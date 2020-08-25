「鼻涕倒流」也可能是正常現象？三大成因與治療方法

文：陳泓鈞醫師

「陳醫師，我之前一次感冒後，就感覺鼻涕倒流一直到現在，讓我很困擾......」 「常常覺得自己一直在吞鼻涕，這些鼻涕倒流究竟是從哪來的啊？」

若要說耳鼻喉科門診最常見的症狀，我想「鼻涕倒流」絕對穩坐排行榜前幾名。

身為鼻過敏兒的我，以前也常深受鼻涕倒流的困擾。因此，面對有鼻涕倒流症狀的朋友，我盡可能地從問診和檢查中抽絲剝繭，希望幫忙找出最可能的原因，以求對症下藥。

許多原因都可能導致鼻涕倒流，但您知道鼻涕倒流也可能是正常現象嗎？還有這些鼻涕此時此刻正悄悄地被您吞入肚子裡？

今天就藉由這篇文章，我將與您分享關於鼻涕倒流的真相，並為您整理造成鼻涕倒流的三大原因，希望讓您快速了解，且讓我們一起看下去。

關於鼻涕倒流，先告訴您真相：鼻涕倒流其實是正常現象，但如果已經造成明顯不舒服，請尋求醫師協助找出原因。

居然有「正常」的鼻涕倒流？這些鼻涕是從哪來的啊？

我們的上呼吸道一路從鼻子到喉嚨，都被一層「黏膜」所覆蓋。顧名思義，這層黏膜就是會分泌「黏液」的膜。這些黏液由黏膜的腺體所製造，每天大約會製造1到2公升的黏液，默默地往後往下流到喉嚨，這些是「正常」的鼻涕倒流，平時我們並不會注意到它。

所謂流水不腐，這些不停流動的黏液，就像灑水系統一樣，除了讓鼻子和喉嚨保持濕潤，更能沖掉吸入鼻子或喉嚨的髒污或病菌，是保護我們上呼吸道健康的一道重要防線。

這些鼻腔分泌的黏液當中，有三分之一會從鼻子流出，其他則是往喉嚨方向流下，被我們吞入胃中。

「不正常」的鼻涕倒流是什麼原因造成的呢？

上面提到這些平常就不斷倒流的黏液不會讓我們感到不舒服。不過，有許多問題會導致不正常、令人困擾的鼻涕倒流。我試著把這些原因歸納成三大類，希望能幫助您理解。

這三大類原因分別是：「鼻涕製造過多」、「鼻涕排不出去」、「鼻涕變得太黏」。

Photo Credit: 陳泓鈞醫師

鼻涕倒流第一類：水龍頭沒關緊－鼻涕製造過多

鼻涕產生得比平時還多，就像水龍頭沒關緊一樣，下游處因此淹水。常見的原因如下：

鼻涕倒流第二類：下水道不通－鼻涕排不出去

正常情況下，鼻腔分泌的黏液流往喉嚨後，會被我們不經意地吞入胃中。如果這個過程出問題，就像下水道不通，黏液往上累積在喉嚨，因而產生鼻涕倒流的症狀。

可能的原因有：

胃食道逆流：胃酸是胃液的成分之一，這是一個很強的酸（pH值只有1.5到3.5，比常用的浴廁清潔劑還酸）。當胃液逆流而上，最遠可到達鼻腔附近，造成所到之處的黏膜發炎，產生類似鼻涕倒流的感覺。

