營地炊煮釀玉山森林大火燒毀79公頃，NCC前專委喬建中2罪各判6月，求償2.88億將另案審理
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當時喬建中一度對外表示，是煮飯不慎踢倒爐火才致災，不過南投地檢署檢察官上山勘查，發現喬建中等人違法盜採林木生火煮食，釀山林浩劫，事後企圖掩蓋事實。法院最後考量到喬建中於凌晨發現部分失火，但過於自信，未叫醒其他人一起滅火或通報消防隊，錯失滅火時機，判處6個月，另外竊取森林產物部分也判6個月。
2021年5月，國家通訊傳播委員會NCC前專門委員喬建中領隊，率朱俊銘、吳惠娟、彭淯汝、鍾明志4人攀登玉山，同月15日於禁止生火的杜鵑營地燃火，釀延燒12天、面積達79公頃的森林大火。由於距離太遠，消防隊必須背水爬山幾個小時，才能救火，事後估計3大項損失合計超過億元。南投地院宣判，竊取森林主產物部分，喬建中等5人判刑6月，均併科罰金60萬元；燒毀國家森林，則各判刑6月至2月不等，可上訴；而喬建中遭林務局求償逾2.88億元一案，則移送該院民事庭審理。
當時喬建中一度對外表示，是煮飯不慎踢倒爐火才致災，不過南投地檢署檢察官上山勘查，發現喬建中等人違法盜採林木、生火煮食，釀成山林浩劫，事後還企圖掩蓋事實。2021年8月，南投地檢署依違反《森林法》將5人起訴，並請求從重量刑。農委會林務局（現農業部林務署）也為此提起刑事附帶民事訴訟，並向求償喬建中逾2.88億元，創下台灣森林大火史上最高求償紀錄。
5人生火煮飯未注意，燒12天才熄滅
根據判決書，喬建中一行人抵達杜鵑營地後，鍾明志先於四周撿拾林木，並持鋸切塊，由朱俊銘協助堆放在營火堆旁，供生火之用。身為領隊的喬建中並未攔阻，還與吳惠娟、彭淯汝一起撿枯枝、松針協助生火，後續未確實熄滅火源，即返回帳幕休息入睡，導致該營火堆下方腐質層燃燒後往南延燒，並延燒四周林地。
喬建中隔日（前年5月16日）起床時，發現地面已有火勢，卻未即時通報消防隊，選擇自行滅火，且未再確認是否已熄滅就離去。導致地底腐質層燃燒蔓延，引燃地面上玉山箭竹、台灣冷杉、鐵杉、刺柏、玉山杜鵑、松針等，大面積失火，讓國家森林被焚燬。
因為現場地形陡峻，人員需步行約3天，當時還協請空勤總隊直升機將搶救人力載運至火場附近。嘉義林管處副處長李定忠指出，直升機1先將23名救火人員載運至大水窟山，救火人員再步行到南營地，且需下切至山谷，再攀爬往上至火場。同月27日才控制火勢。
喬建中一行人當天下午即由內政部保七總隊員警攔查到案，隨即進行訊問製作筆錄，全案並依違反《森林法》，由嘉義林管處提供森林被害告訴書等被害資料後，函送地檢署偵辦。
玉山是高山型國家公園，高山地區餐飲設施比較不足，玉管處也有限度開放台18線109.1K、台18線108.2K、台18線108.1K、台21線132K（觀山）及台20線129K（中之關）等5處地點，可進行如燒開水、泡茶、煮咖啡、煮麵等簡易器具炊煮，不過，仍然嚴禁烤肉及其他大肆炊事、燒烤等行為。
據《森林法》第53條第3項規定，失火燒燬他人之森林者，可處2年以下有期徒刑、拘役或科新台幣30萬元以下罰金。
台南地院：5人都犯竊取森林主產物、失火燒燬森林
喬建中等5人均否認有竊取森林主產物，至於「失火燒毀他人之森林」罪，僅喬1人承認犯行，其餘4人均否認。但南投地院合議庭認為，5人均有撿使林木協助生火，並共享生火利益，而5人引火後，均未確實確認營火是否熄滅，最後造成森林大火燒毀國家森林，認定均有竊取森林主產物、失火燒燬他人森林等犯行。
合議庭審酌喬建中等5人，未深思國家森林具有涵養國土，孕育自然生物之效，對自然生態與環境保護有重大意義，培育不易，未確實遵守杜鵑營地禁止生營火，亦未顧及四周地質環境，選擇在杜鵑營地生火。
