「手腕痛」不全是媽媽手，認識疼痛部位相似的「隔間症候群」

報導：黃慧玫｜圖片設計：Anita｜諮詢專家：丁睿宇（陽明院區復健科主治醫師）

24歲的陳先生（化名）平時工作忙碌、壓力大，為了紓壓，回家後習慣打手遊才入睡。適逢周末，他花了比平時更多時間於遊戲中，而因為該遊戲需要反覆的手腕和大拇指的動作，隔天手腕竟異常疼痛，趕緊就醫。

台北市立聯合醫院陽明院區復健科主治醫師丁睿宇表示，許多飽受手腕疼痛的人，都以為自己是有「媽媽手」。但在治療後，手腕仍然持續疼痛，才發現是罹患與媽媽手截然不同的「隔間症候群」（Intersection Syndrome）。

有許多的疾病會造成手腕疼痛，最常見的就是「狄奎凡氏症」（俗稱媽媽手）。而隔間症候群因為引發疼痛的部位與媽媽手相似，容易造成診斷上的困難。丁睿宇直言，若沒有多加留意，有時候不容易區分兩者差別。

丁睿宇指出，隔間症候群又稱為「槳手腕」、「交叉症候群」、「吱吱手腕」等。因為第一隔間的拇指外展長肌及伸拇指短肌，在往手部延伸時，會跨過第二隔間的橈側伸腕長短肌肌腱，在反覆摩擦下導致肌腱滑膜炎，使手腕橈側莖突出現疼痛。又因疼痛位置與媽媽手相近，而常被誤認是媽媽手。

丁睿宇解釋，媽媽手是第一隔間的拇指外展長肌及伸拇指短肌，兩條肌腱產生狹窄性的肌腱滑膜炎造成，因此，隔間症候群痛的位置會比媽媽手還要中間些。

發生隔間症候群者，在手腕近端靠近橈骨莖突會有疼痛、腫脹感，按壓時也會痛；在手腕和大拇指伸直時，也會感到疼痛且有摩擦聲。隔間症候群常發生需要重複手腕屈曲伸直的人身上，例如從事划船、滑雪、羽球、網球、騎馬等。

隔間症候群發生率較媽媽手低，且男女發生率差不多；媽媽手則常發生於女性。隔間症候群治療約3～4周可改善，而媽媽手只要1～2周就可緩解。因此手腕疼痛若治療2周後仍痛，可考慮進一步檢查疼痛原因。

丁睿宇說，臨床上會檢查手腕疼痛部位、手腕活動度、手腕腫脹區域等，以得到正確診斷。此外，超音波檢查也可以協助診斷，藉由超音波可得知肌腱滑囊發炎的正確位置，再來進行明確診斷。而隔間症候群本身有個特殊症狀，就是患者在手臂用力旋前、旋後時發出爆裂音，此點也可以與媽媽手來做區隔。

治療上，通常以保守型治療為主，包含充分休息與活動型態改變；藥物可選擇非類固醇類止痛藥、普拿疼等；夜間則使用輔具暫時固定手腕，減少手腕活動。若保守型治療無效後，可考慮接受局部類固醇注射，來減低發炎改善症狀。

目前，復健治療對於隔間症候群沒有何種方式最有效的定論，但可以透過逐步的伸展拇指外展長肌、伸拇指短肌、橈側伸腕長短肌肌腱，同時鬆動手肘、手腕的關節都能逐步改善症狀。

丁睿宇提醒，倘若有手腕疼痛的症狀，再接受過保守治療後仍然疼痛，可以考慮到醫院接受進一步的超音波檢查，來查明確切的病因。唯有正確對症下藥，才能藥到病除。

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責任編輯：朱家儀

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