食道病變：食道結構問題或運動障礙，也會影響鼻黏液被吞入胃部。

鼻涕倒流第三類：鼻涕變得太黏

脫水：水分攝取不夠會讓鼻子分泌的黏液變得更黏。

藥物：某些藥物（例如常用來治療鼻水的抗組織胺），可能讓鼻涕變得黏稠。

乾冷的氣候：在冬天或是乾冷的地方，會讓鼻涕變得黏稠。

年紀：隨著年紀增長，上呼吸道黏膜的腺體萎縮，加上吞嚥和協調能力下降，都容易產生濃稠的鼻涕倒流。

既然鼻涕倒流也可能是正常現象，那我什麼時候應該要看醫生呢？

現在您應該已了解鼻涕倒流分正常和不正常的，那究竟出現哪些症狀時，需要儘早尋求醫師協助呢？

以下這些是您需要特別注意的：

發燒：可能是感冒後出現併發症，例如急性鼻竇炎

濃黃甚至有異味的鼻涕出現：要懷疑急性鼻竇炎

鼻涕或痰液出現血絲：要排除像是鼻咽癌、肺部疾病等疾病的可能性

呼吸會喘或是聽到喘鳴聲：可能是過敏症狀發作（例如氣喘）

經治療後仍沒改善的鼻涕倒流

鼻涕倒流讓我很困擾，該怎麼治療呢？

由於造成鼻涕倒流的原因太多了，抓出背後潛藏的來源，是決定治療效果的關鍵。對於有症狀的鼻涕倒流，治療大致可以分成「物理治療」和「藥物治療」兩大類。

若不喜歡吃藥，或是暫時無法就醫時，可先自行嘗試這些溫和的物理治療：

補充水分：當感覺鼻涕變得濃稠時，水分一定要比平時喝得更多，避免黏膜缺水。

洗鼻子：使用洗鼻器或洗鼻機，將溫暖的生理食鹽水沖入鼻腔，能改善許多鼻炎造成的症狀。市面上有許多種類的洗鼻器具，挑選您使用習慣的即可。（洗鼻子是平時保養鼻腔很好且有效的方法，建議可以詢問您的耳鼻喉科醫師有關洗鼻子的方法喔！）

吸蒸氣：若家裡沒有吸蒸氣的機器，可以用泡過熱水的毛巾熱敷在鼻子附近，或是洗澡時在浴室待久一點，都能使鼻腔處於濕潤的狀態，藉此減少鼻涕的黏稠度。

過敏控制：對於過敏造成的鼻涕倒流，除了藥物控制，最重要還是平時就要做好減少過敏原的功課（例如加強室內除濕、使用防蟎寢具、減少二手或三手菸等等），效果才會好。

若經以上的物理治療仍沒明顯改善，或是鼻涕倒流的症狀太困擾，醫師會考慮使用藥物治療，包括：

口服抗組織胺藥物：抗組織胺是治療鼻炎症狀很常用的一類藥物，然而使用時機建議請您的醫師評估，因為在某些情況下（例如急性鼻竇炎...）不適合使用這類藥物，會讓鼻涕變得更黏而不易排出。

口服抗充血劑：造成鼻黏膜消腫，使鼻腔變得通暢，以利鼻水排出，但同樣建議遵照醫師建議使用，避免副作用產生。

鼻噴劑：鼻噴劑有許多種類，其中一類為類固醇鼻噴劑，可以治療不同種類鼻炎造成的鼻涕倒流；另一類則是抗充血的鼻噴劑，一般藥局即可買到，但過度使用可能導致藥物性鼻炎，鼻子越噴藥反而越塞，千萬要注意。

抗生素：當鼻涕倒流的來源是細菌性鼻竇炎時，使用適當的抗生素可以縮短不舒服的時間，以及避免演變成慢性鼻竇炎。

其他：當鼻涕倒流的症狀來自於胃酸逆流，某些胃藥（例如氫離子阻斷劑）就能派上用場了。

關於鼻涕倒流，還有什麼我需要注意的呢？

鼻涕倒流可能導致許多症狀，例如持續咳嗽、喉嚨痛、聲音沙啞等等。可能造成鼻涕倒流的原因當中

，有些可能需要幾週甚至幾個月的時間能會消失，聽到這消息許多人可能會感到洩氣，甚至在過程中就放棄治療，實在可惜。

這可不是要您因此灰心喪志，其實大部分造成鼻涕倒流的問題都不嚴重，只要越早找出原因，經過耳鼻喉科醫師為您「客製化」的治療，多數人都可以感受到進步的。

現在，讓我們一起為您鼻子的健康而努力吧。

本文經照護線上授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航