法院考量被告各自行為，喬建中身為領隊未制止生火、朱俊銘為第一次登山，彭淯汝因高山症身體不適由，被告吳惠娟先陪同休息。另喬建中於凌晨發現部分失火，卻過於自信、自行撲滅，未叫醒其他人一起滅火，也沒通報消防隊，錯失滅火時機，甚至以為火已撲滅，返回休息，最後釀成森林大火。
合議庭考量喬建中等人未將所竊得林木攜離營地變賣，以犯罪情節、被害森林主產物價值、竊得殘材仍遺留在原地等情形，與一般盜伐集團相比較輕微，依法得減輕其刑，均判處有期徒刑6月、併科罰金60萬元，罰金如易服勞役3000元折算1日。
針對失火燒毀國家森林部分，喬、鍾2人均判處有期徒刑6月，朱俊銘、吳惠娟、彭淯汝分別判處4月、3月、2月徒刑，得易科罰金，1000元折算1日，全案可上訴。
至於林務局向喬等人求償2億8803萬3607元部分，因事件繁雜、非經長久之時日不能終結其審判，依《刑法》第504條第1項規定」送民事庭處理。
為何求償2.88億高額賠償？林務局說，求償金額可分為三部分，第一為救災出動人事、設備的支出；第二為燒到政府早期的造林地費用，即損失的林木價值。第三是生態系服務價值，包含生物多樣性、提供野生動物棲地、提供遊客登山遊憩的價值等受損害。最後判賠金額會是多少仍待後續法庭進行攻防和討論。
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核稿編輯：邱宜君
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讓光照亮一個家：伊甸基金會「身心障礙者服務計畫」，看見雙老困境，讓悲劇不再發生
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本文透過調查數據與實際案例，帶你看見雙老家庭中，那些局外人看不見、當事人說不出的艱難處境，並呼籲社會大眾和伊甸基金會一起「相挺無礙，陪你到老」，加入支持身障老後的行列。
2020年，新北市新店區一名70多歲老翁，因長期照顧壓力而親手悶死照顧長達50年的身障女兒，引發社會譁然。老翁遭判兩年六個月的有期徒刑，法官也在判決書中明確指出，「本案家庭不熟悉政府相關社福措施，政府也『不曾主動給予照顧者支持』，以致壓力不斷累積，釀成悲劇。」這段文字不只道出身心障礙家庭面臨的長照困境，更像一面現實的鏡子，照出每位家庭照顧者心中最辛酸、難解的矛盾。而「變老」帶來的挑戰，讓本就弱勢的「身障家庭」變成更加脆弱的「身心障礙雙重老化家庭（雙老家庭）」。
本文將帶你了解雙老家庭中，那些局外人看不見、當事人說不出的艱難處境，然後，和我們一起關懷身障家庭，創造所有人都能夠「安心變老」的社會。
雙老家庭是什麼？數據解析台灣雙老家庭現況
研究指出，身障者老化速度約提早常人20年，因此在許多個案中發現，30歲後身障者就開始出現老化狀況。這也是為什麼，所謂「雙老家庭」通常被定義為「由35歲以上身障者與60歲以上的家庭主要照顧者組成之家庭」。
衛福部最新的身心障礙者生活狀況及需求調查報告指出，全台領有身心障礙證明的身障者約有120萬人，相當於台灣每20人，就有1人是身障者；其中30歲以上的身障者約佔總身障人口的九成（約108萬），且有九成的身障者居住在家中，過半數由高齡父母親或同齡同居人（配偶）照顧。這意味「雙老家庭」不只是身障家庭的多數，更凸顯出雙老家庭身後照顧的社會議題。
雙老家庭的三大挑戰：個人身心、家庭經濟、社會福利
當雙老家庭成為多數，現有長照制度、社會福利能量又不足以主動介入，照顧勞動最終只能由高齡父母或同齡伴侶承擔。惡性循環下，身心障礙者對家庭的依賴只升不減，雙老照顧問題更顯迫切。多年來，伊甸基金會奔走無數個案現場，也在服務身障家庭的過程觀察到許多殘酷的現實問題：
