2023/08/23,
社會

新北火化場爆集體收賄案：幫挑骨灰雜質1遺體收2000元，21人涉貪3053萬遭起訴

新北火化場爆集體收賄案：幫挑骨灰雜質1遺體收2000元，21人涉貪3053萬遭起訴
首圖為火化場資料照。Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

檢廉調查，部分殯葬業者自2020年2月起，為求細心挑出骨灰雜質、協助加快火化速度、挑選特定時辰火化、協助密封骨灰罐等需求，因此會在火化許可證內夾附500元至2000元不等現金、或以每具遺體2000元計算，並按月給付。

殯葬管理處殯儀館火化場的席姓領班等21人，從2020年2月1日起收取賄賂，協助殯葬業者選時辰火化、幫忙挑出骨灰中的雜質，每次收500到2000元不等，總計共收取3053萬1500元。新北地檢署今（23）日偵查終結，認為21人涉犯《貪污治罪條例》收賄罪，提起公訴；至於業者涉嫌行賄的部分，仍在偵辦中。

幫挑時辰火化、挑骨灰雜質，每次收500到2000元不等

新北市立火化場與殯儀館員工涉嫌長期收受殯葬業者新台幣數百到數千元不等紅包，檢廉今年1月起追查後發現，席男擔任新北市火化場操爐員兼任領班時，負責調派工作、安排棺木進爐次序等。其餘20人是新北市火化場臨時及約僱人員，負責火化爐具操作、撿骨入甕等。

檢廉調查，部分殯葬業者自2020年2月起，為求細心挑出骨灰雜質、協助加快火化速度、挑選特定時辰火化、協助密封骨灰罐等需求，因此會在火化許可證內夾附500元至2000元不等現金、或以每具遺體2000元計算，並按月給付。

檢廉調查，席男等人收受賄款後，會在火化表單上打勾註記以統計件數，並將賄款暫放在休息區公用的置物櫃內，或藏在茶葉罐、操爐區辦公桌抽屜，或變電箱的工作手套內。等到當天工作結束，再將賄款連同火化表單交付席男或值班人員，最後再由席男將賄款放進個人鐵櫃上鎖保管。席男會在每月固定日期邀集見證人，並協助計算期間總收賄金額，再平均分配。21人共收賄3053萬餘元，以席男收200多萬最多。

被告全數認罪、繳回犯罪所得

新北地檢署透過新聞稿表示，本案從今年1月11日起發動共3波搜索，總計搜索被告席姓領班等人的住居所及工作處所等69個地點，並訊問被告及證人共59人次。21名被告全數認罪，並已繳回犯罪所得2047萬7800元，仍有約1000多萬元待繳。

檢察官認為席姓領班與21人，均犯《貪污治罪條例》第5條第1項第3款公務員對於職務上行為收受賄賂罪嫌，偵查終結提起公訴。並建請法院依法減輕其刑。

新北市府殯葬處表示，包括席男在內，涉案4人已離職或退休；另17人分批調離火葬場工作，其中約雇9人遭起訴後將依法解雇，至於另8名臨時工將按勞基法規定處理。

檢廉在前年間也發現台北市殯葬管理處一殯與二殯，6名基層公務技術員、技工向殯葬業者收紅包，以便加速進館、入殮、挑選冰櫃位置等。另外台北市政府殯葬處前副處長王文秀因涉嫌在2020年到2021年間，將殯儀館的「奠祭禮廳布置」、「電子輓聯設備」等採購資訊洩漏給特定廠商，護航廠商取得標案，日前也遭到台北地檢署以貪污罪起訴。

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核稿編輯：邱宜君


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