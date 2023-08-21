營地炊煮釀玉山森林大火燒毀79公頃，NCC前專委喬建中2罪各判6月，求償2.88億將另案審理

2021年5月，國家通訊傳播委員會NCC前專門委員喬建中領隊，率朱俊銘、吳惠娟、彭淯汝、鍾明志4人攀登玉山，同月15日於禁止生火的杜鵑營地燃火，釀延燒12天、面積達79公頃的森林大火。由於距離太遠，消防隊必須背水爬山幾個小時，才能救火，事後估計3大項損失合計超過億元。南投地院宣判，竊取森林主產物部分，喬建中等5人判刑6月，均併科罰金60萬元；燒毀國家森林，則各判刑6月至2月不等，可上訴；而喬建中遭林務局求償逾2.88億元一案，則移送該院民事庭審理。

當時喬建中一度對外表示，是煮飯不慎踢倒爐火才致災，不過南投地檢署檢察官上山勘查，發現喬建中等人違法盜採林木、生火煮食，釀成山林浩劫，事後還企圖掩蓋事實。2021年8月，南投地檢署依違反《森林法》將5人起訴，並請求從重量刑。農委會林務局（現農業部林務署）也為此提起刑事附帶民事訴訟，並向求償喬建中逾2.88億元，創下台灣森林大火史上最高求償紀錄。

5人生火煮飯未注意，燒12天才熄滅

根據判決書，喬建中一行人抵達杜鵑營地後，鍾明志先於四周撿拾林木，並持鋸切塊，由朱俊銘協助堆放在營火堆旁，供生火之用。身為領隊的喬建中並未攔阻，還與吳惠娟、彭淯汝一起撿枯枝、松針協助生火，後續未確實熄滅火源，即返回帳幕休息入睡，導致該營火堆下方腐質層燃燒後往南延燒，並延燒四周林地。

喬建中隔日（前年5月16日）起床時，發現地面已有火勢，卻未即時通報消防隊，選擇自行滅火，且未再確認是否已熄滅就離去。導致地底腐質層燃燒蔓延，引燃地面上玉山箭竹、台灣冷杉、鐵杉、刺柏、玉山杜鵑、松針等，大面積失火，讓國家森林被焚燬。

因為現場地形陡峻，人員需步行約3天，當時還協請空勤總隊直升機將搶救人力載運至火場附近。嘉義林管處副處長李定忠指出，直升機1先將23名救火人員載運至大水窟山，救火人員再步行到南營地，且需下切至山谷，再攀爬往上至火場。同月27日才控制火勢。

喬建中一行人當天下午即由內政部保七總隊員警攔查到案，隨即進行訊問製作筆錄，全案並依違反《森林法》，由嘉義林管處提供森林被害告訴書等被害資料後，函送地檢署偵辦。

玉山是高山型國家公園，高山地區餐飲設施比較不足，玉管處也有限度開放台18線109.1K、台18線108.2K、台18線108.1K、台21線132K（觀山）及台20線129K（中之關）等5處地點，可進行如燒開水、泡茶、煮咖啡、煮麵等簡易器具炊煮，不過，仍然嚴禁烤肉及其他大肆炊事、燒烤等行為。

據《森林法》第53條第3項規定，失火燒燬他人之森林者，可處2年以下有期徒刑、拘役或科新台幣30萬元以下罰金。

台南地院：5人都犯竊取森林主產物、失火燒燬森林

喬建中等5人均否認有竊取森林主產物，至於「失火燒毀他人之森林」罪，僅喬1人承認犯行，其餘4人均否認。但南投地院合議庭認為，5人均有撿使林木協助生火，並共享生火利益，而5人引火後，均未確實確認營火是否熄滅，最後造成森林大火燒毀國家森林，認定均有竊取森林主產物、失火燒燬他人森林等犯行。

合議庭審酌喬建中等5人，未深思國家森林具有涵養國土，孕育自然生物之效，對自然生態與環境保護有重大意義，培育不易，未確實遵守杜鵑營地禁止生營火，亦未顧及四周地質環境，選擇在杜鵑營地生火。

法院考量被告各自行為，喬建中身為領隊未制止生火、朱俊銘為第一次登山，彭淯汝因高山症身體不適由，被告吳惠娟先陪同休息。另喬建中於凌晨發現部分失火，卻過於自信、自行撲滅，未叫醒其他人一起滅火，也沒通報消防隊，錯失滅火時機，甚至以為火已撲滅，返回休息，最後釀成森林大火。

合議庭考量喬建中等人未將所竊得林木攜離營地變賣，以犯罪情節、被害森林主產物價值、竊得殘材仍遺留在原地等情形，與一般盜伐集團相比較輕微，依法得減輕其刑，均判處有期徒刑6月、併科罰金60萬元，罰金如易服勞役3000元折算1日。

針對失火燒毀國家森林部分，喬、鍾2人均判處有期徒刑6月，朱俊銘、吳惠娟、彭淯汝分別判處4月、3月、2月徒刑，得易科罰金，1000元折算1日，全案可上訴。

至於林務局向喬等人求償2億8803萬3607元部分，因事件繁雜、非經長久之時日不能終結其審判，依《刑法》第504條第1項規定」送民事庭處理。

為何求償2.88億高額賠償？林務局說，求償金額可分為三部分，第一為救災出動人事、設備的支出；第二為燒到政府早期的造林地費用，即損失的林木價值。第三是生態系服務價值，包含生物多樣性、提供野生動物棲地、提供遊客登山遊憩的價值等受損害。最後判賠金額會是多少仍待後續法庭進行攻防和討論。

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核稿編輯：邱宜君