1. 缺乏身心健康及社會支持：
從事照顧工作就好比職場上班，不只中間需要休息、每過一段時間也需要好好放假喘息。不過在實際個案中，照顧工作卻是全年無休、24小時不間斷，就算照顧者意識到自己能量減弱、甚至耗竭，也難以找到「補充性」或「替代性」的支援服務。如此惡性循環，不只讓生活品質降低，甚至感覺前途黯淡，身心壓力與日俱增；另一方面，照顧者很容易下意識地忽略自身的身心健康，最終，只會形成照顧者與被照顧者各方面都缺乏支持的雙輸局面。
2. 家庭經濟資源匱乏：
多數雙老家庭缺乏穩定的經濟來源，不只因為照顧者難在求職市場中尋得穩定工作機會，龐大、瑣碎的照顧工作也使得他們無暇經營穩定的經濟來源；另一方面，身心障礙者在經濟上屬於依賴角色，多數照顧物資及資源都仰賴經濟交換，顯見雙老家庭在經濟收入及運用規劃上，也急需協助。
3. 社福制度難以觸及：
有人可能會問，那社會福利措施呢？事實上，礙於年齡及生長環境，雙老家庭接收資訊的管道十分有限，就算有機會接觸相關的社福資訊，其中冗長的規範文字、繁瑣的申請審核程序、過程來回奔波的時間心力，都對雙老家庭相對不友善。當社福制度的設計邏輯和弱勢需求相違背，結果便是難以深入角落，為真正需要幫助的家戶提供適切協助。
讓光照亮一個家：一起終結雙老家庭無解的照顧輪迴
今年40歲的小君患有腦性麻痺及重度多重障礙，接受「伊甸萬芳啟能中心」日間照顧服務已經20年。小君平常和媽媽同住，不只日常生活相當依賴母親、母女倆的感情也相當緊密。有次，小君在中心美藝班老師的教導下，畫出一幅名為「媽咪和我」的畫作，更表達了母女間深刻的羈絆。
不過，這份愛與依賴卻成為小君媽媽心中最放不下的一部分，「過去我和小君討論過未來的照顧安排，比如去全日型的照顧機構，但怎麼說她都不願意。」小君媽媽語重心長地說。之前曾經發生過因為媽媽住院導致小君無人看顧的狀況，「現在我真的老了，小君也老了，如果我沒辦法再照顧小君，以後到底該怎麼辦？」雙重老化延伸的照顧需求，對小君一家來說迫在眉睫。
對雙老家庭而言，最害怕的是沒有外部的支持力量介入，走到最後，僅剩「一個便當、一處住所」，形同監禁囚籠。所以，不論是到宅服務，還是社區、機構式的照顧支持，關鍵是主動叩響家戶緊鎖的大門，讓光「照進去」。
就像小君媽媽面臨的兩難，到底是帶著照顧斷層的風險，繼續在家中與小君共同生活；還是為了給小君更好照顧，送到全日型的照顧機構？或許，只要有更多像伊甸這樣的支持力量介入，改善任何一個照顧環節，小君和媽媽還有第三種、第四種選擇，以希望帶來光亮，終結無解的照顧輪迴。
相挺無礙，陪你到老：伊甸身心障礙者服務計畫
意外與疾病總是來的措手不及，許多父母親只好咬緊牙根，無怨無悔地把苦難重擔一肩扛起，但也因此瀕臨崩潰邊緣卻不自知。家庭照顧者需要有「照顧意識感」，適時的對外求助。如此一來，才能在雙重老化來臨時，正確的解決自己與家人所面臨的困境。
長期照顧是一條漫漫長路。多年的服務經驗也讓伊甸深刻理解，唯有以「家」為核心去了解、去協助，才能提供照顧者與身心障礙朋友適切的服務。因此，伊甸基金會40年來不僅照顧身障者，還照顧身障家庭。已經推動多年的《身心障礙者服務計畫》核心服務包括個案管理、雙老家庭支持、支持性就業、日間作業設施、日間照顧服務，社區居住服務，以及居家修繕、交通接送、輔具服務等協助。希望透過訓練生活自理、教導一技之長等方式，幫助身障者重拾生活與選擇的能力，也提供照顧者支持性服務創造喘息空間、減緩長期照顧壓力。藉此強化家庭互助能力，使身障者和照顧者擁有良好生活品質，一起「安心變老」。