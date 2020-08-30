避免PUA或情感勒索，在感情上不自信的男女該如何自保？

最近聽聞很多不幸的新聞或朋友圈的故事，共通點差不多都是一個原本優秀上進、與人為善的女生在感情裡受到掌控、消磨，最後消極崩潰甚至自戕。我不想把這件事情導向男人很糟糕的方向去思考，因為這是結構性的問題，沒有那麼簡單，也不應被單一指向。但我很希望可以藉由一些討論或分享，幫助更多在感情上不自信的男女找到保護自己的原則。相信大家都不希望這類不幸事件頻繁發生。

為什麼以女性為主來討論這個問題（但不限於女性），是我個人認為女性基於文化與婚嫁背景的教養和價值觀方面，情感依賴心還是相較男性為重。男性雖然同樣需要另一半，但他們還有事業心支撐，並且更被鼓勵獲取個人成就，以及在任何關係裡取得主導，所以比較能在利害上為自己設想；而女性在情感勞動上較多，自然感情方面的神經路徑較發達／豐富，也習於以感情對象為依歸，包括影視小說作品廣泛營造美好的情感幻覺，在這方面較缺乏獨立精神。關於獨立精神我會另外寫一篇討論，這次先就實際相處上可以注意的細節與標準，建議大家建立一些防線。讀者可以不用完全同意，依個人經驗擇取適合的觀點修正使用。

「擁有自信」或許對不少人來說有些困難，懷疑自己也是正常的，人正是因為這樣的不確定性而願意努力不懈地成長。對於有心人而言，不自信卻也是情感操作的好機會。恐怖情人經常使用的方法之一，是藉由挑剔、無視等冷暴力打亂對象的自我觀感，讓對方開始懷疑自己不是一個好情人，而是動不動無理取鬧、情緒控制不佳的幼稚鬼，進而放棄關係中的掌控權。在最在乎對方高興與否的熱戀期，如果對方不時「因為我」不高興，女生們容易習慣性檢討自己。這一方面跟女性被教養得更在乎人際和諧有關，還有一方面原因是，女性多半較傾向在關係裡由男性主導的結構。

這個社會普遍鼓勵女性擇偶時「向上找」，不少女性的情感觸發點在於崇拜心，覺得高成就或較強勢的對象比較值得信靠。但這伴隨著一個風險是，當你對誰有崇拜心理以後，就很容易忽略他教養不好的部分。當他界線侵犯時，你以為是一種豪邁，你會說服自己做大事者不拘小節。然後因為多麼不容易地有個人值得崇拜，放棄了覺得可惜，忍耐就變成一種習慣。當地位不對等時，委屈求全的人不在少數。

然而，一個人事業／專業面向的成功雖值得敬佩，卻與個人修為無關。我們很容易月暈效應（halo effect）地認同在某方面形象、能力良好的人，人品上也更值得信賴，實際上這是非常不可靠的心態。專業面向的好，不是關係經營能力的好，更與誠信無關。一位只專注於自身需求的人同樣可以取得成功（甚至可能更容易成功），所以絕對不能以一個人的專業表現來衡量其人品。

很多時候你以為的了不起，只是因為認識的人太少。在我們努力培養專業的過程中，也要多拓展人際、與有實績的專業人士們交流。然後就會發現，那些名人或位高者在人性面跟普通人別無二致。他們也會自私犯蠢，甚至能更聰明且得心應手、運用資源地占便宜。請保持專業上的敬重，但別氾濫到私情。若自己心中想攀附，就很容易被利用。

關於信任人，天真有時候需要修正。社會定義的「成功人士」未必是那麼正人君子，如果你認同一個人不是那麼正直的手腕是一種「能力」，那也要有心理準備他對你也不會多麼誠信。由於人的價值判斷是有一致性的，會選擇更利己的方式行事之人，在涉及最自私一面的感情上也不會例外，甚至有些人平常確實教養良好，偏只有在情感需求上特別自私。

適度以旁觀角度重新審視一個人，是在進入關係前後可以提醒自己去做的事。很多人是受了傷之後才想起早已有跡可尋，二度打擊（已經受傷還覺得自己笨）。雖然看到缺點不表示能阻止你喜歡一個人，但至少在你喜歡的同時有心理準備他也不是那麼完美，可以讓你冷靜一點審視關係中的侵害。

