死刑犯是怎麼長大的？逾7成僅國中學歷，平均關20年忍受煎熬絕望，寧願死也「不想當沒用的人」
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多數死刑犯覺得，寧願死也不願意終身監禁，不知道自己繼續被關下去活著有何意義。還有人表示，「殺人償命、欠債還錢」天經地義，被執行就是把命還給被害人。有個死刑犯分享，之前有個死囚殺死媽媽，被判死刑時都安然自若，後來改判無期徒刑後，反而自殺死了。
台灣廢除死刑推動聯盟和歐洲經貿辦事處昨（21）日共同主辦「尊嚴、正義、生命權」國際研討會，會中公布「台灣死刑犯監所訪談計畫」結果。負責訪談的台大社工系副教授Ciwang Teyra、廢死聯盟執行長林欣怡分享死刑犯的樣貌輪廓、在監所中的生活以及他們對死刑的看法，事實上多數的死刑犯都因為長時間的關押感到「生不如死」。國外學者指出，資源嚴重不足的人最容易被判死刑，條件惡劣的長期監禁則會導致「待死現象」，這幾乎等同於酷刑虐待，是國際人權公約所不允許的。
3成死囚已超過60歲，關押時間平均20年，最長35年
根據訪談團隊的統計，全台共有38位判決定讞的死刑犯，僅1位女性，其中37位接受訪談。死刑犯平均年齡52歲，最年輕的30歲，最老的71歲。超過9成都在40歲以上，近3成為60歲以上的年長者。
他們犯案時平均年齡30歲，其中1位年僅19歲就犯案。關押時間平均20年，最短9年，最長35年。過半的死刑犯都被關押11到20年，將近4成的被關押21到30年，意即將近9成的死刑犯，都已在監所中待了超過10年。
超過7成沒高中學歷，家庭破碎、進觀護所反而走偏、未成年就出社會
根據統計，37位受訪的死刑犯，多數時在國中畢業後就未繼續就學，7成以上都沒有高中學歷，僅1人大學畢業。
他們普遍不喜歡讀書、不愛寫功課，訪談團隊推論，這可能和他們的成長環境有關 。父母離婚、重組家庭、隔代教養、父母中有人很早過世，都是死刑犯的家庭常態。有不少死刑犯表示，自小父母工作非常忙碌，他的需求和存在經常被忽視。有人自認沒有家，父母並非真正的父母。亦有不少死刑犯曾受家暴、虐待。
訪談團隊發現，死刑犯幾乎都很早就出社會，還在就學時就會利用課餘時間打工賺錢。雖然未成年就進入職場，但多數人的工作都長期不穩定。有人從軍，有人從事營造工程，也有人當貨運司機、做餐飲業，或是在非法賭場工作等等。除此之外，他們翹課、逃學或逃家後容易在聲色場所流連、結識朋友，因而涉入非法組織或工作。
青少年時期進入感化院或是觀護所，也未將他們導回正途，反而習得更多暴力文化。有死刑犯受訪時表示，「觀護所是個黑暗的地方，我的人格在那時期完全歪掉，對我這一生的影響最大」。
不是弱勢族群容易犯死罪，是資源嚴重不足的人最容易被判死刑
來自印度的法律學者、倡議者 Maitreyi Misra也回應，印度的狀況非常類似，幾乎所有死刑犯都是低學歷、低收入的弱勢族群，處於印度種姓制度中的最低階層，或是少數宗教族群，甚至有將近1成的死刑犯有智能障礙。他認為，這不表示弱勢族群特別容易犯下死罪，而是資源嚴重不足的人，最容易被判死刑。
值得注意的是，受訪的37位死刑犯中，婚姻狀況屬於單身者過半，但有20人都有子女。他們犯案時，子女幾乎都還未成年。林欣怡補充，近年來司法審判開始重視「兒童最佳利益」，但台灣多數的死刑犯在面對審判時，法官都還未有這個觀念。如果考量到死刑犯的未成年子女，很多判決都可能需要重新評估。
台灣死刑犯多數都在2009到2011年間判決定讞，有些死刑犯受訪時表示，現在要判死刑似乎比以前難。現在的量刑鑑定、量刑前社會調查，都比以前更完整，有些死刑犯認為，按照現在的量刑標準，自己應可被判無期徒刑。假如判無期徒刑，以他們被關押的年數來看，大都有機會申請假釋出獄，但現況是，判死刑後監禁時間一直拉長，他們既沒有被執行死刑，也沒辦法申請假釋。
希望「做點事」賠償被害人，卻連起碼的尊嚴都得不到
死刑犯受訪時表示，他們也想自給自足，多少賺點生活費買日用品，因為「連買個衛生紙也要跟人家拜託，覺得自己很low」、「一個月有2、3000元就夠了，有多的就給被害者、給國家，以我們的勞力來贖罪。」死刑犯表示，不想被說偷懶，不希望每個月都得伸手和家人拿錢，也不希望社會大眾認為，國家還要花錢來養他們。
