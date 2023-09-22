死刑犯是怎麼長大的？逾7成僅國中學歷，平均關20年忍受煎熬絕望，寧願死也「不想當沒用的人」

台灣廢除死刑推動聯盟和歐洲經貿辦事處昨（21）日共同主辦「尊嚴、正義、生命權」國際研討會，會中公布「台灣死刑犯監所訪談計畫」結果。負責訪談的台大社工系副教授Ciwang Teyra、廢死聯盟執行長林欣怡分享死刑犯的樣貌輪廓、在監所中的生活以及他們對死刑的看法，事實上多數的死刑犯都因為長時間的關押感到「生不如死」。國外學者指出，資源嚴重不足的人最容易被判死刑，條件惡劣的長期監禁則會導致「待死現象」，這幾乎等同於酷刑虐待，是國際人權公約所不允許的。

3成死囚已超過60歲，關押時間平均20年，最長35年

根據訪談團隊的統計，全台共有38位判決定讞的死刑犯，僅1位女性，其中37位接受訪談。死刑犯平均年齡52歲，最年輕的30歲，最老的71歲。超過9成都在40歲以上，近3成為60歲以上的年長者。

他們犯案時平均年齡30歲，其中1位年僅19歲就犯案。關押時間平均20年，最短9年，最長35年。過半的死刑犯都被關押11到20年，將近4成的被關押21到30年，意即將近9成的死刑犯，都已在監所中待了超過10年。

超過7成沒高中學歷，家庭破碎、進觀護所反而走偏、未成年就出社會

根據統計，37位受訪的死刑犯，多數時在國中畢業後就未繼續就學，7成以上都沒有高中學歷，僅1人大學畢業。

他們普遍不喜歡讀書、不愛寫功課，訪談團隊推論，這可能和他們的成長環境有關 。父母離婚、重組家庭、隔代教養、父母中有人很早過世，都是死刑犯的家庭常態。有不少死刑犯表示，自小父母工作非常忙碌，他的需求和存在經常被忽視。有人自認沒有家，父母並非真正的父母。亦有不少死刑犯曾受家暴、虐待。

訪談團隊發現，死刑犯幾乎都很早就出社會，還在就學時就會利用課餘時間打工賺錢。雖然未成年就進入職場，但多數人的工作都長期不穩定。有人從軍，有人從事營造工程，也有人當貨運司機、做餐飲業，或是在非法賭場工作等等。除此之外，他們翹課、逃學或逃家後容易在聲色場所流連、結識朋友，因而涉入非法組織或工作。

青少年時期進入感化院或是觀護所，也未將他們導回正途，反而習得更多暴力文化。有死刑犯受訪時表示，「觀護所是個黑暗的地方，我的人格在那時期完全歪掉，對我這一生的影響最大」。

不是弱勢族群容易犯死罪，是資源嚴重不足的人最容易被判死刑

來自印度的法律學者、倡議者 Maitreyi Misra也回應，印度的狀況非常類似，幾乎所有死刑犯都是低學歷、低收入的弱勢族群，處於印度種姓制度中的最低階層，或是少數宗教族群，甚至有將近1成的死刑犯有智能障礙。他認為，這不表示弱勢族群特別容易犯下死罪，而是資源嚴重不足的人，最容易被判死刑。

值得注意的是，受訪的37位死刑犯中，婚姻狀況屬於單身者過半，但有20人都有子女。他們犯案時，子女幾乎都還未成年。林欣怡補充，近年來司法審判開始重視「兒童最佳利益」，但台灣多數的死刑犯在面對審判時，法官都還未有這個觀念。如果考量到死刑犯的未成年子女，很多判決都可能需要重新評估。

台灣死刑犯多數都在2009到2011年間判決定讞，有些死刑犯受訪時表示，現在要判死刑似乎比以前難。現在的量刑鑑定、量刑前社會調查，都比以前更完整，有些死刑犯認為，按照現在的量刑標準，自己應可被判無期徒刑。假如判無期徒刑，以他們被關押的年數來看，大都有機會申請假釋出獄，但現況是，判死刑後監禁時間一直拉長，他們既沒有被執行死刑，也沒辦法申請假釋。

希望「做點事」賠償被害人，卻連起碼的尊嚴都得不到

死刑犯受訪時表示，他們也想自給自足，多少賺點生活費買日用品，因為「連買個衛生紙也要跟人家拜託，覺得自己很low」、「一個月有2、3000元就夠了，有多的就給被害者、給國家，以我們的勞力來贖罪。」死刑犯表示，不想被說偷懶，不希望每個月都得伸手和家人拿錢，也不希望社會大眾認為，國家還要花錢來養他們。

但實際上，死刑犯不被允許像其他受刑人一樣下工場工作，即便是最簡單的委託加工都不行。

Ciwang Teyra指出，如果死刑犯要求監所讓他們做勞作，監所會把勞作需要的材料，如折紙蓮花的紙，拿到舍房讓他們做。但舍房通常僅2、3坪，空間非常狹窄也沒有桌椅，他們只能跪在地上、放在床上做，做完的成品沒地方放，反而更加壓迫生活空間，最終通常不了了之，這也讓多數的死刑犯感到不滿。

有死刑犯受訪時說，

「這制度不會讓我們去證明自己的價值，哪怕今天要我上戰場，要我去顧核廢料也可以，就是不要成為一個沒用的人，不是好像每天吃飽睡睡飽吃。我今天要吃國家一口飯，也要吃得理所當然，不是好像在餵狗一樣，這是一個人最起碼的尊嚴啊。」

寧願死也不希望長期監禁：面對執行的不確定感到痛苦

台灣的死刑執行不會事前通知，過去甚至會在半夜叫醒受刑人直接帶去執行，後來才改為下午先通知，晚上執行。有死刑犯表示，剛被關押時，每天到了一定時間就會開始緊張、焦慮、心跳加速，後來因一直未被執行，漸漸習慣而麻痺。有死刑犯說，若能知道何時要執行，比較有時間做心理建設。

煎熬、折磨、絕望、焦慮、喘不過氣、高度不確定、擔憂自己成為家人的負擔，這些都是死刑犯等待執行的感受。多數人覺得，寧願死也不願意終身監禁，不知道自己繼續被關下去、活著有何意義。訪談結果顯示，死刑犯是高自殺風險族群，有不少人曾企圖自殺，因為對看不見盡頭的關押和執行都感到絕望；有人甚至曾寫信給法務部長，要求執行自己的死刑。

面對死亡，有死刑犯表示「不怕」，認為該來的就來，另外有人表示「殺人償命、欠債還錢」是天經地義，被執行就是「把命還給被害人」，既然被害人已死，被執行就「誰都沒欠」。有個死刑犯說，之前有個受刑人殺死媽媽，被判死刑時都安然自若，後來改判無期徒刑，反而自殺死了。