教養好的人，不論喜不喜歡你都會展現人際相處的誠意和禮貌。對你是好是壞與親疏遠近無關，是修養問題。那些會犯下大錯再哭著要你接受他的壞的，極高機率會自私地再犯，當道歉有用他就不需要改變。好人不會做出必須哭求原諒的事，他們會犯錯，但也會設法降低傷害與補救。在選擇關頭只想到自己的人才會一步步重傷別人。幾乎沒有人會在第一次犯錯就重擊到你，往往向前回溯都可以發現過去早已一點一滴累積很多小小的侵害，而你沒注意或縱放，直到最後才會不可挽回。所以請別忽視那些「哪裡怪怪的、不舒服的時刻」，那些都是警訊。

很少人會在喜歡的過程中同時清醒地認知到對方的「沒那麼好」，大部分時候不是對方真的那麼好，而是你的喜歡讓他鍍了層金。這一部分跟內分泌有關，例如初期相處愉快促進多巴胺（dopamine）分泌、產生興奮感，加以血清素（serotonin）降低促使你採取更多強迫行為去追求，擁抱時的催產激素（oxytocin）提升增加幸福感，其他還有很多大腦情感區細微的變化。戀愛的過程很像是對一個人上癮，我們總會經歷一段覺得對方很耀眼的時刻，身心都會渴求著他。既然生理上不可控，那心理上至少先給自己設點安全措施。

兩人互生曖昧的過程其實就是一種需求與回饋機制的建立，因著那些內分泌作用與興奮感，彼此逐漸投入更多、更加滿足對方的癮頭，自然而然就會建立一對一的親密關係。PUA（Pick-up Artist，指把妹術）或是情感勒索者通常善用這個類似吃糖的過程，趁關係不明確階段給你不足的甜頭，讓你無法滿足而更加渴求於他。甚至利用其他異性關係構成競爭局勢，使你在心態上遠高於原始對他的欣賞，盲目爭取這段關係。

這也是為何很多時候我們看到所謂的情聖條件並不真的頂優，卻能夠操控許多女孩或工具人。要是一段關係讓你常常氣餒卻放不開，你總覺得無法真正得到對方（即使已結婚也有可能心理上仍處於戰鬥狀態），就請留意對方是否巧妙地保留該對你付出的質量在制衡你。

不論對方是否心懷不軌，開始關係前請給自己設個發生什麼事就絕對要斷開的底線。對自己有時要有狠勁才能活得下去。尤其暴力零容忍，肢體與精神上的侵害都算，冷淡、無視等冷暴力也是，請在心裡時時提醒。如果自己執行不易，容易捨不得、看不清，你會需要一些能夠提醒你盲點、陪你度過困難期的好朋友。愛情的確會讓我們眼前蒙上一層紗，再理性的人都會糊塗的時候。

此外也請不要談偷偷摸摸的戀愛。不論對方給你的理由是什麼，只要身分不允許、法律不允許，就不要讓自己陷入孤立無援的困境。如果跟已婚人士交往，除了立場上站不住腳，還會因為不能和朋友商量而錯過很多被提醒與協助的機會。若對方剛好又善於情感控制，很容易讓人走向崩潰。社會（人際）支援網是任何時候救助你很重要的資源，善用它可以讓人在感情生活更游刃有餘，甚至必須分手時也擁有勇氣。

最後，要相信對方再怎麼神通廣大，都無法讓你活不了，除非他拿槍指著你。有些人害怕得罪誰會在本行混不下去，現實是同行也不是人人買他的帳，你總會找到去處。再不濟真的被封殺到無路可走，也可以轉行。轉行沒有那麼難，就跟離開一個人一樣，有時把包袱都丟掉可以走得更輕盈，不要因為沉沒成本讓自己一無所有走上絕路（失去自己就是一無所有）。

人在陷入憂鬱的時候會覺得別無選擇，只剩下死亡才能擺脫，走到這一步的時候總是令人遺憾。防止自己精神上被消耗殆盡很重要。當你覺得關係讓你不舒服，就要明確表示界線、喊停，或離開。尤其在權力不對等時很難，因為同時要承受對方給你的壓力和情感上的推拉，但值得也必須堅持。我們通常不會知道自己勉強到什麼時候會「不行」，哪一天就突然「壞掉」，所以不能讓不舒服的時間持續太久，心理才有復原的空間。

願天下少一些被PUA或情感勒索的人。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航