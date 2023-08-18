新北單親媽殺子案辯論終結，辯方以重鬱症爭取「情堪憫恕」，檢方求處17到20年重刑
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檢察官拿著許女寫給前夫的遺書質問「你說夫家不配擁有你血脈的孩子，你覺得孩子是可以『擁有』的嗎？」，以此主張許女將孩子當成母親的附屬品，沒尊重孩子是獨立生命個體。
新北1名許姓單親媽媽（以下簡稱許女）去年（2022年）親手用枕頭悶死6歲兒子後自殺，並留下遺書給父母和前夫，兒子死亡，許女送醫急救後撿回一命。檢察官以家暴殺人罪起訴，殺兒童依法加重其刑，是新北地方法院第一件適用國民法官的案件。經過3天檢辯攻防，今（18）日言詞辯論終結。檢方以殺人罪求處17到20年重刑，辯護律師主張許女殺子與一般殺人不同，因重鬱症歧途自殺才殺子，請國民法官和法官從輕量刑。法院將在22日下午宣判。
檢方求處17到20年有期徒刑
檢方今提出多項證據，指控許女殺子的犯案動機是自私和報復。檢方指出，孩子6個月大時被送到娘家住到2歲，又送到婆家住到3歲，可見孩子並非「只能依靠媽媽」；反觀許女婚姻工作均不順遂，經常情緒失控，還要靠孩子支持。許女在被國民法官詢問時也坦承「都以孩子為重心，孩子不在就覺得很空虛」。
檢方指出，許女的前夫在離婚後每月固定支付1萬5000元撫養費，生活上也與許女共同照顧孩子；許女離婚前欠的上百萬債務，娘家替她償還，並非不支持她。檢方認為，許女未理性衡量身邊資源，只想到自己要和孩子一起死，殺死孩子不是出於愛，是自私和控制。
檢方又指，許女在精神疾病發作之住院期間，曾對護理師說，就算這次沒殺死孩子，自己狀況這麼差，遲早有天還是會帶孩子走。許女也曾說後悔自殺沒成功、沒與孩子共存亡等，可見許女犯後態度不佳，未真心後悔殺子。檢察官拿出許女給前夫的遺書，質問她「你說夫家不配擁有你血脈的孩子，你覺得孩子是可以『擁有』的嗎？」，以此主張許女將孩子當成母親的附屬品，不尊重孩子是獨立的生命個體。
法官問許女「孩子生前最喜歡吃什麼？孩子平常喜歡做什麼？」許女回答「最喜歡吃麥當勞，喜歡去公園玩溜滑梯。」法官又問「孩子之後還有機會吃麥當勞、溜滑梯嗎？這樣是對他好嗎？」許女沈默不語，默默流淚。
檢察官對量刑提出建議，主張許女不符合任何減刑條件。殺人罪可判10年以上有期徒刑、無期徒刑或死刑，許女犯下殺人罪且屬於直接故意，加上殺兒童可加重刑期到二分之一，檢方依此求處17到20年的重刑。檢察官強調，這對所有曾懷抱殺子想法的人能產生警惕，讓殺孩子不會成為他們的選項。
許女父母到庭痛哭：女兒走入絕境未求助
許女的父母今天出庭表達意見，許父一開口就淚流不止，許女看到父親也痛哭失聲。許父表示，沒想過會發生這樣的悲劇，在他看來，孩子與許女關係非常緊密，孩子很愛許母，許母對孩子非常疼愛，照顧無微不至。他回想許女以前偶爾帶孩子回娘家，孩子會和他和外祖母一起睡，後來孩子說，媽媽很常哭，需要保護，就去和媽媽一起睡，母子感情很好。
許母表示，女兒個性好強、壓抑，從小到大報喜不報憂，有狀況不會說，怕家人擔心。直到案發前的週末，他們都沒發現女兒異狀，一家人帶孩子出遊也都正常，沒想到女兒的憂鬱症已如此嚴重，也是在案發後才知道女兒有欠債、失業。許母哭著向法官求情，表示沒有母親會真的想殺死孩子，女兒一直很痛苦，是不忍和孩子分開，才會帶孩子一起自殺，希望法官給許女改過自新的機會。
在嘗試提出精神抗辯、主張許女符合自首減刑條件等種種努力後，辯護律師今提出《刑法》59條的「情堪憫恕」概念，再次替許女爭取減刑，即「犯罪之情狀顯可憫恕，認科以最低度刑仍嫌過重者，得酌量減輕其刑。」
辯護律師根據一份國外研究報告指出，母殺子的犯案動機，經統計有7成以上屬「利他主義」。許女受到重鬱症影響認知，相信帶孩子一起自殺是對孩子最好的選擇。在國內外有不少相關法令會考量母殺子的特殊性，判處較輕刑度。律師強調，許女殺子和一般的殺人行為不同，不是懷抱惡意去殺人，是「自殺行為的延伸」，請國民法官和法官給予許女從輕量刑。
前夫不諒解：再怎樣都不該殺孩子
許女的前夫今以被害人家屬身份，到庭表達意見。前夫表示，事發至今，他仍不敢相信孩子走了，不知道為何會變成這樣。整個家在孩子死後發生巨變，他無心工作，他父親在案發後病倒，不久後過世。他想起孩子就非常痛苦、睡不著，曾求助心理師，至今仍把孩子的物品和照片影片都留著。
前夫回憶，孩子很喜歡上學，輪到他照顧時，他會早起帶孩子去吃早餐，邊吃邊聊天，再他送去學校。在家也會先幫孩子洗澡、看功課，才去做自己的事，並非被告指控的「都在打電動」、「對孩子不用心」。小孩在前夫家時能跟其他表姊妹一起玩，其他親戚也會協助一起接送、照顧孩子。
前夫強調，小孩是無辜的，沒必要殺死小孩。前夫的律師表示，當事人（指前夫）不需要賠償或調解，也不要被告道歉，是無法接受小孩生命就這樣被剝奪。該律師說，人生都有挫折，但無論有何理由，都不應該殺孩子，籲請法官不要讓許女減刑。
庭訊的最後，許女表示，案發時心情絕望、痛苦，自知犯下大錯。孩子死掉，自己獨活，令他痛不欲生，住院期間仍想自殺，才會對護理師說那些話。經過幾個月的穩定服藥和治療，許女自述現在頭腦清醒很多、心態也有改變，她說：
現在我對帶孩子一起自殺這件事，感到非常、非常後悔。我經歷過失敗的婚姻，沒辦法給孩子健全的家庭，如果可以重來一次，我會堅強一點，勇敢一點，更相信我的父母是愛我的一點，我會努力帶著孩子一起活下去。
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核稿編輯：邱宜君
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