。除了Pixsee Play的可愛外型之外，還有三位造型療癒的「Pixsee Friends動物夥伴布偶」，每位Pixsee Friend都擁有獨特的音樂歌單。只要寶寶對著攝影鏡頭揮動布偶，Pixsee Play就會自動播放由兒童音樂專家精選的「心情補給歌單」，回應寶寶探索世界的行動。
因為設計的初衷就是希望產品能夠陪伴寶寶，Pixsee Play & Pixsee Friends皆選用非絨布布料製作，不只耐磨好清洗，也避免絨毛、灰塵等病菌風險影響寶寶的健康。因此，爸媽就可以放心把Pixsee Play與Pixsee Friends介紹給寶寶認識，讓他們成為爸媽的替身、寶寶的夥伴，陪伴寶寶快樂長大。
最貼心的是，不論是揮揮玩偶、聽音樂後的笑鬧反應，Pixsee App的智慧拍照功能會自動拍下這些互動過程，並生成「精選回憶」及「縮時短片」等影音內容儲存在專屬雲端。如此一來，就算爸媽咪不在身邊，依然可以看見寶寶和Pixsee Friends的有趣互動，不錯過任何寶寶讓人心臟爆擊的可愛瞬間。
對寶寶而言，Pixsee Friends的互動及陪伴是成長的重要經驗，不只抓握玩偶能鍛鍊手部的肌肉，也能緩解與父母分開的分離焦慮，對於人格養成中的獨立、自信、想像力等，都有正向幫助；而對爸媽而言，Pixsee Friends就像是寶寶的第一個朋友，能夠分擔一些育兒的甜蜜負擔，同時讓寶寶擁有屬於自己的小夥伴。
智慧操作好簡單！Pixsee App智慧功能設定詳解
Pixsee Play & Pixsee Friends最厲害的地方是，在功能服務如此全方位的同時，操作起來依然簡單直覺。首先，你只需要一台安裝「Pixsee App」的行動裝置，註冊Pixsee的帳號、綁定會員資料後，就可以進入裝置配對的環節。
Pixsee App的介面分類很清楚、使用設計也非常直覺，只要進入Pixsee App後點選左上角的「選單」，再點選「Pixsee設定」，就能看到前文提到如哭聲偵測、區域偵測、縮時短片、語音偵測等豐富功能。以爸媽最關心的智慧拍照功能為例，只要點選「縮時短片」的選項，打開「紀錄模式」，依照家庭的使用需求設定細節。
接著再從選單中選擇「相簿」，就能看到孩子的各種可愛瞬間，同時，App下方還有AI自動生成的精選回憶及縮時短片。如果想要自行編輯，只要點選播放任意一則短片，就能從右上方的「編輯」進入編輯畫面，以拖放的方式來新增、刪除照片，打造最可愛的寶寶圖輯。
除了智慧拍照，Pixsee Play另一大亮點就是智慧播放音樂與聲音。操作上與智慧拍照雷同，但必須先綁定Pixsee Friends，並根據不同的Pixsee Friends進行個別設定。每個Pixsee Friends都能夠設定「父母語錄製」及「AI智慧音樂盒」，依指示完成設定或聲音錄製後，只要將Pixsee Friends置於鏡頭前100至30公分處，緩慢朝向鏡頭推進，Pixsee Play就會自動偵測，偵測成功時會響起提示音，並自動播放音樂清單或父母錄音檔。
Pixsee Play & Pixsee Friends：為寶寶獻上最美好的禮物
專為現代家庭而生的Pixsee Play & Pixsee Friends，為繁忙的父母記錄寶寶的每個瞬間，同時，也替家庭帶來全新的科技育兒體驗。如果正在煩惱親朋好友的孩子滿月禮要送什麼，適用於0~6歲小朋友的Pixsee Play & Pixsee Friends，或許是最與眾不同、也最實用的彌月贈禮，還能在寶寶轉瞬即逝的成長過程中，獻上最美好的祝福。
生活中，所有與寶寶連結的時刻都是無價的，想要分享寶寶成長喜悅的心情，大概是全天下父母都能共鳴的情感。這也是神寶醫資打造打造「Pixsee」系列產品的原動力。所以，大至每個智慧功能的細節設計、小至包覆材質的選用搭配，都是團隊反覆測試、驗證的結晶，一切都只為了讓Pixsee Play不只是攝影機，更是陪伴孩子的智慧互動玩具。