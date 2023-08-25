司改6年多項新制民眾有感，滿意度首度超越不滿意，司改會：未達國際標準、莫自滿

司法院、行政院法務部今（25）日聯合舉行「司法改革重點成效記者會」，公布2017年司改國是會議至今6年，人民對司改滿意度在今年5月來到近5成，首次超越不滿意度；另有國際指標排名上升至27名、司法效能評分達94.2高於國際平均等成果。不過民間司法改革基金會認為，這幾年因憲法法庭、國民法官等新制上路，人民有感，但新制重點是後續成效，加上冤案救濟、國賠等項目都還不及國際標準，不能以此自滿。

司法院、法務部提出各項司改成果

司法院長許宗力今以7大面向說明司法院的司改重點，包括國民參與審判的《國民法官法》、終審法院實施「大法庭制度」、取代過去大法官解釋的憲法法庭、強化保障勞工訴訟權益的《勞動事件法》、《業秘密保護新制》、被害人保護及訴訟參與、訴訟外紛爭解決（ADR）機制。另外增訂《家事事件法》、《少年事件處理法》強化對兒童、少年權益保障。

法務部長蔡清祥說，2017年的司改國是會議結論共304個改善項目，其中197項與法務部有關，167項已在改善中。司法改革重點成果包括強化犯罪被害人權益保障，使其補償金核發更迅速、完備社會安全網，及早介入兒童虐待事件、精進反毒策略，有效降低吸毒再犯率。

國內民調滿意度和國際指標分數都有進步

行政院政務委員羅秉成到場表示，司法院、行政院及法務部已逐步落實多項司改決議，成效也逐漸顯現。根據台灣民意基金會從2017年5月至2023年5月的民調結果，羅秉成指出，人民對司法改革的不滿意度原都在5成以上，2020年12月開始下降，但仍有47％民眾不滿意司法；2023年5月不滿意度跟滿意度開始黃金交叉，不滿意度降到4成以下，滿意度接近5成，可見人民對司改落實的結果開始有感。

羅秉成表示，推動司法改革6年，僅是階段性成果，並非句點。未來繼續努力的方向依然是以人為本、讓人民參與的司法。政府將持續與社會各界溝通對話，以堅定穩健的步伐推動司法改革。

photo credit:司法院提供

許宗力指出，從國際指標來看，我國司法公正性跟司法效能也有成長。根據瑞士洛桑管理學院（IMD）的世界競爭力年報（IMD World Competitiveness Yearbook）中的司法公正性指標，台灣的司法公正性國際名次從2017年起分別為31、38、36、31名，從2021來到25名，現在是全球27名。在63個國家中，台灣與世界主要先進國家（如英國、法國、美國）排名相近。

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許宗力指出，根據美國智庫傳統基金會（Heritage Foundation）今年2月27日公布「2023年經濟自由度指數（Index of Economic Freedom）」，台灣司法效能（Judicial Effectiveness）評分為94.7分，較6年前（2017年）大幅進步27分，比起國際平均數值的48.5分也有明顯優勢，這些都是國際給台灣司法改革的肯定。

許宗力說，根據國發會分析，2021年國際指標進步主因為2020年7月起實施的司法E化，建置科技法庭等措施，以及在COVID-19疫情下，司法院制定施行《傳染病流行疫情嚴重期間司法程序特別條例》讓法院正常運作，獲得加分。2022年進步原因，則是司法院以「憲法法庭裁判」取代過去的「大法官會議解釋」。

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司改會：人民對新制上路有感，但離國際標準還有段距離

司改會副執行長李明洳受訪表示，他認為蔡英文政府是推動司法改革最有成果的一任政權，蔡上任後司法改革更受關注，加上2021年起陸續推動憲法法庭、國民法官等新制，人民更有感，但「這都只是開始，而非結束。」

李明洳強調，不是有做就好，尚須長期追蹤。 雖然人民的滿意度終於在去年超過不滿意度，但仍未過半，若以60分及格論，只能說比30分時滿意，但仍是不及格。至於國際指標，李明洳指出，關於司法官的課責、冤案救濟、國家賠償這些國際法學界關注的議題，台灣與國際標準仍差距不小，不可自滿。



李明洳提醒，《公益揭弊者保護法》、《調解基本法》受到社會期待，現在卻連草案都沒有。 2017年司法國是會議決議要設立的「國家級司法科學委員會」，法務部昨天才將草案陳報行政院；鑑識、調查、法醫也仍缺乏國家級單位制定的標準作業流程。這些都是法務部應加緊腳步努力的。

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核稿編輯：邱宜君