但實際上，死刑犯不被允許像其他受刑人一樣下工場工作，即便是最簡單的委託加工都不行。
Ciwang Teyra指出，如果死刑犯要求監所讓他們做勞作，監所會把勞作需要的材料，如折紙蓮花的紙，拿到舍房讓他們做。但舍房通常僅2、3坪，空間非常狹窄也沒有桌椅，他們只能跪在地上、放在床上做，做完的成品沒地方放，反而更加壓迫生活空間，最終通常不了了之，這也讓多數的死刑犯感到不滿。
有死刑犯受訪時說，
「這制度不會讓我們去證明自己的價值，哪怕今天要我上戰場，要我去顧核廢料也可以，就是不要成為一個沒用的人，不是好像每天吃飽睡睡飽吃。我今天要吃國家一口飯，也要吃得理所當然，不是好像在餵狗一樣，這是一個人最起碼的尊嚴啊。」
寧願死也不希望長期監禁：面對執行的不確定感到痛苦
台灣的死刑執行不會事前通知，過去甚至會在半夜叫醒受刑人直接帶去執行，後來才改為下午先通知，晚上執行。有死刑犯表示，剛被關押時，每天到了一定時間就會開始緊張、焦慮、心跳加速，後來因一直未被執行，漸漸習慣而麻痺。有死刑犯說，若能知道何時要執行，比較有時間做心理建設。
煎熬、折磨、絕望、焦慮、喘不過氣、高度不確定、擔憂自己成為家人的負擔，這些都是死刑犯等待執行的感受。多數人覺得，寧願死也不願意終身監禁，不知道自己繼續被關下去、活著有何意義。訪談結果顯示，死刑犯是高自殺風險族群，有不少人曾企圖自殺，因為對看不見盡頭的關押和執行都感到絕望；有人甚至曾寫信給法務部長，要求執行自己的死刑。
面對死亡，有死刑犯表示「不怕」，認為該來的就來，另外有人表示「殺人償命、欠債還錢」是天經地義，被執行就是「把命還給被害人」，既然被害人已死，被執行就「誰都沒欠」。有個死刑犯說，之前有個受刑人殺死媽媽，被判死刑時都安然自若，後來改判無期徒刑，反而自殺死了。
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新經濟是什麼？由新興產業持續創新與成長，所帶動的「舊經濟」變革
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本文將帶您了解什麼是新經濟、新經濟所帶來的影響，進而探討台灣該如何在國際市場激烈競爭的環境下，發展新經濟產業，使台灣能與世界接軌，同時帶動傳統產業轉型成長。
經過前幾年病毒的肆虐，全世界一同承受了疫情時代封城、居家辦公、社交距離等種種衝擊，人們在工作模式與市場經濟行為上，都受到了不小影響與起伏動盪。然而，即使疫情期間面臨著層出不窮的挑戰，新經濟產業成長的勢頭並未減緩，甚至更加蓬勃尋找出路。長期致力於促進台灣產業發展的民進黨立委趙天麟表示，為了因應大環境不斷變動的市場需求，台灣需要積極創新與進化，把握迎面而來的機遇，才能為市場帶來新的希望與活力。本文將探討台灣該如何在國際市場激烈競爭的環境下，發展新經濟產業，使台灣能與世界接軌，同時帶動傳統產業轉型成長。
什麼是新經濟？新經濟定義介紹
新經濟一詞起源於1990年的美國，當時的美國景氣迎來空前盛況，各行各業呈現「高成長、高所得、低物價、低失業率」的現象。部分支持「新經濟理論」的學者認為，促成此現象的原因分別為以下6點：「全球化分工生產」、「金融市場變遷」、「僱用型態改變」、「美國贏得冷戰」、「開發中國家提供市場」、「資訊技術的發展」，同時高科技產業仍不斷創新，一並拉抬了其他產業的生產力，讓社會整體呈現欣欣向榮的氛圍。時間拉回到現在，「新經濟」一詞的定義變得相對模糊，目前主要意指能為傳統產業帶來革命性影響的新興產業或科技，像是近年來的大數據、5G、AI等，都可以視為新經濟的一員。
本文以大數據舉例，說明新經濟所帶來的變化。在還沒有大數據分析的年代，各行各業收集數據受到限制，只能透過人工統計整理，難以針對收集來的數據進行全面分析，更別說從資料中找出各個事件的關聯性，在下達決策時也一律以經驗來判斷。而大數據的誕生，讓所有產業的資訊處理能力有了飛躍性的提升，企業可以快速分析數以百萬筆的資料，並從數據中預測出未來的趨勢，提高各行各業的效率及競爭力，進一步發展出以數據為主的全新商業模式。
