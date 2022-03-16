緬甸民族團結政府成員和被監禁越南記者榮獲美國「國際婦女勇氣獎」

文：張蓉湘

美國國務院星期一在一個儀式上向來自哥倫比亞、伊拉克、利比亞、緬甸、越南等國家的12名婦女頒發「國際婦女勇氣獎」，稱讚她們展示出領導能力和願為他人犧牲自己的精神。

今年的獲獎者包括孟加拉國環境律師哈桑（Syeda Rizwana Hasan）、巴西知名檢察官多納西門托（Simone Sibilio do Nascimento）、緬甸親民主在野民族團結政府負責婦女、青年和兒童事物的副部長埃欽扎芒（Ei Thinzar Maung）、哥倫比亞人權環境捍衛者祖尼加（Josefina Klinger Zúñiga）、伊拉克財政部副部長莫哈默德、利比利亞婦女權利提倡者哈里斯（Facia Boyenoh Harris）、利比亞首位女外長曼古什（Najla Mangoush）、摩爾多瓦議員赫爾曼（Doina Gherman）、尼泊爾跨性別活動人士什雷斯塔（Bhumika Shrestha）、羅馬尼亞婦女權利推動人士格奧爾基（Carmen Gheorghe）、南非犯罪預防活動人士帕斯科（Pascoe）和越南被監禁記者范端莊（Phạm Đoan Trang）。

被監禁越南記者缺席視頻頒獎儀式

范端莊沒有參加星期一的視訊頒獎儀式，因為她目前在獄中。

范端莊在越南被視為人權、法制和政治包容的主要倡導者。國際特赦組織說，她2021年12月14日被判9年刑期，罪名是「製造、保存、派發或傳播反對越南社會主義共和國的訊息、文件和物品。」

國務卿布林肯在星期一的儀式上說，「我們譴責對她不公正的監禁。我們要求立即釋放她。」

范正竹（Pham Chinh Truc）是范端莊的兄弟。他與81歲的母親12月參加了審判。范正竹對美國之音越南語組說，他在聽證中提出了反對，稱判決「完全是荒謬和不可接受的。」

他在接受美國之音採訪時說，「莊是根據第88條款『宣傳反對越南社會主義共和國』而被判有罪的，」「據我所知，這個條款受到很多人、社會組織甚至聯合國的批評。他們要求越南政府廢除這個法律，因為太模糊。它的界限不清，但被用來逮捕很多與黨國觀點不一致的民眾。」

范端莊曾經是政府媒體記者，然後離開獨立報導民主和自由選舉。

美國駐越南大使克納珀（Marc Knapper）在一個預先錄製的講話中說，美國珍視與越南的全面夥伴關係，但堅定認為「為了讓這個國家興旺，需要擁抱開放、透明、包容並尊重所有公民的權利，范端莊通過她的寫作和促進活動一直在不屈不饒地爭取這些權利。」

緬甸獲獎人

緬甸2021年2月1日軍事政變推翻民選政府以來，有幾十萬民眾流離失所。

聯合國難民署說，國內流離失所的民眾目前超過80萬。大約44萬人政變以來流離失所，有37萬人之前已經逃離了緬甸。

緬甸軍政府這個月剝奪了16名著名反對人士的公民權，包括領導抵抗軍政權的民族團結政府的高級成員。

埃欽扎芒是民族團結政府被剝奪公民權的一名成員。她獲得國務院2022年度「國際婦女勇氣獎」是因為她致力於民主，為一個尊重人權的強大、包容和民主的緬甸而努力。

(1/4) INSPIRING: @NUGMyanmar Deputy Minister for Women, Youths, and Children Affairs Ei Thinzar Maung is one of @StateDept @SecBlinken’s International Women of Courage awardees for 2022. 🙌🏻 #IWOC2022



Photo by @USEmbassyBurma pic.twitter.com/LixI18Adw2 — U.S. Asia Pacific Media Hub (@eAsiaMediaHub) March 14, 2022

埃欽扎芒在提前錄製的講話中說，「我們不會放棄。民主必須恢復。」 埃欽扎芒儘管因為酷刑和死亡威脅而被迫隱藏起來，但她繼續反對2021年的軍事政變。她是2020年參加緬甸大選的最年輕的女性。

埃欽扎芒是婦女和年輕人權利的倡導者，同時爭取少數民族的權利。她2015年領導了從曼德勒到仰光長達644公里的遊行，抗議排除少數民族語言並限制學生會的一部國家教育法律。在那之後她被毒打並被監禁一年多。

她2020年10月30日參加美國之音緬甸語組「每週婦女園地」（Weekly Women’s Corner）節目時說，「我25歲了，我一直作為成年人在競爭，但其他人認為我是個孩子。無論我說什麼。」

她並說，「看看我們周圍和亞洲。現在泰國學生運動由學生們領導。香港運動由學生們領導。緬甸政治進程中有許多的學生。」

孟加拉獲獎人

孟加拉國律師哈桑是今年「國際婦女勇氣獎」的一個獲獎人。

國務院說，她在保護環境、維護孟加拉弱勢民眾權利的使命中展示了非凡的勇氣。她是孟加拉環境律師協會的總幹事，在森林砍伐、污染、非法拆船和非法土地開放等案件中獲得了勝利。

哈桑在接受美國之音孟加拉語組採訪時說，「對孟加拉而言，這個獎很重要，因為它顯示環境議題很重要。它也承認一名婦女領導人正在做這個艱難的工作。」

第一夫人吉兒·拜登星期一在儀式中發表了講話。

拜登說，「這些獎勵16年來提高了世界各地婦女的聲音。它展示了全球北部、南部、東部和西部的婦女鬥爭和力量。」

「我們會講述你們的故事，即使當你們無法講述時。」

Congratulations to the 2022 Intentional #WomenOfCourage! Your courage, strength & leadership inspires all & the U.S. is proud to stand with you. #ICYMI, the #IWOC2022 ceremony & additional information about this year's IWOC awardees is available at https://t.co/3fJhrPS7d1. #WHM pic.twitter.com/IN9jtB0ZQp — The Secretary's Office of Global Women's Issues (@StateGWI) March 14, 2022

本文經美國之音授權刊登，原文請見：親民主領導人和被監禁記者榮獲“國際婦女勇氣獎”

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責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：楊士範