新北國民法官判殺子單親媽16年5個月，類似案件辯護律師：重刑無法阻止悲劇重演

新北許姓單親媽媽（以下簡稱許女）去年（2022年）用枕頭悶死6歲兒子後自殺未遂。檢察官以家暴殺人罪起訴許女，並因殺兒童要求依法加重其刑。求處17到20年重刑，今（22）日法官宣判，許女不符合精神障礙抗辯、自首和情堪憫恕等減刑條件，判16年5個月。曾為類似案例辯護的律師廖蕙芳表示，他認為法官和國民法官未充分考量犯行背後的多重因素，判決過重。

判決理由：具責任能力、承認犯行晚於警察懷疑、不符情堪憫恕要件

開庭審理期間，許女的辯護律師以《刑法》19條的精神抗辯、《刑法》62條的自首以及《刑法》59條的「情堪憫恕」，為許女爭取減刑，並強調許女受到重鬱症影響，殺子動機是主觀認為留孩子獨活不符合其最佳利益。

不過檢察官強調，孩子是獨立個體，不管任何理由都不能剝奪其性命，許女也還有殺子之外的選擇。檢查官認為許女不符合減刑要件，殺害兒童則可加重刑期到二分之一，故求處17到20年的重刑。

6位國民法官和3位法官經過2天的評議，今天下午4時宣佈判決結果。

審判長說，法官們討論後認為許女不符《刑法》19條的精神抗辯要件，精神鑑定顯示許女犯案具充分責任能力。另根據員警證詞和許女遺書，法官們認為，許女承認犯案前就被鎖定是兇嫌，不符合《刑法》62條的自首要件。審判長也解釋，《刑法》59條的情堪憫恕有3要件，應同時符合。許女只符合「有特殊背景原因」，但不符合「在客觀上足以引起一般人同情」和「判處最低刑度仍嫌過重」，無法以此減刑。

法官們考量許女的犯罪情狀、犯案動機、犯後態度及個人經歷特質等，依照《刑法》271條殺人罪並依《兒童及少年福利及權益保障法》112條-1加重其刑二分之一，決議將量刑區間設定為「中度」。最後經投票，以過半數的5票通過量刑結果為16年5個月，其中1票是職業法官所投。

許女的辯護律師表示，將和當事人討論再決定是否上訴。經過合議庭討論，法院今天也未召開記者會，讓國民法官和法官公開面對媒體提問。

律師：兩起母殺子悲劇僅隔半年，顯示重刑並無警惕效果

2021年新北市32歲吳姓單親媽媽，勒斃7歲女兒和6歲兒子後吞藥輕生，急救後撿回一命，被檢方以殺人罪起訴。法院一審將吳女判死，引發社會熱議，不少人認為法官冷血，包括藝人隋棠曾說，彷彿看到法官搧了所有為生活、為孩子拼命的母親一大耳光。

二審法院考量吳女受憂鬱症所苦、壓力大，且犯後深表後悔，鑑定並無反社會人格，經治療有復歸社會可能，改判無期徒刑，後經最高法院駁回吳女上訴，全案定讞。

根據媒體報導及開庭過程所揭露之資訊，吳女和許女都患有憂鬱症，離婚後為孩子主要照顧者、工作不穩定，案發前失去工作，身心壓力大，憂鬱症發作，都未尋求社福資源協助。她們都「決定帶孩子一起死」，殺死孩子又自殺未遂，也都說過想被判死。吳女曾表達希望被判死刑去陪孩子，許女住在精神病院時曾說，想在開庭時奪槍殺死前夫，以求被判死刑。

曾替吳女辯護的律師廖蕙芳接受《關鍵評論網》訪問時，對許女的量刑結果表達遺憾，認為法官們量刑過重，未能看見母殺子再自殺這樣的犯行和一般殺人不同。廖蕙芳認為，許女和吳女都在案發前同時爆發多重壓力，才會一時想不開；「帶孩子一起走」不是出於恨，而是很愛孩子。

廖蕙芳說，案件審理過程中，社會輿論檢討這些媽媽的不是，認為他們的生活、工作、育兒、財務管理都有問題。但每個人都有缺點，也有疲累需要休息的時候，許女的生活在法庭被放大檢視，但這不該是決定重判的理由。

檢察官主張求處重刑可讓懷有殺子念頭的人警惕，避免殺子成為選項，廖蕙芳也無法認同。他說，當時吳女殺子案震驚社會，死刑、無期徒刑這些「極刑」判決都出現過，但吳女案定讞才過半年，就發生許女殺子案。可見「重判」也無法阻止這類悲劇，因為這些人當時只想和孩子一起離開。

世界上還是有很多美好的事情，只是你現在暫時無法看到。

那個時候你過得很好，你已經做到一次。明天，也可以再辦到一次。

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