除了上文中提到的資訊科技產業外，近年來藝文、運動等新創產業，亦是開拓新經濟所關注的重點領域，例如由趙天麟立委號召的「大高雄38區公益慢跑」，除了成功突破台灣當時最高夜跑人數的紀錄之外，立委同時也邀請了全球6大馬拉松中的日本東京馬拉松總監、與德國柏林馬拉松總監一同共襄盛舉，並共同商討將高雄馬拉松推上世界舞台的可能，促進高雄運動新經濟的誕生。
新經濟影響巨大，引領全球經濟發展方向
新經濟的影響之所以巨大到能引領全球經濟的發展方向，主要與新興產業強勁的技術研發能力有關，不僅效率獲得大幅度提升，在技術層面更是改變了整個傳統產業結構，若無法跟上新經濟的腳步，將很可能會快速被市場淘汰，也正因如此，各國才開始逐漸重視新經濟的發展，積極投入資源，並將新技術整合進傳統產業中。
以美國為例，近年來積極發展「再工業化」，將重心放到新經濟產業發展上，以潔淨能源、健康醫療、電動車、生物工程、半導體等領域為首，提供特殊稅收抵免優惠以及各種補貼政策措施，爭取技術人才、資金回流美國，進一步推動新技術與新能源的應用，再造能兼具環保節能，且擁有高效產能的全新工業型態。在這樣的政策方向下，美國許多州都推出了鼓勵再生能源發展的政策，其中包含減免相關產業的稅收和提供購電補貼，同時還為氫燃料電池與儲能技術提供大量的研究資金，促進潔凈能源技術的創新和應用。
既然新經濟勢不可擋，有哪些新經濟產業值得我們耕耘呢？
新經濟產業的興起，大多與科技發展和滿足人們的需求有關，而能讓台灣有機會成為領頭羊的新經濟產業有4種領域，分別為健康醫療、能源科技、電動車、數據相關產業。這些產業之所以能成為新經濟的契機，主要是他們擁有以下特性：
- 有新技術誕生，或是技術有重大突破
- 與人們的日常生活息息相關
- 政府重點關注發展的產業
- 投資人一致看好，願意挹注資金
- 順應國際市場趨勢
舉例來說，各國為了降低交通運輸產生的碳排放量，正在積極發展使用電力驅動的交通工具。而為了提高用電效率，過去不被看好的氫能，於近年來也逐漸受到關注。相較於鋰電池來說，使用氫燃料電池效率更高，且能提供更多的能量，許多專家都認為氫能未來很可能會發展成能影響整個電動車市場的產業，甚至有機會成為各行各業不可或缺的能源供應技術。身為台灣氫能發展重要推手的趙天麟立委也表示，台灣的氫能供應鏈，從上游製氫到下游氫燃料電池的供應，已佈建得十分完整，甚至包括工業餘氫或家庭廢水，都能成為供電循環系統之一，讓工業、家庭用電能與氫能串接起來，大幅降低台灣的碳排量。因此政府與民間應更重視對氫能的投入，讓台灣在能源科技新經濟領域得以佔據領先地位。
如何推動台灣新經濟？從趙天麟立委的「運動新經濟概念」啟發
台灣仰賴出口貿易，容易受到全球經濟環境的影響，且疫情與國際經貿情勢的動盪，讓各行各業的工作型態發生巨變，在穩定發展的前提下，台灣目前仍需依賴強勁的半導體產業帶動整體發展。不過，考量到分散風險對於穩健經濟體的重要性，台灣公家機關與各大企業也沒有停下腳步，積極推動產業升級與轉型，除了關注工業及高科技產業的發展之外，運動產業與藝文產業也是值得我們關心的領域。
立法委員趙天麟在過去高雄市長初選期間，便曾提出「運動新經濟」政見，希望將高雄馬拉松提升到世界頂級馬拉松之列，成為「世界第7大馬拉松賽事」，以此來吸引參加比賽的國際遊客，間接帶動高雄的觀光熱潮。另外，趙天麟立委也注意到，日本沖繩做為日韓兩國職棒的「春訓基地」，每年為當地帶來非常可觀的觀光產值。然而，高雄不只春季雨量較沖繩少，氣溫也更平均，相較之下擁有比沖繩更優越的氣候條件，很適合打造成新的職棒春訓基地，若能結合當地旅遊景點的優勢，帶動棒球迷前來朝聖，將能透過發展運動新經濟為高雄帶來十分可期的觀光效益！
在藝文新經濟方面，也可以發現台灣近年來積極建設文化中心，循序漸進地推廣藝文產業，例如趙天麟立委曾到瀨戶內海藝術季參訪，希望能效仿「藝術帶動觀光經濟」的模式，邀請頂尖藝術家在原住民古獵道或是海岸線等地，設置裝置藝術或進行藝術表演，用藝術吸引全世界的遊客來訪，讓藝術不僅療癒人心，還能為地方創造新經濟貢獻。
現在世界各國正急於加速復甦經濟，一方面希望能妥善因應疫情帶來的經濟衰退、另一方面則期盼能降低通貨膨脹帶來的衝擊，為此各國都想站在新經濟的浪頭上，掌握新經濟產業的主導權，其帶來的不僅是新商機，甚至可能影響到10幾年後的經濟局勢。因此，我們迫切需要找到適合發展的新經濟產業，並善加經營，才有機會在國際舞台上佔有一席之地。
本文章內容由「趙天麟國會辦公室」提供。