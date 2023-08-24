2023/08/24,
司法

屏東原鄉3男在父親節強制猥褻女青年，一審各判4年半，可上訴

屏東原鄉3男在父親節強制猥褻女青年，一審各判4年半，可上訴
首圖為示意圖非當事人。photo credit:shutterstock

我們想讓你知道的是

3人在上個月獲交保，羅男趕上宣誓後在7月底就職鄉民代表。由於目前全案未定讞，依《地方制度法》第79條，定讞後才會依法解職。

一名20多歲的原住民女青年Drepelrange Kusadha（以下簡稱小芸）去年11月初在臉書公開揭露，她在去年父親節遭3名「部落哥哥」伸狼爪，其中2人還是有家室的人父。檢方去年11月偵辦，向法院聲請羈押3人獲准，其中一名羅姓嫌犯羈押期間高票當選鄉民代表，因二度延押而無法宣誓就職。屏東地方法院今（24）日依共同犯強制猥褻罪，將3人各處有期徒刑4年6月，全案可上訴。法院並諭知被告3人各5萬元交保，羅男交保後已到職。

小芸指控，當天晚上三位男性在部落某卡拉OK喝酒歡唱，後來續攤到小芸家中客廳喝酒聊天。8日凌晨，3人中有2人突然拉住小芸的左右手臂，將她拖行到客廳房間床上，小芸不斷抵抗喊叫「不要」但3人無視，接著3人脫掉她的衣服，對小芸上下其手，以手指性侵小芸得逞。事發後小芸在友人陪同下到醫院就診，醫院依法通報性侵害，屏東地檢署針對全案展開偵辦。

小芸表示，事後3人有私下向她道歉，希望事情不要鬧上法院，並用部落的人際、家庭等人情施壓，她仍決定揭露此事並提告，希望使輿論對受害者更友善。她當時的發文下也湧入許多留言，為她加油打氣。

根據檢方說明，偵查過程中，3人一再否認犯行、飾詞卸責。LINE對話紀錄顯示3人曾經沙盤推演如何應對檢警，因此檢方認為有必要建請繼續羈押、禁止接見與通信。法院裁定執行羈押3個月，後續2度延押2個月，每人共計羈押7個月，期間均禁止接見、通信。

其中一位羅姓行為人在選舉期間被羈押，但靠著家人繼續助選，仍獲高票當選鄉民代表。原訂應於去年12月25日宣誓就職，由於仍在押，缺席宣誓就職。羅男在被羈押期間，3次聲請具保停止羈押，希望返家、就職鄉代，均被法院駁回。

屏東地院合議庭今年7月時審酌，羅男等3人羈押原因仍在，但考量全案證據已調查完畢、審結並定期宣判，權衡比例原則，認已無繼續羈押必要。法院諭知被告3人各5萬元交保，停止羈押期間禁止接觸、恐嚇或騷擾被害人。羅男交保後，當月即就職鄉民代表，未來若判決定讞，才會依《地方制度法》第79條解職。

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核稿編輯：邱宜君


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