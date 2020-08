和肝病無關的「肝斑」令男女都煩惱：治療至少需3個月，怎麼預防最有效？

超過8成的女生在中年時會有肝斑,也因為很少聽到肝斑的介紹,當有了肝斑也不曉得該怎麼辦,甚至把錢浪費在沒有用的商品上。但肝斑也不完全是女生才會有,有些男生長了肝斑自己卻沒意識到。

由於肝斑實在是太常見的皮膚問題,很多不肖廠商就打著能治癒肝斑的廣告詞,來呼嚨消費者花錢。

讓我們一起來了解如何避免肝斑,以及怎麼治好肝斑:

肝有問題才會長肝斑?

肝斑是因為肝臟的問題才有的?並不是,叫做肝斑只是因為這塊斑是豬肝色。之所以會有這種顏色,是因為臉部的皮膚有沉積色素,大概會是不規則形的褐色斑點。

Photo Credit: Shutterstock / 達志影像 較輕微的肝斑。

而造成色素沉積的原因,跟沒做好防曬有關。在我們的臉部特別會被曬到的區塊,像是額頭、下巴尖、鼻子、臉頰顴骨等等,都容易長肝斑。

除此之外,肝斑也被稱作孕斑。荷爾蒙會增加肝斑產生的機會,往例中孕婦、孕期後的女性,比起年紀更輕的女生來的容易長肝斑。有些研究論文提到,孕婦產生肝斑的機率最高有5成,肝斑案例中1/4的女性是懷孕時長的肝斑。

綜上所述,荷爾蒙變化(包含懷孕、服用避孕藥、甲狀腺問題)、陽光曝曬、懷孕、遺傳、藥物和保養品使用不當等等,都可能會是長肝斑的原因。

既然肝斑是色素沉積所導致的深色斑,也就是皮膚表皮的黑色素細胞變多,造成黑色素大量累積。在長肝斑的局部皮膚組織,會有比一般皮膚細胞更大的細胞,而這種細胞常存在於發炎的皮膚組織,可以推論肝斑與慢性發炎有關。

預防肝斑,防曬最重要

由於大部分肝斑是陽光曝曬造成,防曬避免接觸太多紫外線是首要的手段。當我們在戶外活動時,除了多穿薄外套、帽子、撐傘避免皮膚露出,也不要忘了擦防曬。

Photo Credit: Shutterstock / 達志影像 夏天除了補水也要記得防曬。

對於UVA(長波的紫外線,會讓肌膚曬黑、有皺紋)要用防曬係數大於PA++的防曬乳;對於UVB(中波的紫外線,會讓皮膚曬傷、變紅)要用SPF在30以上的防曬乳,並且要定時補擦。

同時我們可以透過攝取維生素C來抑制黑色素,無論是普通蔬果,或是外用的杜鵑花酸、黃豆萃取物、麴酸等等,都可以用來克制黑色素增生。

長肝斑了怎麼辦?

除了一定要做好防曬之外,可以透過外用藥物或雷射來治肝斑。但因為現今並沒有能夠對肝斑一擊斃命的手段,需要花很長的時間修護治療,就算雷射也可能需要數個月反覆治療。所以市面上可見的外用藥物、醫美手術,基本上是不可能單次就徹底消滅肝斑的。

目前最常用來對付肝斑的外用藥物,是A酸、對苯二酚、外用類固醇的混合藥膏。通常在這種藥膏的利用之下,8成的肝斑患者能在3個月內獲得狀況改善。

雷射治療不是絕對,小心反效果

雷射同樣也是治療肝斑常見的手段,但不是絕對要使用的。雷射透過波長能量打在皮膚組織,破壞並抑制黑色素。淨膚雷射的1064nm波長能夠選擇性吸收黑色素,而被認為是對抗肝斑的絕佳手段。

不過淨膚雷射因為擁有高能量和多次掃描的特性,反而有過度破壞黑色素細胞、產生白斑的負面效果。之前在雷射篇的文章也多次提到,當細胞無法正常生成黑色素時,白斑是我們很不樂見的困擾狀況。所以改用低能量的多次治療,可能減少白斑的風險。

Photo Credit: Shutterstock / 達志影像 雷射治療不見得有效,雷射過頭可能造成白斑。

有些研究也認為染料雷射和脈衝光雷射能改善肝斑,但飛梭雷射、磨皮雷射則可能有惡化的機率。由於肝斑是從皮膚的表皮、基底層都有過多的黑色素,而雷射只處理表皮的問題,基底層反而容易發炎惡化。所以比起其他種雷射,飛梭和磨皮雷射可能不那麼適合對抗肝斑。

前面也提過,肝斑不是單一手段就能治好,可以將雷射搭配外用藥物,加上平時徹底的防曬,才能更完全的改善狀況。有肝斑的朋友們也不用過度緊張,透過一步一步的預防和治療,就能夠逐漸康復了。

