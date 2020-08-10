【TODAY國際開箱】S2EP2：除了金士曼、007，還有哪些大間諜潛伏在歷史的陰影裡？

文：彭振宣、陳韻安

說到間諜，007大概是眾人最熟悉的形象。電影裡的飛車追逐、機智對決，總是讓人熱血沸騰，但是現實生活中的間諜，也跟電影一樣緊張刺激嗎？

在007的故鄉—英國，歷史上最偉大的間諜不是龐德，而是「阿拉伯的勞倫斯」。原本是考古學家出身的勞倫斯，因著從事中東地區研究的關係，說著一口流利的阿拉伯語，也對中東地區的民情、地理十分了解。一戰期間英國政府借重他的專長，希望能在中東地區建立勢力。勞倫斯因此在鄂圖曼土耳其帝國瓦解、現代中東各國建立的過程中，扮演重要的角色。在戰爭期間，勞倫斯所要面對的各國勢力拉鋸、戰火蔓延等危險，賣命程度一點都不在007之下。

而與英國軍情六處（MI6）、蘇聯KGB、美國CIA並列「世界4大情報組織」的以色列莫薩德，對於製造「大場面」一向沒在怕，最經典的例子，就是為了報復巴勒斯坦解放組織在1972年慕尼黑奧運殺害11名以色列運動選手，莫薩德耗時7年、橫跨歐洲大陸數千公里，以炸彈或槍擊一一解決巴解組織的幹部。這些驚心動魄的諜報行動，也曾被改編成電影《慕尼黑》。

時至今日，除了蒐集情報、收買對手等業務，間諜的任務變得更加全面。像是2020年總統大選前在台灣轟動一時的「王立強案」，就反映了資訊戰、假新聞也將是未來間諜活動的一環。因此間諜在未來的任務內容與面貌，都將會越來越多元。

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核稿編輯：楊士範